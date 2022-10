AMLO descarta drogas en intoxicación de estudiantes y culpa a las redes sociales

El presidente dijo que la investigación por los casos registrados en varios estados aún está en curso

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) descartó que la intoxicación en estudiantes de escuelas de varios estados haya tenido su origen en drogas y dijo que una hipótesis es que se trate de una sicosis colectiva originada por las redes sociales.

“Se han encontrado otro tipo de sustancias, elementos, pero no droga, se están haciendo los estudios”, dijo López Obrador en sus conferencia mañanera de este martes 25 de octubre, desde Palacio Nacional, luego de los casos presentados en Veracruz, Hidalgo y Chiapas en las últimas semanas.

El mandatario sostuvo que su hipótesis es que se trata de una sicosis colectiva impulsada por las redes sociales.

“Que no se exagere, hasta ahora no hay nada grave, lo atribuyo mas a una situación de sicosis y mayor comunicación que tenemos ahora. Quizá antes había intoxicaciones y no se sabía”, agregó.

“No me importa que las redes de mis adversarios digan que la culpa se la estoy echando a las redes”, se defendió.

AMLO comparó el tema de la intoxicación en los planteles educativos a las protestas ambientalistas en museos que también se han registrado en las últimas semanas en museos, en los que se ha lanzado comida en contra de cuadros y esculturas.

“Estamos buscando el origen, pero nos llamó la atención de que es un caso otro, otro, otro”, dijo.

López Obrador llamó a tomar con calma la información.

“Es importante que no haya sicosis, nos puede llevar a tomar actos anticipados contra repartidores, maestros, porque se trata de los hijos, actuemos con prudencia, esperemos resultados, no hay nada que tenga que ver con drogas”, apuntó.

