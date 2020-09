Análisis a Fondo / Francisco Gómez Maza

Intrigas de Palacio

Delgado y Monreal y las lenguas viperinas de la 4T

En pocos días, la eliminación del fuero presidencial

El día del segundo informe de López Obrador, en la sesión de Congreso General el líder de los diputados de Morena, Mario Delgado, pronunció, un discurso muy halagador al Instituto Nacional Electoral, con ya sus cuatro nuevos consejeros, y los “comentaristas” de “Noticiero en Redes”, que no se sabe si es órgano oficial federal o qué, cuestionaron acremente al diputado Mario Delgado y, de paso, al líder de la mayoría en el Senado, Ricardo Monreal Ávila.

El “Noticiero en Redes”, cuyo lema es “No nos callarán”, y que trasmite diariamente las mañaneras, la conferencia de Salud sobre el Covid19 y otras estaba recibiendo y retrasmitiendo la señal de San Lázaro y quien hablaba era Delgado Carrillo, elogiando todas las reformas impulsadas por Morena, y otras acciones camarales como la designación de los cuatro consejeros que le faltaban al INE.

Lo que causó molestia a los comentaristas oficialistas (más bien son propagandistas de AMLO) – doctor Édgar Carrascosa y Jacobo Elnecavé – fue la referencia muy elogiosa que Mario hizo del INE, reafirmando que “está en marcha una auténtica regeneración de la vida pública del país.” (Y que) “nada ni nadie podrá detener la consumación de los principios de soberanía del pueblo y de interés nacional”.

Y el enojo de ambos locutores aumentó cuando el líder morenista, afirmó en su participación en la tribuna legislativa: “Para aquellos que no ven los cambios, dijo, la democracia participativa es una realidad para que la ciudadanía decida. Por ello, las elecciones del año entrante tienen todo para ser las más limpias y transparentes de la historia. La voz del pueblo se respeta, porque los delitos electorales en la Constitución son graves para terminar con las vergonzosas historias de fraudes electorales.

Carrascosa y Elnecavé no soportaron más y silenciaron la trasmisión proveniente del salón de sesiones del palacio legislativo de San Lázaro. Al diputado líder de sus pares le faltaba afirmar esto: “Tenemos el compromiso, por primera vez, de que el gobierno no intervendrá, porque viene de la lucha democrática y esta Cámara condujo un proceso ejemplar en la selección de consejeros del INE para fortalecer la autonomía del árbitro. “No nos condujimos con el principio de cuotas ni de cuates”.

Los “comentaristas”, “propagandistas” se quedaron murmurando en voz alta frente a su público, aparentemente constituido por “fans” de AMLO, que también les gusta llamarse “AMLOVERS” y que fueron bautizados por los de la derecha como “chairos”. Echaron pestes contra Delgado y Monreal, tal como lo hacen los promotores del pasado de muy pingües negocios cuando atacan y se burlan de López Obrador.

Inmisericordemente, Elnecavé y Carrascosa tundieron a Mario Delgado y aprovecharon para pegarle a Ricardo Monreal. A ambos los calificaron de traidores de la 4T y de López Obrador, por su manera de conducir a la borregada morenista, por un lado, negociando con los senadores de la “oposición” las decisiones que el Senado toma consuetudinariamente, o por los arreglos de Morena con los pequeños grupos del PAN, el PRI y el PT, en la Cámara de Diputados.

No salieron vivos ambos legisladores de la lengua viperina de Elnecavé y Carrascosa.

Es cierto el axioma que dice: “Para que la cuña apriete ha de ser del mismo palo” y decimos esto porque mientras el presidente asegura que no hay actos contra la libertad de expresión, estos locutores de las mañaneras censuran al dirigente de los diputados de Morena. ¿Tienen

línea para que lo hagan; para que pongan en evidencia a todo aquel que, en su dogmática opinión, no comulga con la cabeza del gobierno federal?

Y ya no me dio el tiempo para corroborar y confirmar qué habrán afirmado del fiscal general, Alejandro Gertz Manero, y el presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, que estuvieron ausentes de la ceremonia en la que López Obrador pronunció su mensaje en ocasión del segundo informe de gobierno. Por cierto, al jefe del Ejecutivo no le molestó en lo más mínimo que ambos personajes no estuvieran. Es más, elogió la “arrogancia” de sentirse libres. Arrogancia, una palabra elogiosa que acostumbra AMLO para referirse al valor de las personas, a su espíritu insumiso. Quien quiera ver lo contrario es de mala leche.

A Desfondo: Importante declaración del líder morenista en su participación ante la asamblea de diputados, ante quienes anunció que, a nombre de su bancada, inició nuevamente la reforma constitucional para disminuir en 50 por ciento el financiamiento a los partidos políticos, porque “la economía necesita el apoyo de todos. Es un imperativo ético. No podemos permitir que todas las familias de México pasen una situación difícil y el gobierno se apriete el cinturón, y los partidos sigan teniendo más recursos”.

Lo que sí pareció un exceso de Delgado fue su afirmación tajante en el sentido de que “se acabó el Presidente socio, el Presidente compadre. “El día de mañana – anunció – aprobaremos la eliminación del fuero, para que el Presidente también pueda ser juzgado como cualquier ciudadano”. Videvimus…