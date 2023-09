Análisis a Fondo / Francisco Gómez Maza

Hay que aclarar las cosas como son; no mentir…: AMLO

· No utilizar la desaparición de los estudiantes con fines politiqueros

· Encinas había dicho que Omar tenía un vínculo con las investigaciones

García Harfuch se ha convertido en un policía afamado. Es un colaborador de todas las confianzas de Claudia Sheinbaum Pardo. Fue el secretario de Seguridad Pública del Gobierno de la Ciudad de México mientras la ahora candidata presidencial del Morena lo encabezaba. Ahora, pese a las habladurías, busca suceder a Claudia en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, mero enfrente de la Catedral Metropolitana. Pero las habladurías, como en los tiempos electorales, se oponen. “Como estamos en temporada electoral, ya todo es noticia con esos propósitos y hay que aclarar las cosas como son, no mentir, no utilizar estas cosas para perjudicar a futuros candidatos, y no utilizar un caso tan lamentable como el de los jóvenes de Ayotzinapa con fines politiqueros», afirmó el Presidente AMLO durante su mañanera del miércoles.

Reabrió la herida, en su conferencia de prensa para dar a conocer su segundo informe sobre Ayotzinapa, el propio Alejandro Encinas Rodríguez, encargado por el Gobierno federal para encabezar la Comisión que investiga la desaparición de los estudiantes en Iguala, Guerrero. Entonces, el Subsecretario de Gobernación aseguró que García Harfuch tenía un vínculo con las investigaciones del caso de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de la Normal de Ayotzinapa…. Sin embargo, el propio presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador se encargó de apagar el fuego que Encinas había ocasionado en el caso Harfuch-Ayotzinapa-jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Harfuch ya se registró, hace unas horas, ante el partido Morena como fuerte aspirante para ser el sucesor de Claudia Sheinbaum Pardo.

Encinas Rodríguez había dicho públicamente que García Harfuch estaba involucrado con las investigaciones del gobierno federal por el caso Ayotzinapa, cuando el presidente AMLO aclaró el asunto a pregunta expresa de reporteros asistentes a la Mañanera. AMLO explicó que, en la investigación que su administración realiza en torno a la desaparición de los normalistas, es lo que externó Alejandro Encinas: que hubo una reunión de funcionarios públicos estatales y federales, una o dos, cuando sucedieron los hechos».

López Obrador explicó a los reporteros de la Mañanera, que se trataron de «reuniones públicas. Hay hasta grabaciones de los que participaron, y a eso se refería Alejandro Encinas; que en una de estas reuniones estuvo el ahora ex Secretario de Seguridad de la Ciudad de México.

AMLO explicó que las reuniones mencionadas las encabezaba el exprocurador Murillo Karam, responsable de la investigación y él incluso lo acepta de que él era el responsable de toda la investigación… él y Tomás Zerón. prófugo en Israel, comentó.

«Cuando le preguntan que si estaba Omar en esas reuniones, dijo AMLO, Encinas obviamente respondió que sí, porque es cierto, pero eso es distinto a que haya participado en la desaparición de los jóvenes».

Obviamente que García Harfuch rechazó que haya participado en la desaparición de los normalistas, Afirmó que participó en las reuniones en las que se establecieron las líneas de acción para la búsqueda de los jóvenes, sin abordar temas de investigación.

Desde un principio, por allá de los finales de enero de 2021, la jefa de Gobierno manifestó su confianza en su Secretario de Seguridad Pública. “Confío en que las investigaciones van a decir que él no tiene absolutamente nada que ver”, dijo la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum

En aquel entonces, una publicación periodística reveló que un testigo protegido de la Fiscalía General de la República (FGR) involucró a García Harfuch en el caso Ayotzinapa, por presuntamente haber recibido dinero del grupo criminal “Guerreros Unidos” en 2014.