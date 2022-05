Apagones, mala atención y cajeros inservibles: CFE en Tuxtla deja mucho que desear, denuncian

Pese a las molestias y denuncias, los afectados aseguran que poco pueden hacer pues la paraestatal es la única empresa que brinda el servicio eléctrico

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

Ciudadanía tuxtleca molesta con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no sólo por los cobros variados y en algunas ocasiones excesivos, también lo están porque en esta temporada de lluvias, los apagones son más frecuentes.

“El servicio es pésimo o lo que le sigue, es una inconformidad no sólo mía, sino de mucha gente. Para que lo atiendan hay que venir en la madrugada, luego lo atienden a uno medio grosero”, manifestó molesto el señor Julio González, quien se encontraba esperando para presentar su queja en la misma paraestatal.

Aunado a esto, ciudadanos tuxtlecos que acuden a pagar a los cajeros ubicados sobre la 12 poniente norte y 1ª sur oriente, denuncian que, estos sitios en donde acuden a pagar el servicio, no funcionan o no se puede pagar.

“En los cajeros no se ha podido pagar, pero también hay opciones en línea, yo vine porque tengo como una semana sin luz y a ellos (CFE) les notifica que sí tengo, pero no tengo, ya van tres veces que acudo aquí a las oficinas y sólo me dicen es que ya está mi reporte, ya está y sólo eso me dicen, soy de la Bienestar Social, no estoy tan lejos es aquí en Tuxtla”, manifestó Giovani Pérez, un joven que acudió a las oficinas de la CFE sobre la 1ª norte oriente.

Estas molestias forman parte de las denuncias que todos los días usuarios acuden a presentar a la paraestatal, sin embargo, aseguran que poco pueden hacer, pues la CFE es la única empresa que brinda el servicio y por ello, deben continuar externando su inconformidad para que los atiendan.

Cabe mencionar que los apagones pueden generar pérdidas al estropearse dispositivos eléctricos, por ello recomiendan desconectar aparatos electrónicos para evitar pérdidas.

