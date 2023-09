Análisis a Fondo / Francisco Gómez Maza

Sin maíz no hay país

· No sólo de política vive el ser humano

· La Patria tiene el suave sabor a tortillas

No sólo de política vive el ser humano. Más importante que cualquier discurso de político, sea de izquierda o de derecha, o del centro totalmente intrascendente y vacío, sin pena ni gloria, es el maíz, una de las bases más importantes de la alimentación de los mexicanos. Este alimento es más importante de lo que hagan o dejen de hacer los políticos; es infinitamente más importante que la izquierda partidista, mucho más trascendente que lo que diga o deje de decir el representante de la derecha, y más sagrado que cualquier maldición del actor Eduardo Verástegui, representante de la extremísima derecha en México, más extremista de derecha que la extremista y secreta organización del Yunque, que no tiene ni idea de que el maíz es la más importante bendición divina para los mexicanos. El maíz que es la base de la inmensa mayoría de los platillos de la comida mexicana. Sin maíz no hay país.

El Complejo Cultural Los Pinos prepara una celebración cultural de tres jornadas en honor del maíz, elemento central en la historia, la cultura y la alimentación mexicanas. La jornada se realizará del 29 de septiembre al 1 de octubre, bajo la organización de la Secretaría de Cultura del gobierno de la república, en el Cencalli (Casa del Maíz y la Cultura Alimentaria) y el Centro de Cultura Ambiental. La programación incluirá presentaciones de libros, foros de discusión, conversatorios, venta de productos relacionados con el maíz y actividades educativas, además de la premiación del concurso nacional “¿A qué sabe la patria?”.

La secretaria Alejandra Frausto Guerrero ha destacado la profunda conexión entre la cultura prehispánica y el ciclo agrícola, donde el maíz desempeña un papel fundamental. El maíz no solamente es la base de la alimentación, sino también de la identidad mexicana: El maíz tiene un poder único, que es enseñarnos cada día que solos no podemos hacer mucho; es el poder y la sabiduría de la milpa. Cuando sembramos maíz sabemos que tenemos que hacerlo en comunidad, destacó la secretaria Frausto.

La celebración en honor del maíz contará con la participación de diversas instituciones y se realizará en el Foro Nacional en Defensa del Decreto Presidencial sobre Maíz Transgénico, Glifosato y Transición Agroecológica, así como el Encuentro de saberes e intercambio de semillas. Además, se podrá visitar la exposición “Maizal gráfico” con obras de artistas contemporáneos mexicanos, y disfrutar de danzas tradicionales, platillos basados en recetas concursantes de “¿A qué sabe la patria?”, la ceremonia de “Lectura de maíz”, conciertos, así como la proyección del documental “Los hijos del maíz”. Todas las actividades serán de acceso libre y se realizarán en distintos lugares del Complejo Cultural Los Pinos.

El Senado de la República aprobó por 112 votos un dictamen para declarar el 29 de septiembre de cada año como el Día Nacional del Maíz; la conmemoración es importante debido a que esta planta representa el pilar de la alimentación de la inmensa mayoría de los mexicanos, y una manifestación cultural de origen ancestral. O sea que: Sin maíz no hay país.