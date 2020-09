Arte en Chiapas no tiene lugar: Robertoni Gómez

Debido a las malas condiciones de la estructura donde se exponía su obra, tuvo que retirarla y resguardarla en su taller, aseguró el escultor

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

El escultor chiapaneco Robertoni Gómez,denuncia falta de promoción a las artes y a la cultura por parte del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas (Coneculta), ya que después de tres años de haber exhibido su obra “Todo se mueve y cambia en el universo”, en el Museo de Arte Contemporáneo (Musac) de San Cristóbal de Las Casas, el Consejo no buscó un espacio permanente para exhibir el mural.

Debido al mal estado en que se encontraba la estructura en la que se exhibía la obra, Robertoni Gómez tuvo que retirarla, sin embargo, a falta de un espacio para su exhibición, el mural tuvo que resguardarlo en su taller.

“Era una promoción para el lugar. San Cristóbal es turístico, la gente vive del turismo, la cultura es importante, el mural lo es. El problema es que fue dañado el piso del Musac, no se le dio mantenimiento a la parte que sostenía el mural, la verdad ya estaba deteriorada… se pudo haber buscado otro lugar, tenemos una institución que se debe dedicar a promover el arte, pero parece que la titular, no tiene la sensibilidad”.

Cabe mencionar que años atrás también se había presentado problemas entre el escultor chiapaneco y el Coneculta por presuntos adeudos de la obra Voces Vivas, del Museo del Café, sin embargo, la institución señaló que no existía ningún adeudo al escultor.

Hoy, Robertoni Gómez, lo único que pide es que Coneculta sea el enlace para buscar un espacio para la exhibición de su obra o bien para su venta.

“Claro que si la pueden comprar, mejor, pues para eso trabajo, pero sobre todo para exhibirla, pues ya la hice y no tiene caso que yo la tenga en el taller, porque aquí se regresó, no estoy pidiendo ningún pago, se expuso gratis. Soy parte de este núcleo, me molesta que estas personas viven del erario público y no hacen su trabajo como debería de ser”.