Análisis a Fondo / Francisco Gómez Maza

No soy de aquí ni soy de allá, canta Marcelo

Por lo visto ya nadie lo quiere en ninguna parte

Preocupante el deterioro de la inteligencia natural

La verdad, como dice Mafalda, la de Kino, más que el éxito de la inteligencia artificial lo que preocupa es el deterioro de la inteligencia natural. deterioro que está afectando a los políticos que no tienen éxito dentro de los partidos a los que pertenecen, o que no son bien vistos por las mayorías de esas formaciones políticas, como es el caso de Marcelo Ebrard, quien ahora promete que trazará su propio camino, pero sin dejar Morena.

No se entiende. Marcelo estaba furioso porque en vez de él la que salió con el triunfo mayoritario en las encuestas para seleccionar al virtual candidato presidencial para las elecciones de 2024 fue la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, ex jefa de gobierno de la Ciudad de México. Y estaba furioso porque, según él, le hicieron trampa los organizadores de las encuestas de Morena, demostrando una vez más que si él no obtiene la mayoría es que le hicieron un chanchullo fenomenal.

Pero esto no es lo novedoso. Después de varias semanas lloriqueando por su fracaso electoral, al interior de su partido, según él ocasionado por quienes no lo quieren en Morena; después de que se perdió en el mundillo de la politiquería, expuesto a que hasta los concubinos de la malhadada democracia derechista, ultraconservadora, guevona (PAN), ratera (PRI) y pentonta /PRD) manifestara que lo había de invitar a que se refugiara en las filas del Frente Amplio por México, al amparo de las faldas de la Señora X, por supuesto que Marcelo no aceptó (nada tonto) o, al final, no lo invitaron, y tampoco recibió señales de su amigazo del alma Dante Delgado Ranauro, para encabezar a Movimiento Ciudadano ahora sí para la presidencia, un nuevo despreciado por el amo y salir de Jalusco, Anrique Alfaro. Excuso aclarar que MC es una especie de partido político que, de ninguna manera, está a la medida de Marcelo, pues él se merece algo así como el Partido Demócrata, el Democratic Party,

Pero no se entiende la postura política de Marcelo: no es congruente como le enseño a ser su mentor, Manuel Camacho Solís, quien desdeñado por el suyo propio, Carlos Salinas de Gortari, se fue entregando sigilosamente, sin aspavientos, a las fuerzas de la izquierda mexicana en donde desarrollo un decoroso papel histórico hasta que por cuestiones del destino entre su alma al creador. Pero el ex canciller no aclara si la gira que prepara por todo el país es para dar a conocer las trampas de la fe morenista en el caso de la selección de la candidata presidencial, o para entorpecer el trabajo político electoral de Claudia Sheinbaum, o visitar el país para dar a conocer su trabajo político que ya dijo que no implica que se vaya de Morena. La verdad es que fuera de la señora X, quien anunció hace ya varias semanas que lo invitaría a integrarse al Frente Amplio por México. integrado por güevones, rateros y pendejos, nadie ha dicho esta boca es mía por Ebrard. Entonces a Marcelito no le queda más que, aunque ya nadie lo quiera, asegurar que no se va de Morena, en donde puedo asegurarle que nadie lo verá con muy buenos ojos y terminará yéndose quién sabe a dónde.