Análisis a Fondo / Francisco Gómez Maza

Corren a Xóchitl pobladores de Villa Hermosa, Tabasco

· Fue a meterse a la cueva del lobo

· Y los tabasqueños no la soportaron

Xóchitl Gálvez fue ayer a la tabasqueña Villahermosa. Y los pobladores que se dieron cuenta la corrieron. Sí. Sencillamente le gritaron que se fuera a otro lado. Le dijeron que no querían nada con ella. En el caso que nos ocupa, no puede ser que ni Xóchitl ni su equipo supieran que Tabasco, es el Edén del presidente Andrés Manuel López Obrador. Que Andrés Manuel es tabasqueño.

Fue terrible, vergonzoso. Simplemente los tabasqueños corrieron olímpicamente a Xóchitl. Y es que el equipo de campaña de Gálvez no tiene idea de qué zonas del país debe visitar con libertad y confianza; dónde será muy bien recibida la candidata panista. Y es que Andrés Manuel unió a los pobladores de las pequeñas ciudades y al campo del sur sureste en contra de los partidos políticos de derecha, como el PAN. Con las visitas en campaña, un candidato o una candidata, lo que busca es mejorar su imagen, ante una población que no tiene partido y que puede ser cooptada por el partido del aspirante presidencial. Lo que busca un candidato en las giras a las ciudades, a los pueblos y a las comunidades humanas, principalmente, es captar la simpatía de los votantes, para que voten a su favor.

Además, a Gálvez, muy pocos de los ciudadanos que votan en los pueblos del Sur Sureste pocos la han visto a través de los medios electrónicos. Sólo escuchan que es la candidata de la “oposición”. Pero ellos no quieren a la oposición porque su Presidente es Andrés Manuel López Obrador. Y no quieren saber más, de nadie.

Lástima que en un periódico impreso no puedan verse los videos. Pero el video que alguien grabó en Villahermosa es contundente. Los pobladores del sur sureste por nada del mundo quieren a Xóchitl Gálvez. No la quieren y la corren.

Omar García Harfuch, “en problemas”

El aspirante a la candidatura para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad México, Omar García Harfuch, dicen los agoreros del desastre que está en problemas por su presencia en el Estado de Guerrero, en donde participó en reuniones oficiales para construir la famosa Verdad Histórica de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Afirman que el ex director de Seguridad Pública de la Jefatura del Gobierno de la CDMX sí participó en las investigaciones. Son morenistas radicales los que, amparados por el anonimato, esparcen tales acusaciones con el fin de “bajar” de la candidatura al ex colaborador de Claudia Sheinbaum.

Pero García Harfuch gozó del apoyo y la confianza de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo para dirigir a los cuerpos policiacos de la mencionada Secretaría. La ahora candidata presidencial por Morena, no lo dice ella abiertamente, pero se ve que metería las manos al fuego por el exjefe policiaco, que se registró para contender por la sucesión de Claudia. Ante la dirigencia de Morena.

Ante los señalamientos de la supuesta participación de García Harfuch en los enjuagues del gobierno de Peña Nieto para justificar la desaparición de los estudiantes, el presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó: “Si es tan malo, tan malo, Harfuch como se sostiene, por qué no se han presentado denuncias en contra de él”.

En la conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal afirmó que, en su gobierno, no se protege y no hay impunidad para nadie. Además, el pueblo está muy despierto y sabe muy bien lo que le conviene y lo que no le conviene. Y será quien decida en 2024.

«Si es tan malo, tan malo Harfuch, como se sostiene, el pueblo que está muy consciente (no es como lo cree el escritor Guillermo Sheridan.) Está muy despierto, sabe muy bien lo que le conviene y puede no saber a precisión que le conviene, pero sí sabe perfectamente, perfectamente lo que no le conviene.

Harfuch lo aclaró en una de sus presentaciones recientes. Su puesto al interior de la Policía, al mando de García Luna, no le daba para intimar con los cuadros superiores. “Por qué, si esta persona está involucrada en lo que le acusan, por qué no han presentado denuncias y se le juzga.