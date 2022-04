Asegura Conavim que no hay retraso en la entrega de recursos para refugios

La Red Nacional de Refugios llamó con urgencia a liberar el recurso destinado para la operación de los refugios en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2022, el cual equivale a 420 millones 203 mil 440 pesos, etiquetados hasta hoy en la Secretaría de Bienestar

Angélica Jocelyn Soto Espinosa / Cimac Noticias

Ciudad de México.- La titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) Fabiola Alanís Sámano, aseguró que no hay retrasos en la entrega de los recursos para los Refugios que atienden violencia contra las mujeres y sus hijas e hijos y que éstos están garantizados para cubrir 10 meses de operación si así lo solicitó cada refugio.

En entrevista con Cimacnoticias para conocer su postura sobre el retraso en la entrega de recursos a los Refugios y sobre el proceso de transferencia de éstos de la Secretaría del Bienestar a Conavim, la funcionaria fue tajante al señalar “que no hay ningún retraso. El gobierno federal está muy comprometido con atender al 100 por ciento las necesidades de los refugios que atienden a las mujeres en situación de violencia extrema y eso ha quedado demostrado con el incremento paulatino de presupuesto dedicado para tal fin. En esta administración se ha incrementado sustancialmente los últimos tres años los recursos destinados a los refugios, así que al 100 por ciento están garantizados”.

-Angélica Jocelyn Soto Espinosa: (AJSE).- ¿Existe un retraso en todo el procedimiento (de transferencia a la Conavim) no sólo en la entrega de los recursos, y en caso de que sea así cuál es la razón de ese retraso?

– Fabiola Alanís Sámano: (FAS).- No hay ningún retraso, retrasos en el sexenio del presidente Peña cuando los recursos, y eso lo pueden ver ustedes en los historiales, no se necesita de mucha ciencia para tener esa información a la mano, en la administración del presidente Peña los recursos aterrizaron cuando aterrizaron, y con poca transparencia por cierto, en el mes de junio, en el mes de julio, entonces ¿cuál retraso? Respeto pero no comparto esa perspectiva.

Es de recordar que el proceso de transferencia del Programa de Refugios a la Conavim que inició en enero de este 2022 aún no ha concluido. De acuerdo con lo que explicó en entrevista con esta agencia la directora de la Red Nacional de Refugios (RNR) Wendy Figueroa Morales, el acuerdo para que esto ocurra se firmó hasta finales de marzo cuando el anuncio se hizo desde enero de este año.También porque los recursos etiquetados en la Secretaría de Bienestar para Refugios continúan ahí y no han pasado a la Conavim. Los proyectos anuales que presenta cada uno de los Refugios para que les den presupuesto, tampoco habían sido firmados.

-AJSE: La Red comentaba también que los recursos etiquetados en la Secretaría de Bienestar continuaban ahí y no han pasado a la Conavim y que los proyectos con los Refugios aún no se han firmado

-GAS: Esa información es poco precisa, no sé quién les ha llevado esta información pero es poco precisa.

–AJSE: Si pudiera aclarar entonces cuál es ese proceso

-FAS: El proceso ha seguido. Ya se publicaron los lineamientos. Yo ya les expliqué a todas con mucha claridad cómo era el procedimiento: tienen que cumplir determinadas condiciones para efecto de transparencia, por su puesto, y rendición de cuentas. Y eso ya lo saben perfectamente, sería infructuoso repetirlo porque es un proceso de selección, de revisión, de que cierren sus cuentas del 2021. Y solamente darles la certeza de que van a tener al 100 por ciento los recursos, yo ya se los expliqué (a las encargadas de los refugios) en diferentes ocasiones.

En una revisión hecha al Diario Oficial de la Federación para saber la fecha de publicación de los lineamientos, se constató que los únicos que han sido publicados hasta ahora para la operación del Programa de Refugios son los del 29 de diciembre de 2021, los cuales establecen todavía que la operación de estos recursos está a cargo de la Secretaría de Bienestar y no de Conavim. Es decir, aún no se publican lineamientos en los que conste que Conavim es la nueva responsable de este programa.

-AJSE: ¿Ya se firmó algún proyecto de los Refugios que concursan por este presupuesto?

-FAS: Ya fueron revisados todos los proyectos, ya se les hicieron observaciones. Hay al menos 13 refugios (de 73) que no han cerrado el 2021 y que no han cumplido al 100 por ciento las condiciones o los requisitos para ser financiados, pero por lo que nos han dicho están en vía de resolverlos. El 100 por ciento de los refugios que soliciten recursos y que cumplan con los requisitos van a ser financiados en su totalidad, en menor tiempo del que estaban acostumbradas en el periodo en la administración del presidente Peña, recibían los recursos.

-AJSE: En Indesol les habían dicho (a la RNR) que era un periodo de 10 meses el que se iba a cubrir pero una vez que se transfieren a Conavim son 9 meses, entendemos que es el mismo recurso pero son menos meses, ¿esto es así?

-FAS: Van a ser cubiertos en su totalidad los recursos solicitados. Prácticamente los recursos que han solicitado les van a ser entregados, siempre y cuando cumplan con las condiciones, con los requisitos establecidos, nosotras somos en ese sentido absolutamente transparentes y cuidamos que los recursos sean adecuadamente implementados.

