Aprender a programar, la única esperanza para mantenerse en el campo laboral del futuro

En América Latina se estima la contratación de aproximadamente 1.2 millones de programadores en 2025, de acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo; experto considera que, sin importar la carrera, todos deben aprender esta disciplina

Lucero Natarén / Aquínoticias

De acuerdo con el matemático, científico de dato e instructor de la plataforma de aprendizaje Udemy, Juan Gabriel Gomilla, con el avance de la automatización, los humanos dejarán de ser necesarios para muchas actividades, por lo que para mantenerse en el mercado laboral solo será posible si los profesionales desarrollar la habilidad de saber dar instrucciones a las máquinas, es decir, programar.

De hecho, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), estima que para el año 2025 en América Latina ocurrirá la contratación de aproximadamente 1.2 millones de programadores, por lo que el especialista indica que sin importar qué carrera técnica o profesional se haya estudiado, aprender a programar será tan importante como lo fue en su momento saber leer, escribir, usar una computadora o dominar la ofimática.

El experto define programar como conocer el “lenguaje de las computadoras” para comunicarse con estas y así darles instrucciones para que realicen tareas específicas.

Aunque haya muchas personas que piensen no tener las aptitudes básicas para programar, estas están presentes en el día a día como lo son la lógica: “su función es la de estructurar un conjunto de instrucciones precisas, emplear el razonamiento lineal y evitar ambigüedades”.

Otra de las disciplinas básicas son las matemáticas discretas: “dominar el lenguaje sobre conjuntos de elementos, pudiendo ser números, letras o sentencias lógicas, que juntos arrojan un resultado específico y que se plasmará en las variables y algoritmos de la programación”.

Y por último el inglés: “es el idioma por excelencia de la programación ya que la mayoría de los programas funcionan con base en este”.

Para refrescar estas actitudes, Gomilla considera que no es necesario volver a la preparatoria, basta con un curso de Introducción a la Programación. “Es muy similar a aprender a cocinar, en el aprenderás sobre:”

Declaración de variables y estados de un programa (ingredientes de entrada).

La sintaxis específica de los lenguajes de programación genérica (preparación y limpieza de los alimentos).

Los métodos y funciones para combinar variables y obtener un resultado (cocinar platillos específicos).

Una vez aprendidos los fundamentos, el siguiente paso es el lenguaje de programación entre los que destacan C o sus variantes C# o C++, Python y Java, de decidirse continuar con la preparación como programador, se puede elegir entre otros lenguajes, de acuerdo con las necesidades:

R : sirve para labores de estadística y de análisis de datos.

: sirve para labores de estadística y de análisis de datos. HTML y Java Script : ideal para desarrollar sitios web.

y : ideal para desarrollar sitios web. SQ L: lenguaje base para el análisis de datos.

L: lenguaje base para el análisis de datos. Bash: para trabajar con terminal y consola o conectar a servidores externos.

En conclusión, aprender a programar sin importar qué carrera se ejerza en la actualidad, mejorará las oportunidades de cara al mercado laboral del futuro próximo.