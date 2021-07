Arranca “Ayudas Técnicas a Personas con Discapacidad 2021” en beneficio de más de 5 mil personas

El gobernador Rutilio Escandón subrayó que mediante este programa se beneficiará a niñas, niños, jóvenes y adultos

Aquínoticias Staff

En Tapachula, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas encabezó el arranque de entrega de apoyos del Programa “Ayudas Técnicas a Personas con Discapacidad 2021”, que beneficiará a más de 5 mil habitantes, donde subrayó que su gobierno no escatimará recursos para impulsar estas iniciativas, que además de brindar justicia social y cumplir con un derecho humano, contribuyen a la igualdad, inclusión social y bienestar.

El mandatario sostuvo que, como resultado del trabajo honesto, leal y responsable, los recursos públicos están alcanzando para atender los reclamos más sensibles de las chiapanecas y los chiapanecos, ejemplo de ello, explicó, es que, en tan sólo dos años de esta administración estatal, se logró acabar con el rezago de tres o cuatro años que se tenía en la entrega de ayudas técnicas a las personas con discapacidad.

“Lo que deseamos es que el pueblo, sin distinción, goce del bienestar que otorga el presupuesto público, porque el dinero no es de nadie en particular, ni del gobierno, y nuestra obligación es administrarlo bien para que rinda, para que la gente salga ganando. Me comprometo a seguir apoyándolos, porque esa es nuestra obligación y somos un gobierno humano”, apuntó.

Destacó que con estas acciones se fortalece la política que encabeza el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, la cual privilegia la atención de los sectores de mayor vulnerabilidad a través de los diferentes programas sociales, al tiempo de precisar que se está haciendo un gran esfuerzo para que los apoyos en distintos rubros no sólo se mantengan, sino que aumenten, y de esta manera ayudar a que más personas cuenten con una mayor expectativa de vida y un mejor porvenir.

En este marco, Escandón Cadenas reiteró el exhorto a los habitantes del Soconusco, que se encuentran en el rango de 40 años en adelante, a que acudan a los módulos a vacunarse contra el COVID-19, ya que es la mejor forma de proteger la salud, incluso salvar la vida.

En su intervención, la directora general del DIF Chiapas, Deliamaría González Flandez informó que, mediante este programa, se beneficiará a más de 5 mil niñas, niños, jóvenes, mujeres y hombres adultos de todos los municipios de la entidad, con una inversión superior a 19 millones de pesos. Cabe señalar que, en la Región Soconusco, se otorgarán 236 ayudas técnicas en beneficio de 224 personas.

“No son únicamente sillas de ruedas clínicas que, anteriormente, se entregaban por igual a todas y todos, ahora realmente son sillas de ruedas y ayudas técnicas especializadas para cada requerimiento”, expresó.

A su vez, la alcaldesa de Tapachula, Rosa Irene Urbina Castañeda, agradeció el compromiso que los Gobiernos federal y estatal tienen con éste y el resto de los municipios de la Región Soconusco, ya que, pese a las dificultades que ha representado la pandemia, los beneficios y el cumplimiento de los derechos fundamentales de la población, especialmente de quienes más lo necesitan, no se han detenido.

En nombre de las y los beneficiarios, Guadalupe Rodríguez Muñoz, del municipio de Unión Juárez, reconoció el gesto noble y solidario del gobernador Rutilio Escandón, al auxiliar a este sector de la población con este tipo ayudas técnicas que además de favorecer la salud, mejoran sus condiciones de vida.

Estuvieron presentes: el comandante de la 36 Zona Militar, Vicente Antonio Hernández Sánchez; autoridades estatales, alcaldesas y alcaldes de los municipios del Soconusco; así como beneficiadas y beneficiados.