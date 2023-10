Análisis a Fondo / Francisco Gómez Maza

Palenque, esfuerzo inútil para detener la migración forzada

· Palabras, palabras huecas, sólo palabrería

· A Biden sólo le interesa invertir en la guerra

Las migraciones forzadas hacia Estados Unidos, provenientes de El Caribe, Venezuela, Honduras, El Salvador, Guatemala, principalmente, tienen su causa en varios factores como las diferencias ideológico políticas – Cuba o Venezuela -, la pobreza y la miseria, la violencia de la delincuencia organizada, entre otras, no van a resolverse, y menos con la mano dura, la represión o los muros. Nunca jamás. De estas cuestiones conversaron, este domingo, presidentes y secretarios de relaciones Exteriores de una decena de países de Centroamérica, alguno de Sudamérica y Cuba,

Palabras, palabras, palabras que, aunque tengan sentido, no significan absolutamente nada para el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, y para las cúpulas gubernamentales de muchos países. En el caso de México, por ejemplo, el gobierno federal enfrenta populosas caravanas de familias, hasta con niños de pecho en la espalda, que vienen a México de paso, provenientes de Centroamérica, principalmente, y tiene que enfrentarse al problemón de dar empleo a quienes deciden, permanecer aquí. La inmensa mayoría de migrantes que deciden internarse en territorio estadounidense, si les va “bien”, enfrentarán graves problemas para vivir, para encontrar vivienda, para lograr un puesto de trabajo.

Y el fenómeno nunca será resuelto si no se aplican políticas serias, responsables, que inviertan recursos económicos en programas para desalentar la necesidad de emigrar hacia lo que hace muchos años se conocía como el sueño americano. El mandatario mexicano ha propuesto al gobierno de Estados Unidos que invierta, por ejemplo, en Centroamérica para que la gente se arraigue, y tenga medios de trabajo bien remunerado, puedan defenderse en su propia tierra y no sienta la necesidad de irse a otro país con nuevas esperanzas de una vida menor.

Sin embargo, ni los gobiernos de los países expulsores de migrantes, ni el gobierno de Estados Unidos han hecho algo para que las personas se arraiguen en sus lugares de origen, y el problema se ha ido agravando hasta aparecer con un gravísimo asunto sin solución.

Y ahora, ayer domingo, se han reunido en la ciudad de Palenque, Chiapas, una decena de líderes políticos de una decena de países como Costa Rica, Panamá, Guatemala, El Salvador, Belice y los presidentes De Cuba. Haití Honduras, Colombia y Venezuela, convocados por el presidente López Obrador en otro, casi inútil, esfuerzo para parar las migraciones, forzadas por el hambre, la pobreza, la persecución política, entre otras causas,

Palenque, una gran oportunidad para fortalecer amistades entre los presidentes y ministros asistentes, una excelente oportunidad para visitar las joyas arquitectónicas que construyeron los arquitectos mayas, una excelente ocasión para conocer el museo de sitio, que alberga verdaderas, valiosísimas joyas de la vida cotidiana de los mayas.

Pero. Seamos objetivos. Las migraciones forzadas no serán resueltas, No se resolverá el grave problema de las migraciones forzadas por el hambre, la pobreza, la persecución, la violencia. Bueno. Y ¿se hará realidad la vecindad fraterna y con bienestar. La tercera propuesta del mandatario mexicano. Yo no lo creo. ¿Y ustedes? ¿Qué dirá el presidente Joe Biden, ocupado definitivamente en invertir en la guerra, en la industria armamentista? Simplemente, no le interesa invertir para que los países centroamericanos, sudamericanos y caribeños tengan la riqueza necesaria para retener a sus connacionales en sus lugares de origen, con niveles de vida que les ofrece el american way of life.