Ariel Silva, triunfador en concurso Cuartosocuro 2021 “Tiempos de pandemia”

Así fue la selección de ganadores del Concurso Nacional de Fotografía Periodística y Documental

Aquínoticias Staff

Con una serie de fotografías que buscan sacar del anonimato al personal de Salud que ha conformado la primera línea de batalla contra el Covid-19, el fotógrafo Ariel Silva fue nombrado ganador del Concurso Nacional de Fotografía Periodística y Documental Cuartoscuro 2021 Tiempos de pandemia.

El trabajo documental, titulado “De carne y hueso”, destaca la importancia de conocer los rostros y la identidad de quienes, casi siempre tras una máscara o traje especial, han sido llamados héroes y heroínas. “Yo creo que es importante saber quiénes son… me parece lo justo. Porque antes que médicos son personas, madres, padres, hijas o hijos. No merecen el anonimato de esa máscara”, consideró Silva, quien fue acreedor a 30 mil pesos y un equipo Nikon Z 7II en kit de un lente.

La serie ganadora se seleccionó de entre mil 700 fotografías participantes, provenientes de 715 fotógrafos, las cuales fueron sujetas a deliberación por el jurado, integrado por los fotoperiodistas Crisanta Espinosa y Adolfo Valtierra.

Así, de acuerdo con la deliberación, el segundo lugar, ganador de 20 mil pesos y un equipo Nikon Z 6II en kit de un lente, fue para Gerardo Contreras Luna, de la Ciudad de México, por su fotografía Adiós, mijito. La imagen fue tomada el 11 de mayo de 2020, a un día de festejar el Día de las Madres, y retrata el momento en que una señora despide a su hijo, fallecido por Covid-19, en el panteón civil de San Lorenzo Tezonco, en la alcaldía Iztapalapa, una de las principales zonas afectadas por la pandemia. La despedida fue fugaz y la mujer no pudo darle un último beso al ataúd, ya que entre los dos había una careta de plástico y un cubrebocas.

El tercer lugar, ganador de 10 mil pesos y un equipo Nikon Z 5 en kit de un lente, fue para Daniel Vázquez Velázquez, de Veracruz, por su fotografía Regreso a clases 2021, un ferrotipo de 5×7” en colodión húmedo que muestra un supuesto de cómo sería el regreso a clases de un alumno de primaria.

Además, el jurado otorgó menciones honoríficas a Víctor Medina Gorosave, de Baja California; Israel Rivera Ochoa, de Jalisco, y a Samuel Maldonado, de la Ciudad de México.

Los participantes seleccionados son Elideth Fernández Villegas, Miguel Ángel Acosta Ortiz, Susana Nava de la Torre, Marcolino Hernández Charrez, Felipe de Jesús Castellanos, Uriel Ordóñez Guadarrama, Luis Felipe Cortés Zuzunaga, Seila Montes González, Magdalena Montiel Velázquez, Santiago Jaime Barragán, Diego Israel Simón Sánchez, Adriana Raquel Balderrama Frescas, Greta Gómez Rico, Mauricio Silerio Valenzuela, Mahé Elipe, César Iván Pérez Durán, Gregorio Rivera Rodríguez, Luis Villalobos Mimiaga, Cuauhtémoc Moreno Cabrera, Carlos Alberto Santiago Rocha, Andrés Sánchez Gómez y Adolfo Chávez Cruz.

Tanto las imágenes de los ganadores como las de los participantes seleccionados formarán parte de la edición número 168 de la revista Cuartoscuro.

Sobre la serie ganadora:

De carne y hueso

Serie integrada por 6 piezas.

Retratos del personal médico del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Son casi quince meses desde el inicio de la pandemia. La mayoría recordará esta época, cuando se haya superado, como los días de encierro en casa, de aislamiento, de trabajo a distancia o como un año perdido. Pero hay otr@s, el personal médico, que recordarán haber servido en los momentos más difíciles. Ell@s siguen ahí y lo harán hasta el final.

Y se habla de que son héroes y heroínas, pero no se sabe quiénes son. Nadie conoce su rostro. Sólo sus familias y algunos amigos. Su identidad se esconde bajo el equipo médico que se vuelve una máscara.

Yo creo que es importante conocerles. Saber quiénes son. Me parece lo justo. Porque primero son personas, madres, padres, hijas o hijos, antes que médicos. Porque no merecen el anonimato de esa máscara. No merecen el olvido.

———–

Sobre el fotógrafo:

Ariel Silva / CDMX – 1984

Licenciado en Periodismo y Comunicación Colectiva. Ha cursado talleres de fotografía con los maestros Pedro Valtierra, Raúl Ortega, Federico Gama, Rashide Frías, Juan Manuel Díaz Burgos, Raúl Cañibano y Ernesto Ramírez.

Becario del Programa Jóvenes Creadores en Artes Visuales del PECDA-Chiapas, en las ediciones 2008 y 2010. Seleccionado para participar en el 5º y 6º Salón de la Plástica Chiapaneca (CONECULTA-Chiapas), así como en Expofotoperiodismo 2011 (CONACULTA-Centro de la Imagen).

Ha laborado como reportero gráfico para los periódicos El Heraldo de Chiapas, ESTO y Cuarto Poder. Ha sido jefe de fotografía en la Revista UNIversa, y en los periódicos Tinta Fresca y Portavoz (Chiapas).

En los años 2012 y 2019 fue becario del Programa Jóvenes Creadores del FONCA.

Ha recibido Menciones Honoríficas en la Cuarta y en la Treceava ediciones del Concurso Nacional de Periodismo “Rostros de la discriminación”. Así como en el IV Concurso Nacional de Fotografía “Mirada Joven”, llevado a cabo por el Fondo de Población de la Naciones Unidas en México; la 4ª Bienal de Fotografía Chiapas 2010 y en el Concurso Nacional de Fotografía “Hilando la memoria: los textiles de México” (CONACULTA – Dirección General de Culturas Populares).

Ha sido ganador en dos ocasiones del Concurso Internacional de Fotografía Documental “Los Trabajos y los Días” (2013 y 2014, Colombia), así como del Concurso Internacional de Fotografía “Jóvenes en el espejo: reconocimiento y diversidad”, en el marco de la Conferencia Mundial de la Juventud 2010, organizado por el IMJUVE y la ONU. En el 2018 obtuvo el Premio Nacional “México en una imagen” y el Premio Centinelas del Tiempo (Conafor-Citibanamex).

Ganador del Concurso Nacional de Periodismo Rostros de la Discriminación (Edición 12), del Concurso Nacional de Fotografía Cafetalera (2017), del Concurso Nacional de Fotografía Antropológica (organizado por la ENAH), en dos ocasiones (2014-2017); del X Certamen Internacional de Fotografía Solidaria (Diputación de la Provincia de Jaén, España), y del Concurso Nacional de Fotografía Periodística y Documental Cuartoscuro 2021.

Coautor de los libros “Elecciones Chiapas 2012 – Memoria Gráfica”, “Retratos de Familia – La familia chiapaneca del siglo XXI” (2012), “Los Museos de Chiapas” (2018), “Los Zoques de Tuxtla” (2018) y “Memoria Gráfica 2018: Elecciones a Gobernador”.

Actualmente realiza fotografía de contexto para ONU Mujeres México y para el Instituto Mexicano del Seguro Social.