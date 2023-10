Análisis a Fondo / Francisco Gómez Maza

Que me apunten en la lista: AMLO

· Cuestionan sus adversarios la venta de petróleo a Cuba

· México, dijo AMLO, continuará apoyando a los pobres

Muchos lo cuestionarán y dirán que llegó al colmo de la locura. Que ya alucina… Todo, porque el Presidente declaró, en su conferencia matutina de este lunes 16 de octubre, que si ayudar, que si solidarizarse con los pobres es ser comunista o populista, “que me apunten en la lista”. Lo dijo porque un reportero ingenuo, ya maduro de edad, le preguntó si no temía la molestia de Washington por la venta de petróleo a Cuba. Que inclusive un banco extranjero muy importante le había cancelado un crédito a Pemex, lo que fue desmentido inmediatamente por el mismo mandatario y por el director de la empresa petrolera, Octavio Romero Oropeza. Le tienen pánico los opositores de López Obrador a la palabra Cuba, al nombre del desaparecido comandante Fidel Castro Ruz, no obstante que quien apoyó fuertemente a la isla fueron los gobiernos priistas de la etapa del nacionalismo revolucionario. Y no fueron comunistas. Eran priistas. Además, y lo más importante: Aquellos priistas fueron quienes apoyaron a Fidel Castro y sus compañeros a viajar a la isla caribeña para iniciar la revolución contra el dictador Fulgencio Batista, hace unos 60 años.

Esta posición del presidente Andrés Manuel López Obrador mete en pánico a sus adversarios del Partido Acción Nacional, declaradamente conservador, de derecha, ahora influenciado por la ultraderecha española del partido español Vox, encabezado por Santiago Abascal Conde, quien tiene fija su mirada ideológica en México para hacer dupla con el partido que en realidad mangonea el Señor X y que da cuerpo a lo que fue denominado Frente Amplio por México. Hacen cruces, rocían agua bendita porque López Obrador es comunista, de acuerdo con lo que ellos definen como comunismo, un sistema que busca abolir la propiedad privada y la libertad de conciencia del individuo.

En el “comunismo de López Obrador” está el leitmotiv del discurso de la derecha. Y de ahí sale el discurso de odio en contra del mandatario, proveniente del PAN y de los sectores ultraconservadores de un sector de la llamada “sociedad civil”. En 2026, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa “ganó” la Presidencia de la República por medio voto – a todas luces un gran fraude electoral que le obligó a decir posteriormente ¡aiga sido como aiga sido”… López Obrador era “un peligro para México”, porque “era populista, comunista”. Pero en 2018, ya nadie pudo detener la marea de votantes a favor del líder tabasqueño. Ya a los votantes no les importó que “fuera comunista y populista. Poco más de 30.000,000 de votos ante los cuales nadie, ni el INE de Lorenzo Córdova Vianello y Ciro Murayama Rendón, pudieron desconocer. Yo le dije a mi compañera: “No lo dejarán gobernar”…

Pero no alucina. El presidente se inspira – y esta posición también es severamente cuestionada por los conservadores, inclusive por los conservadores del Vaticano, en el Papa Francisco, quien ha declarado que ayudar a los pobres no es ser comunista. Y ciertamente, No es comunista. Es cristiano. Pero para los conservadores de todo el mundo, “los pobres son pobres porque quieren, porque no trabajan. Porque, como lo afirma Vicente Fox, con toda la fuerza de sus pulmones, son huevones los cabrones”.

El hecho es que Petróleos Mexicanos le venderá petróleo a Cuba o a cualquiera que lo solicite, porque el petróleo es muy importante en la vida de los pobres¸ y más de los ricos­­­… Además, es un negocio… Y se lo venderá para paliar en algo el bloqueo económico y comercial que, desde hace 60 años, mantiene contra la República de Cuba el gobierno de los Estados Unidos.

El reportero que le cuestionó le dio las gracias por la respuesta…