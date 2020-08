Análisis a Fondo / Francisco Gómez Maza

Los patos les tiran a las escopetas

Piden acabar con “la simulación presidencial”

En montón parlotean; solos, se hincan ante AMLO

Son de morir de risa las exigencias, berrinches y pataleos de estos gobernadores “federalistas”, que inclusive se denominan “Alianza Federalista de Gobernadores”, quienes parece que han mandado al carajo a la Conago, conferencia que agrupa a los mandatarios de toda la república mexicana.

Estos gobernadores le exigen al presidente López Obrador que se reúna con ellos para “acabar con la simulación presidencial”, y sostener un diálogo “respetuoso, ante los retos del país”.

Tales próceres dicen lamentar que, “en lugar de buscar un acuerdo democrático con el conjunto de los estados fundadores de la Federación, no se construya un diálogo respetuoso entre pares y se aparente un diálogo republicano que no existe”.

¡Chanfle! Como dijera el Chapulín Colorado. Los gobernadores de Jalisco, de Guanajuato y de Colima fueron visitados muy recientemente por López Obrador y se portaron con éste como mansas palomitas. Y quienes los defienden dicen que no son hipócritas.

Son los mismos que la semana pasada exigieron, en un desplegado, el cese del doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de Promoción de la Salud porque, según ellos, es un incompetente para manejar la lucha contra la pandemia de coronavirus.

Estos tales “aliancistas” son la pura herencia del pasado, del Viejo Régimen formado en su mayoría por abusivos corruptos:

Martín Orozco Sandoval, de Aguascalientes; Miguel Ángel Riquelme Solís, de Coahuila; José Ignacio Peralta Sánchez, de Colima; José Rosas Aispuro Torres, de Durango; Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, de Guanajuato; Enrique Alfaro Ramírez, de Jalisco; Silvano Aureoles Conejo, gobernador de Michoacán; Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, de Nuevo León, y Francisco Javier García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas, todos fieles del pensamiento único y de la cartera alborozada, de la vieja guardia del integrismo más trasnochado.

A estos nueve miembros de la derecha mexicana, emisarios del pasado, adoradores del becerro de oro, no les interesan, por supuesto, “los retos del país”. Sí, derrocar a López Obrador y sacar a patadas de la Secretaría de Salud al doctor Hugo López-Gatell.

“Lamentamos que, en lugar de buscar un acuerdo democrático con el conjunto de los estados fundadores de la Federación, no se construya un diálogo respetuoso entre pares y se aparente un diálogo republicano que no existe”, refieren.

“La Alianza Federalista de Gobernadores de México, ante la grave crisis de salud y económica a causa de la epidemia del COVID-19, reitera el llamado al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que nos reunamos a la brevedad y busquemos los acuerdos que son indispensables ante los enormes retos que enfrentamos, para el bien del país”.

No les interesa ni la salud ni los retos. Lo que buscan es posicionar a sus partidos políticos en la mente electoral de la ciudadanía de cada una de sus parcelas de poder, su entidad federativa, con miras a las elecciones intermedias del año venidero, ante el avance de Morena en la conciencia de las clases sociales desposeídas de lo que tales gobernadores gozan.

“Ya no funciona la simulación, queremos un diálogo abierto y sincero por México”, cierra la carta. “¡Por México! ¡Guau! Cuándo les ha interesado México a estos próceres de la hipocresía.

A López Obrador le preguntó un reportero, en Tepic, Nayarit, donde este martes se encontraba de gira el mandatario, su opinión en torno a la exigencia de los aliancistas, y el mandatario, sin hacerles mucha bulla, anunció que en 10 días se reunirá con los gobernadores de la Conferencia Nacional de Gobernadores, como se lo prometió a Juan Manuel Carreras, gobernador de San Luis Potosí y presidente de la conferencia, en la que presuntamente están agremiados los 9 escandalosos.

López Obrador aclaró que, independientemente de su filiación política, el gobierno federal trabaja y se coordina con los gobiernos estatales. “Todos los días dialogo con gobernadores, ahora lo estoy haciendo con el gobernador de Nayarit, que venimos de movimientos (partidistas) distintos e, independientemente de la filiación política, trabajamos juntos y hay coordinación. Pero también hay que decirlo, vienen las elecciones, y hay ruido, bulla y alboroto, como pasa en cualquier lugar del mundo.”

Los 9 sólo buscan pleito para posicionar a su gente con miras al 2021.