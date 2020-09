Análisis a Fondo / Francisco Gómez Maza

Puede que el fuero no pase en el Senado

El senador Monreal Ávila ve difícil convencer al bloque opositor

Senadores panistas, sobre todo, decididos a rechazar la iniciativa

Es muy posible que el fuero constitucional que protege a la figura del presidente de la república de la acción de la justicia, excepto cuando hay “traición a la patria”, no desaparezca todavía; está en peligro de dormir en el juicio de los justos, a no ser que el bloque opositor en el Senado, particularmente los panistas, sea convencido de votar a favor de la iniciativa presidencial, hecho que se ve en la cola de un venado.

Los opositores de AMLO están decididos a parar en seco la iniciativa que fue aprobada el 29 de agosto por la Cámara de Diputados. El mismo senador Gustavo Madero, influencer, como dicen ahora los anglicistas, al interior de su partido, ha dicho que el Presidente López Obrador y Morena son mentirosos, porque no es cierto que el fuero constitucional desaparezca. Según él y los suyos, la iniciativa para eliminarlo y que el presidente pueda ser juzgado no sólo por traición a la patria no pasará en el Senado.

Ricardo Monreal Ávila, líder de la mayoría y presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, no está muy optimista frente a la postura de los senadores de la Derecha. Generalmente, siendo un hábil negociador, ha logrado convencerlos para votar a favor de un sinnúmero de iniciativas de reformas y creación de artículos constitucionales, pero ahora los panistas se niegan a darle más prebendas a López Obrador. Y juran y perjuran que la figura presidencial debe ser preservada. No tienen razón, pero hacen como que la tuvieran. ¿verdad, senador Madero? O sea, como dicen los gallegos, se van en contra nomás por joder. Jejejeje.

La eliminación del fuero constitucional que protege al presidente ya fue aprobada por el pleno de la llamada cámara baja, por 420 votos a favor, o sea que por mayoría casi absoluta. Los diputados aprobaron cambios a los artículos 108 y 111 de la Constitución, con lo que se permite ampliar las causales y agilizar el procedimiento del retiro de la inmunidad al presidente. A esto se refiere Madero cuando asegura que el fuero no desaparece, sino que sólo se amplían las causales para juzgar o no al presidente por delitos de orden común o federal, como pudiera ser actos de corrupción, por ejemplo.

Pero el calvario de la iniciativa comenzó el mismo 29 de octubre, cuando San Lázaro envió el dictamen a la Cámara de Senadores. Es muy posible que, si la boca de Monreal Ávila no segrega buena saliva, la reforma del fuero se quede en el archivo muerto de la historia, aunque el presidente López Obrador se manifieste muy optimista y dé por hecho que el fuero constitucional es asunto del pasado. No es así. López Obrador sólo manifiesta optimismo.

Los diputados votaron por el cambio en los artículos constitucionales mencionados para que el presidente pueda ser juzgado por abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones y robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades.

Pero habrá que esperar al Senado. Es muy probable que ésta sea la prueba más difícil, inmensamente difícil, de la capacidad negociadora del senador zacatecano, quien no parece muy optimista de que logre convencer para la causa a los panuchos.

A desfondo:

El Congreso de la Unión dedicará una señal del Canal del Congreso, a través del canal 45.3, para la difusión del Programa Regreso a clases- Aprende en casa II. El 24 de agosto, hace una semana y fracción, el Congreso ofreció esta alternativa de difusión para el seguimiento de las actividades de educación nivel secundario, desde este canal multiprogramación 45.3. Además, el Canal del Congreso difundirá la estrategia educativa de Aprende en casa, a través de una señal de plataforma digital que podría ser visualizada desde cualquier dispositivo móvil con acceso a internet, desde la app gratuita del Canal del Congreso y su portal de internet. La programación cotidiana del Canal continuará con su parte sustantiva en las tareas propias del Poder Legislativo y la frecuencia 45.3 se destinará en su totalidad a la difusión de los contenidos educativos.