-AJSE: ¿Por qué se dijo inicialmente (cuando el programa estaba aún en la Secretaría de Bienestar) a los refugios que el presupuesto cubriría 10 meses y se les informó después (en la reunión del 4 de abril) que serían nueve meses?

-FAS: No sé en dónde leyeron eso, ni sé por qué están diciendo que se ajusta a nueve meses. No entiendo ese razonamiento porque si ellas pidieron 10 y se evaluó que el proyecto que presentaron y las necesidades que tienen como Refugios, y el número de usuarias que atienden, si pidieron 10 y se evaluó con 10, van a tener 10. El monto solicitado, si cumplieron con los requisitos y si se justifica, tal como ya se hizo la evaluación en la mesa de trabajo, van a tener el 100 por ciento de lo solicitado, por eso no me hace sentido ese tipo de expresiones. La respeto, no la comparto. Nosotras estamos totalmente abiertas al diálogo.

-AJSE: ¿Esto quiere decir que si los refugios solicitan el recurso en su plan para 10 meses se va a cubrir 10 meses?

-FAS: Hablemos de montos. El Programa de Refugios y de Centros de Atención Externa tienen asignado, etiquetado por el Congreso federal, establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, 420 millones de pesos, los mismos que van a ser implementados en los Refugios, en todos los que así lo han solicitado y cumplen con los requisitos, en los que vienen de la sociedad civil pero también en los que son de gobiernos estatales y municipales.

-AJSE: De nuevo, lo que usted dice es sobre el monto del recurso pero nosotras preguntamos sobre el periodo que va a cubrir este monto

-FAS: Más allá del periodo es el monto

-AJSE: ¿Entonces qué pasa con el periodo? ¿Este recurso cuántos meses va a cubrir efectivamente? ¿A partir de cuándo se va a dar este recurso?

-FAS: Estamos en eso. Vamos a cerrar los convenios seguramente los siguientes días y vamos a estar en comunicación. No es que se cubran nueve meses, es que se cubren los 10 meses. Eso es. No sé de dónde sacaron eso, pero bueno. No pasa nada. Yo con mucho respeto y reconocimiento al trabajo que hacen las compañeras porque lo veo en terreno.

RNR pide a AMLO no retrasar entrega de recursos

Por su parte, este 11 de abril la RNR emitió un pronunciamiento dirigido al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador; a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a la Conavim, así como a las y los legisladores federales y locales de todos los partidos políticos donde los llaman con urgencia a liberar el recurso destinado para la operación de los refugios en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2022, el cual equivale a 420 millones 203 mil 440 pesos, etiquetados hasta hoy en la Secretaría de Bienestar.

La Red enfatizó que el retraso que ha generado el traslado de este programa de la Secretaría de Bienestar a la Conavim se traduce en vulneración a los Derechos Humanos de las mujeres y sus hijas e hijos sobrevivientes que se encuentran dentro de estos espacios así como de las profesionales que brindan las atenciones y acompañamientos.

“Hacemos un llamado a todas las autoridades competentes para que se materialicen los compromisos expresados por el gobierno en curso a favor de los Derechos Humanos de las mujeres e infancias, a recordar que haber declarado en 2020 a los Refugios como servicios esenciales implica garantizar su presupuesto todo el año, así como priorizar la vida, dignidad y seguridad ante cualquier proceso administrativo e interés institucional”, señalaron.

La Red también precisó que los Refugios y sus Centros de Atención Externa (CAER) del país, se han mantenido operando durante los meses de este año sin recursos federales y/o estatales, por lo que, dijeron, su sostenimiento es cada día más complejo.

Tan sólo en el primer trimestre del 2022, la Red ha brindado atención y servicios a 10 mil 31 personas, quienes recibieron acompañamiento integral. También se brindó resguardo a 6 mil 948 mujeres, niñas y niños en 75 espacios de atención y protección, así como orientación especializada a 3 mil 83 personas a través de las líneas de atención telefónica y redes sociales.

“Si se sigue ampliando el tiempo con el que no se cuenta con los recursos etiquetados en el PEF2022 será imposible continuar con las atenciones, protección y servicios para las mujeres y en su caso, sus hijas e hijos sobrevivientes. En un país donde más de 10 mujeres y niñas son asesinadas al día, es inadmisible este retraso y la reducción de los meses financiados de un presupuesto aprobado y etiquetado.

Por ello, la Red exhortó a la SHyCP a que transfiera de forma inmediata los recursos destinados al Programa, así como acelerar los procesos convenientes para que el presupuesto sea entregado apremiantemente a los Refugios y sus CAER.

A la Conavim, la Red le pidió agilizar los procesos correspondientes a la transferencia del programa de Refugios, garantizando el financiamiento de 10 meses de operación y entregar el presupuesto a cada Refugio a más tardar el 30 de abril de 2022. A las y los legisladores a garantizar el ejercicio y entrega urgente del PEF2022 del Programa de Refugios y, por lo tanto, el derecho a una vida libre de violencias.

La Red dijo que las violencias contra las mujeres han incrementado, que en México más de 10 mujeres y niñas son asesinadas al día, que diariamente más de 10 mujeres son víctimas de violencia de género y cada día se han realizado más de 590 denuncias por violencia familiar de acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.