Análisis a Fondo / Francisco Gómez Maza

¿Deja la Comisión de la Verdad Alejandro Encinas?

· Versión periodística informa que se va al equipo de Sheinbaum

· Muy extraña la noticia; en la Subsecretaría de DH nadie sabe

Imposible de creer la noticia que publica, ayer 18 de octubre, el periódico Publimetro de la Ciudad de México, de que Alejandro Encinas Rodríguez fue invitado por la doctora Claudia Sheinbaun para que se uniera a su equipo de trabajo “rumbo” a las elecciones presidenciales del siguiente año. Y Encinas habría aceptado. No se entiende la declaración de Sheinbaum. No aclara si invitó a Alejandro para que lo acompañe en su campaña político electoral, o para que se una a su gabinete presidencial, en caso de que gane las elecciones. Por el texto publicado en X, parece que Claudia invita a Encinas a adherirse a su equipo de campaña.

Pero Encinas no es un político para andar en campaña electoral. Es increíble. Sencillamente es increíble tal versión periodística. Encinas está comprometido con la encomienda de encabezar los trabajos de investigación de la Comisión de la Verdad para esclarecer la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Está comprometido y ya le queda muy poco tiempo, porque de ahora en adelante todo será tiempo de zopilotes: campañas electorales por la Presidencia de la República, Congreso de la Unión, gubernaturas, congresos estatales y alcaldías y presidencias municipales.

El mensaje publicado en X dice textualmente: “A través de una publicación en ‘X’ (antes Twitter), la exjefa de gobierno de la CDMX dio a conocer que sostuvo una reunión con el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas. La virtual candidata a la presidencia de México. durante los comicios de junio de 2024, aseguró que Encinas aceptó integrarse a su cuadrilla para trabajar juntos en el proceso electoral que comienza el 20 de noviembre del presente año. “Lo invité a que nos apoyara en el proceso que se avecina y aceptó gustosamente”, declaró Sheinbaum desde la red social de Elon Musk.

En el equipo de trabajo de Encinas, en la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, un alto funcionario consultado por Análisis a Fondo declaró, desde el respetable anonimato, no saber absolutamente nada de esta versión periodística.

Muy sorprendido, el funcionario, de primer nivel, dijo que lo iba a investigar. Encinas no es para eso. No es para andar en campañas políticas, Está muy raro que Claudia lo invite, cuando lo conoce muy bien. Encinas está comprometido con la Comisión de la Verdad. Pero el periódico lo publicó, dándolo por cierto. A no ser, afirmó, que la invitación que la invitación sea para que Encinas se integre a su gabinete en caso de que triunfe en las elecciones del próximo junio.

Por el momento, y dando por cierta la aceptación de Encinas para acompañar a Claudia en su campaña electoral, quién se va a encargar de encabezar la Comisión de la Verdad de Ayotzinapa. Aunque se vieron grandes avances en el Informe que presentó Encinas en Septiembre pasado, aún falta mucho de esta verdad, que contradice aquella “Verdad Histórica” ordenada por el presidente Peña al exprocurador, Jesús Murillo Karam, para acabar con esa negra historia que le corroía el alma, pero que no quería enfrentar por un terrible pánico. Inclusive alguna vez lo declaró en público frente a periodistas de que, palabras más palabras menos, había que cerrar ya el caso, porque no era sano seguir ahondando en él.