Análisis a Fondo / Francisco Gómez Maza

El candidato de Sheinbaum: García Harfuch

· Pero causa preocupación por su pasado en la Policía Federal

· Con todo, junto con Brugada, de Iztapalapa, es muy popular

El candidato para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México 2024-2030, todos lo sabemos, es Omar García Harfuch, joven policía que a la vez que ha sido muy popular entre las nuevas generaciones por ser el preferido de Claudia Sheinbaum, es muy cuestionado por sus antecedentes familiares y sus relaciones laborales con el narco super policía del derechista Felipe Calderón Hinojosa, Genaro García Luna, en la desaparecida Policía Federal.

Siendo cuadro de mando de la Policía Federal, García Harfuch habría tenido que ver con las reuniones entre oficiales del gobierno de Enrique Peña, que fueron encabezadas por el Procurador General, Jesús Murillo Cárdenas, ahora en la cárcel en espera de juicio y sentencia por ser uno de los autores de la famosa Verdad Histórica, con la que las autoridades intentaron olvidar la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. El policía de Sheinbaum, y ahora aspirante a la candidatura para la Ciudad de México, niega esas versiones; la ex jefa de Gobierno y ahora también aspirante, pero para suceder a López Obrador en la Presidencia de la República, también lo hace y manifiesta su confianza plena en quien fuera su secretario de Seguridad Ciudadana. Pero en el ambiente preelectoral, que en los sectores populares se llama tiempo de zopilotes, muchas malas lenguas, que la mía no es tan buena, si no lo aseguran como si tuvieran los pelos de la mula en las manos, aseguran que García Harfuch si estuvo involucrado con sus jefes en las investigaciones de la desaparición de los estudiantes. Este escribidor no dice nada porque ni siquiera conoce el río San Juan,

Pero la realidad es totalmente distinta a las afirmaciones, especulaciones, etecéteras, en torno a los antecedentes del joven policía. El hecho es que con el apoyo de Claudia Sheimbaum y con la confianza del primer mandatario, el policía se ha lanzado a buscar la candidatura para la jefatura de Gobierno capitalino. Y está haciendo campaña para ser electo cabeza de la defensa de la Cuarta Transformación. García Harfuch va y viene por todo el territorio de la capital de la CdMx y, digan lo que digan sus adversarios político, está teniendo manifestaciones de simpatía, sobre todo porque su trabajo como el encargado de cuidar la seguridad ciudadana, en el periodo de Sheinbaum, fue muy aceptable. Hubo progresos en materia de control de los delitos que, a diario, son cometidos por delincuentes comunes y de la delincuencia organizada en una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México, cuya problemática pareciera que ha rebasado a la vida cotidiana de Bagdad,

García Harfuch, es hijo de Javier García Paniagua, extitular de la extinta Dirección Federal de Seguridad y líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en los años 70; la figura de García Paniagua ha sido fundamental en el quehacer de su hijo, desde que falleció en 1998 a causa de un infarto, ya que desde temprana edad Omar decidió seguir los pasos de su padre en la carrera como funcionario ligado a la seguridad.