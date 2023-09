Análisis a Fondo / Francisco Gómez Maza

Ni la oposición ni Movimiento Ciudadano

Marcelo Ebrard Casaubón puede regresar a Morena

Él está preparado para ser presidente., no opositor

El día en que Marcelo Ebrard Casaubón se quejó públicamente de que en Morena le hicieron chanchullo, con las encuestas presidenciales acusó a los morenistas de que ya se parecían al prianprd… Lo que buscaba y busca el excanciller es ser candidato presidencial, y no le interesa ser el segundón de nadie, ni de Claudia Sheinbaum ni mucho menos de Xóchitl Gálvez. Él se ha preparado para ser presidente de la república por Morena. No por la oposición a Morrena. Tampoco le interesa Movimiento Ciudadano aunque el dueño de Movimiento Ciudadano sea su amigo Dante. No tiene nada qué hacer ahí. Se quedará como el perro de las dos tortas porque así como él quiere no tiene cabida en ninguna parte.

La indígena disidente Xóchitl Gálvez lo está invitando a sumarse a su oposición, pero Marcelo sabe perfectamente bien que la también comunista le extiende la invitación para reírse del presidente López Obrador., en cuya personalidad ha cimbrado la opositora su torpe oposición. Y Marcelo sabe que la mujer opositora no llegará a ninguna parte con López Obrador como principal objetivo de batalla.

No estoy seguro de que a Enbrard Casaubón le interese que Gálvez le abra las puertas y lo invite para sumarse a la oposición. De acuerdo con las agencias de prensa estadounidenses, Ebrard es la única incógnita que resta rumbo a las presidenciales del próximo año, ya que el Frente Amplio por México, que integran los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), designó a Gálvez como su candidata, en tanto que en el oficialismo, Morena y sus aliados, los partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM), confirmó a Sheinbaum.

Ebrard se enfrentó a Sheinbaum en un proceso interno que terminó la semana pasada envuelto en un escándalo, ya que el excanciller denunció presuntas irregularidades electorales. Enojado, el ex canciller se retiró de los actos públicos en los que la dirigencia morenista daría a conocer públicamente los resultados de las encuestas públicas tanto internas como externas. Para seleccionar al candidato o candidata presidencial. Este lunes, en de hoy, o el de ayer, como lo vea,

De hecho, a último momento renunció a la contienda y advirtió que recién este lunes se reunirá con su equipo para definir su futuro político, pero en varias entrevistas anticipó que ya no tenía ningún lugar en Morena y que su principal objetivo seguía siendo aparecer en la boleta electoral en 2024. Pues Marcelo no aparecerá en la boleta de Morena ni en la de la oposición, aunque talvez lo haga en la papeleta de Movimiento Ciudadano, el único partido que aún no designa a sus candidatos. Lo ideal para el excanciller sería reconciliarse con Morena. Y por qué no. Se dice íntimo amigo del presidente López Obrador. Y es amigo y compañero de la inmensa mayoría de los líderes morenistas que no lo conciben ni en las filas de Dante Delgado ni en la de la oposición pripanista. Por lo pronto el presidente del Movimiento de Regeneración Nacional, Mario Delgado, anda buscándolo durante la jornada de este lunes y este martes para intentar convencerlo de que reforme a las filas de su partido.