Análisis a Fondo / Francisco Gómez Maza

Xóchitl, tissue de Kimberly-Clark

· Paredes, solamente fue comparsa

· Un espíritu democrático desechable

Dónde quedó el espíritu democrático presumido por los dirigentes de los partidos políticos de la derecha -Marko Cortés (PAN), Alito Moreno (PRI) y un casi cadavérico Jesús Zambrano Grijalva (PRD)- firmantes del autodenominado Frente Amplio por México, ente opositor al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ante muchas presiones y principalmente obligado por el mandatario, quien dio a conocer que la poderosa clase empresarial había ya decidido que fuera Xóchitl Gálvez su candidata presidencial, el grupo opositor apuró el dar a conocer la gran impostura de ese Frente opositor que está concluyendo la farsa (género teatral) de que el nombramiento de Xóchitl pareciera un acto plenamente democrático aunque no lo han hecho muy bien porque es obvio que han presionado a los participantes a renunciar a su deseo, a bajarse de la contienda interna, y apoyar a Gálvez

La única candidata o aspirante (priista) que quedó hasta el final, con el pretexto de querer la candidatura presidencial, es Paredes, no sin antes ser presionada fuertemente para que se bajara de la contienda y dejara libre el camino a la hidalguense que, en honor a la verdad, no sé qué tiene, que los poderosos depositan su confianza en ella, cuando ésta ha demostrado su ignorancia total en lo que debe ser un o una aspirante presidencial, y no tiene ni siquiera la cultura general de una ciudadana para aspira a gobernar el país.

Beatriz Paredes ha continuado en la contienda con la creencia de que, al final, ella será la elegida para representar al Frente opositor al gobierno morenista, lidereado por el presidente López Obrador. ¿Y de veras lo cree, o es alguien que se está prestando para legitimar el ejercicio “democrático” implementado por el PAN con el apoyo de los hombres del dinero, representados por el Señor X (Claudio X. González junior)?

Y será Gálvez, al final del día, en los primeros días de septiembre, inclusive antes de que salga el candidato o candidata del Movimiento de Regeneración Nacional, la que será anunciada por Cortés, Moreno y Zambrano, como la candidata que representará al Frente Amplio por México que deberá confrontarse o con Claudia Sheinbaum o con Marcelo Ebrard, los aspirantes con mayores posibilidades de sobresalir en Morena. Y todo parece indicar que será la doctora Sheinbaum, quien le lleva una ventaja enorme tanto a Xóchitl como a cualquiera que presente la oposición.

Pero Gálvez no puede darse cuenta de que también está siendo usada por la clase dominante a través del Frente. Obviamente que el Señor X está consciente de que la oposición no tiene la suficiente fuerza electoral, la suficiente cantidad de votos, para ganarle a Morena y menos a Sheinbaum Pardo.

Beatriz Paredes ya habrá desaparecido de la escena, con sus votos y su experiencia de política y gobernante, porque su presencia en la contienda interna fue únicamente para taparle el ojo al macho; que sólo se prestó para darle formalidad, que no legitimidad, al proceso antidemocrático de la oposición.

Lo realmente lamentable en la conducta de Paredes Rangel es que, siendo un mejor perfil tanto político como personal, una priista consciente de en donde se hizo y seguiría siendo, se haya prestado a la farsa avalada por el sector empresarial con el instrumento del PAN, el PRI y el PRD. Están conscientes de que Gálvez de ninguna manera podría ganarles a los candidatos de Morena que lleva una enorme ventaja electoral.

Claudia Sheinbaum va en camino, sin meterse en broncas, sin verse acusada por Marcelo Ebrard, quien dice que ha usado medios ilegales e ilegítimos como el acarreo de ciudadanos a sus reuniones públicas; una aspirante que no hace olas y que, y creo que vertiginosamente, va viento en popa, o en caballo de hacienda, como se dice en la jerga de la política electoral.

Así que la señora X no debe desbordarse y debe tomar conciencia de que sus operadores del PAN y de la oficina del Señor X, solamente la están usando como un Kleenex de los que fabrica la empresa de la familia X.