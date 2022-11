AMLO: mi marcha no es por ‘ardidez’ ni tendrá acarreados

El presidente negó que la marcha que encabezará sea una respuesta a la que se organizó en defensa del INE

Redacción La Lista

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sostuvo que en su marcha no habrá “acarreados”, pues las personas acudirán por su propia voluntad ante la popularidad de la que goza su gobierno y que no es por “ardidez” ante la movilización impulsada por la oposición en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE).

“No vengan acarreados, la gente viene por su propio pie, por su propia voluntad porque son millones de mujeres, de hombres libres, conscientes, que respaldan este movimiento. No sé de dónde sacan que vamos a hacer un acto con acarreados si tenemos aprobación de 70% (…) claro que no pueden venir todos, no van a estar todos, pero así estamos, si no tuviésemos 70% de aprobación, ya nos hubiesen derrotado”, dijo López Obrador en su conferencia mañanera de este lunes 21 de noviembre.

El mandatario sostuvo que la manifestación a la que convocó para el próximo domingo 27 de noviembre y que él mismo encabezará, no es respuesta a la organizada en defensa del INE por parte de organizaciones y partidos opositores a su gobierno.

“No (es por ardidez). Yo les puedo decir que hasta lo celebro, por eso dije que era una especie de striptease político, yo fui de los primeros que habló en este país eran lo mismo y había millones engañados de que eran el PRI y el PAN, no es el PRIAN, desde (Carlos) Salinas (de Gortari) es un acuerdo”, apuntó AMLO sobre la marcha.

Interrogado acerca de la protesta convocada por sus opositores para vestirse de rosa, el color oficial del INE, el mismo día de su marcha, López Obrador dijo que respeta el llamado, pero que no es para defender su propuesta al sistema político electoral.

“La marcha no es por la reforma electoral, es para fortalecer el movimiento de transformación y celebrar los logros“, puntualizó.

Sobre la defensa el INE que realizó Vedant Patel, vocero del Departamento de Estado de Estados Unidos, el presidente sostuvo que forman parte de las malas prácticas injerencistas de ese país.

“Está bien, es libre (de opinar), es la costumbre, nos van a acusar, van a la embajada (de Estados Unidos) con nuestro amigo Ken Salazar, y nunca falta en el gobierno de Estados Unidos alguien que quiera declarar, yo diría que de sus malas costumbres, el injerencismo. Pero tampoco pasa nada, no pasa nada, no está mal la crítica y solo en las dictaduras no se acepta la crítica y en las democracias se tiene que garantizar el derecho a disentir”, dijo.

