AMLO confía que frontera norte vuelva a abrir sus puertas

Y es que desde la mañanera, el presidente mostró cifras que confirman una migración irregular con un incremento del 31 por ciento con respecto al mes pasado

Aquínoticias Staff

Desde la mañanera, este miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador compartió que confía que las autoridades de Estados Unidos resuelvan el congestionamiento en sus fronteras debido a los altos flujos migratorios y abran los cruces fronterizos, los cuales permanecen cerrados.

Y es que las cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza del gobierno estadounidense (CBP por sus siglas en inglés) que mostró el presidente indican que en la primera semana de diciembre la migración irregular en la frontera aumentó un 31 por ciento entre el 1 y el 7 de noviembre y el 1 y 7 de diciembre, al pasar de 53 mil 16 personas a 69 mil 462.

Por otro lado, en la primera semana de diciembre, el promedio diario de encuentro de migrantes con las autoridades fronterizas estadounidenses fue de 9 mil 923, y el 5 de diciembre, el CBP reportó 12 mil 105 encuentros, el mayor número registrado en 2023.

En ese sentido, el gobierno estadunidense ha cerrado los cruces fronterizos de Lukeville, Arizona, y de Pedwest, California, y ha indicado que en tanto los flujos migratorios se mantengan en niveles tan altos, no reabrirán los cruces.

Añadió que el arribo de migrantes a la frontera no es el único motivo por el que han sido cerrados los cruces por las autoridades del país vecino. “Hay otros factores también, a veces ellos no tienen personal suficiente para el control de aduanas y cruces fronterizos”.

Insistió en que para atender la migración se requiere atender las causas por las que la población deja sus países de origen.