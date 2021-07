Análisis a Fondo / Francisco Gómez Maza

Los números no mienten

Es posible que les resulte increíble a los críticos del gobierno, pero en la economía no se manejan fobias, críticas ideológicas, ni suposiciones, ni filias – esta pariente del Búho de Minerva, no tiene sentimientos- sino cantidades concretas, números del 1 al &, lo concreto de lo concretísimo.

Y los números imposible que mientan, a no ser que las calculadoras no tengan batería, ni haya corriente eléctrica directa, o no sepan de las elementales operaciones aritméticas: sumar, restar, multiplica y dividir, que sirven para resolver hasta las ecuaciones más complicadas para un neófito como este escribidor.

Lo cierto, lo real es que, en la economía nacional, hoy 2021, en plena ofensiva del coronavirus Delta, venido de las tierras de Brahma, Vishnu y Shiva, el comportamiento del consumo privado en el mercado interno (o sea, entre otras cosas nuestros sagrados alimentos), el crecimiento de la inversión en la industria de la construcción y en maquinaria y equipo de origen nacional e importado, así como las actividades manufactureras, que generan mucho empleo, vienen repuntando de modo muy optimista.

Esta recuperación genera bienestar entre los trabajadores empleados en la industria, tanto que el Indicador de Confianza del Consumidor registró, en junio de 2021, un aumento mensual (desestacionalizado) de 1.5 puntos porcentuales.

El Indicador Mensual del Consumo Privado en el Mercado Interior (IMCPMI), de acuerdo con el Inegi, experimentó un incremento de 1.2%, en términos reales, en el mes de abril del presente año en comparación con marzo (con cifras desestacionalizadas.)

El consumo en Bienes y Servicios de origen nacional se incrementó 2.3%, mientras que el de Bienes de origen importado disminuyó 2.9% en el cuarto mes de 2021 respecto al mes previo, según datos ajustados por estacionalidad.

Este indicador (cuyas siglas son IMCPMI) mostró un avance de 25.3% en el mes de referencia. A su interior, los Bienes de origen importado ascendieron 45.6% y los gastos en Bienes y Servicios nacionales tuvieron un alza de 23.2% (los Bienes subieron 29.2% y los Servicios lo hicieron en 17.8%), en comparación con abril de 2020.

Por otra parte, la Inversión Fija Bruta, que representa los gastos realizados en Construcción y en Maquinaria y Equipo de origen nacional e importado, sufrió una disminución, en términos reales, de 0.9% durante abril de 2021 respecto del mes inmediato anterior (con cifras desestacionalizadas).

Dentro de este rubro, los gastos efectuados en Construcción descendieron 1.3% y en Maquinaria y Equipo total fueron menores en 0.8%, en abril en comparación con marzo, según datos ajustados por estacionalidad.

Sin embargo, en términos reales, la Inversión Fija Bruta aumentó 42.1% en abril. Los gastos en Maquinaria y Equipo total se incrementaron 47.4% y, en los de Construcción, crecieron 36.2% con relación a los de igual mes de 2020 (con series desestacionalizadas).

Y por último, las manufacturas, sector económico que genera mucho empleo, como las empresas medianas y pequeñas. De acuerdo con el Inegi, a mayo pasado, el Indicador Mensual Oportuno de la Actividad Manufacturera (IMOAM), elaborado por el instituto, generado como estadística experimental, estima anticipadamente para mayo de 2021 una variación positiva del sector manufacturero de 48.7% respecto del mismo mes de 2020.

