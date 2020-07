Amplían plazo para recibir solicitudes a Secretario Técnico del SAE

La convocatoria estará abierta hasta el 24 de julio para quienes deseen concursar por la Secretaría Técnica del Sistema Anticorrupción del Estado

Sandra de los Santos / Aquínoticias

El Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Chiapas amplió el plazo para el registro de aspirantes a ocupar el cargo de la Secretaría Técnica de este sistema, la cual lleva prácticamente todo lo operativo del nuevo organismo.

La fecha de cierre estaba considerada para el 15 de julio, pero se decidió ampliarla hasta el viernes 24 de julio así que las personas que cumplan los requisitos aún pueden enviar sus documentos.

Hace unos días, precisamente, en un encuentro que tuvo la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana con organizaciones de la sociedad civil, la petición fue que se difundiera más la convocatoria y se ampliará el plazo para que así se pudiera encontrar el perfil idóneo para el puesto.

La persona designada para la Secretaría Técnica coordinará los trabajos de la Secretaría Ejecutiva, la que tendrá por objeto fungir como órgano de apoyo técnico del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado, a efecto de proveerle la asistencia técnica, así como los insumos necesarios para el desempeño de sus atribuciones.

Las y los aspirantes, de conformidad con el artículo 33 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Chiapas, deberán de cumplir con los siguientes requisitos, con excepción de la edad: ser ciudadano chiapaneco; experiencia verificable de al menos cinco años en materias de transparencia, evaluación, fiscalización, rendición de cuentas o combate a la corrupción; contar con título profesional de nivel licenciatura con antigüedad mínima de 10 años; gozar de buena reputación y no haber sido condenado por algún delito; presentar sus declaraciones de intereses, patrimonial y fiscal, de forma previa a su nombramiento, no haber sido registrado como candidato, ni haber desempeñado cargo alguno de elección popular en los últimos cuatro años anteriores a la designación; no desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político en los últimos cuatro años anteriores a la designación; no haber sido miembro, adherente o afiliado a algún partido político, durante los cuatro años anteriores a la fecha de emisión de la convocatoria; no ser secretario de Estado, ni Fiscal General de la República o Fiscal General de Justicia de alguna entidad federativa, Subsecretario u Oficial Mayor en la Administración Pública Federal o Estatal, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, ni Gobernador, ni Secretario de Gobierno, Consejero de la Judicatura, ni Presidente Municipal, Síndico o Regidor, a menos que se haya separado de su cargo con un año antes del día de su designación.

Para mayor información sobre esta convocatoria se puede consultar en la página del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Chiapas.