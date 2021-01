Aprovechan crisis económica para cometer fraude

A través de diversas plataformas, ofertan créditos inmediatos y con pocos requisitos, pero solicitan anticipos de dinero en efectivo, generalmente el equivalente al 10 por ciento del monto total del crédito

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

La crisis económica que se ha agravado por la pandemia y la cuesta de enero están siendo el contexto ideal para cometer fraude.

A través de redes sociales, mensajes de texto y WhatsApp, ofertan supuestos créditos, a cambio de ciertas cantidades de dinero que los interesados deben pagar de manera anticipada por concepto de comisiones por apertura, sin embargo, esta es una manera de defraudar a las personas que buscan obtener un crédito “rápido” y “barato”.

“Por medio de WhatsApp nos hacían un préstamo que era de diez mil pesos, les respondí y me mandaron que yo imprimiera unos papeles, los imprimí y los mandé y ya que los iba a mandar que me estaban pidiendo adelantado mil pesos, entonces yo les dije que no tenía el dinero, porque no les mandé mil pesos, me mandaban que me iban a demandar, que tenía que pagar un 10 por ciento del monto de la cantidad por no haber aceptado el crédito”, declaró Maribel Ocaña Salinas, quien estuvo a punto de ser víctima de fraude.

La manera en que estos defraudadores operan es la siguiente: utilizan información como direcciones, teléfonos e imagen corporativa de las entidades financieras que sí están registradas y dentro del marco de la formalidad, sin embargo, se hacen pasar por ellas.

De esta manera, a través de diversas plataformas, ofertan créditos inmediatos y con pocos requisitos, pero solicitan anticipos de dinero en efectivo con el pretexto de apartar el crédito, o como fianza en garantía, generalmente por el equivalente al 10 por ciento del monto total del crédito solicitado.

Por ello, es importante verificar si la persona que está realizando esta operación realmente es trabajador de una financiera certificada, de lo contrario, podría tratarse de un fraude y en lugar de obtener el beneficio deseado, será todo lo contrario.