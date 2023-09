Análisis a Fondo / Francisco Gómez Maza

Humildad republicana

Monreal, el maestro de derecho

Felicita a Claudia Sheinbaum

La gran lección de la elección de Claudia Sheinbaum Pardo como la virtual candidata presidencial del partido Morena la dio Ricardo Monreal Ávila; una enseñanza de humildad política principalmente dirigida a sus alumnos de la Facultad de Derecho de la UNAM. Ante el micrófono apareció el senador zacatecano, en la conferencia de prensa del miércoles, para felicitar a la triunfadora y reconocer que el 6 por ciento obtenido por él significó que ahí lo puso la gente. Se vio un Monreal realista contrastando con la rabiosa soberbia del excanciller Marcelo Ebrard Casaubón que, trabado de ira, no asistió al acto en el que el presidente de Morena, Mario Delgado, dio a conocer los resultados de las encuestas. Marcelo había quedado en el segundo sitio, pero como siempre no aceptó si no era el primero. Lo estuvo planteando durante todo el proceso acusando a los organizadores hasta de actos policiacos. La de Monreal Ávila, sin desmerecer las del resto de los participantes, fue la mejor señal de bonhomía y de buen magisterio del legislador zacatecano especialmente ante los estudiantes del doctorado en derecho de la Facultad de Derecho de la UNAM, ante quienes todas las mañanas ofrece sus conocimientos ante un nutrido grupo de abogados en ciernes. Contra la soberbia marcelista, que no aceptó el resultado que le dio el triunfo a Sheinbaum porque él lo quería, el senador Monreal Ávila declaró ante el micrófono su respaldo a la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México. “Decirle a Claudia Sheinbaum que cuente conmigo. Que la respeto, que la reconozco y que estaré luchando donde esté para que logremos que la 4T ratifique el triunfo en 2024”, dijo el zacatecano.

En la conferencia de prensa en la que se dieron a conocer los resultados de las encuestas que le dieron el triunfo a Sheinbaum, Monreal Ávila asumió los resultados de la encuesta y agradeció por el “modesto 6%” que alcanzó de quienes lo consideraron capaz de dirigir la cuarta transformación de la república. “Asumo íntegramente los resultados de la encuesta; así nos colocó el pueblo y así lo vamos a respetar”, sostuvo. Pero también le dio un palo a Ebrard cuando dijo:

“Que no nos gane la arrogancia ni el exceso de optimismo. Sino que tenemos que llamar a todos los que no están aquí, incluyendo al compañero Marcelo Ebrard, que todos lo necesitamos. No actuemos de manera facciosa, llamemos a todos para que podamos construir la victoria”, agregó. Monreal también agradeció a los medios de comunicación que lo siguieron, y que promovieron su candidatura gratuitamente, así como a su esposa María de Jesús y su hija Katy. “Asumo el resultado… así nos colocó la gente. intentaremos ser mejores para recuperar su confianza”, dijo para posteriormente felicitar a Sheinbaum a quien le dio un abrazo fraternal.

Como lo prometió desde el inicio del proceso, Monreal Ávila se constituyó en un garante de la unidad morenista ni siquiera amenazada por el arrebato del ex canciller Marcelo Ebrard cuya reacción era ya esperada por quienes lo conocemos un nombre que sería un candidato excepcional de cualquier partido de la derecha pripanista, o el de su amigo Dante Delgado Ranauro.