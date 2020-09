Ante fracaso de clases a distancia, Chenalhó vuelve a aulas

Un vocero de la Sección 7 de la CNTE indicó que se sumaron a esta decisión algunas escuelas de la región Soconusco

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

A pesar de que Chiapas aún permanece en el semáforo epidemiológico en color amarillo y en este color aún no se permite retornar a las actividades escolares, algunas instituciones públicas han decidido regresar a las aulas, especialmente en las zonas de mayor marginación en el estado de Chiapas, ya que asegura la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que la modalidad de clases a distancia ha sido un rotundo fracaso.

José Luis Escobar, vocero de la sección 7 de la CNTE, señaló que es en el municipio de Chenalhó, en donde han decidido regresar a clases y en algunas escuelas de la Región Soconusco, sin embargo, no precisó una cantidad exacta de las escuelas que retornar, mientras que el vocero de la Secretaría de Educación, informó que no tienen registro de que ninguna escuela ha regresado a las aulas.

“Era un absurdo pedagógico que solamente fue un insulto y un beneficio para las televisoras, ciertamente como sección 7 ayer tuvimos un pleno presencial, ya hemos roto el confinamiento tomando las medidas de sanidad hasta lo posible, pero ayer en el pleno se acordó de que tenemos una última asamblea virtual para acordar una asamblea presencial, no solamente debatir para regresar a clases, sino, a la par, cuando empezamos a accionar políticamente”, señaló José Luis Escobar, vocero de la sección 7 de la CNTE

Cabe mencionar que, en múltiples ocasiones, docentes de primaria, habían denunciado que el contenido que se ofrecía en las clases impartidas por televisión, no coincidía con el programa educativo que ellos habían implementado y, por lo tanto, decidieron realizar su propio contenido y a través de WhatsApp enviárselo a los padres y madres y en el mismo medio realizarían retroalimentación.

“Cuando meten actividad de historia, van muy rápido, a los niños no les da el tiempo, si estando nosotros se les dificulta, en un lapso de 15 minutos de explicación es poco tiempo”, explicó Aejandra Madrigal, docente de Bochil.

Posible regreso a clases en 15 días: SEP

Por su parte, Secretaría de Educación Pública (SEP) afirmó que Campeche y Chiapas podrían ser los primeros estados en retornar a clases presenciales en los próximos 15 días, dado que están muy cerca de que su semáforo sanitario por el COVID-19 se determine en color verde.

Las primeras tres semanas serían de “evaluación diagnóstica” en la que los profesores identificarán la situación académica en la que regresan los alumnos.

El 50 por ciento de los alumnos asistirán de manera presencial a los planteles los días lunes y miércoles, mientras que la otra mitad lo harán los martes y jueves, a fin de poder mantener las mejores condiciones para una sana distancia entre la comunidad escolar.

Los días en que los alumnos no vayan a las escuelas, las clases se tomarán a través del Programa Aprende en Casa II. Y por lo que toca a los días viernes, a las escuelas acudirán aquellos alumnos que los profesores consideren que necesitan una mayor atención debido a que no tuvieron las condiciones para estudiar adecuadamente durante el aislamiento.

En este regreso a clases se establecerán tres filtros sanitarios; uno, el familiar, al ingresar a la escuela, y uno más en el salón de clases.