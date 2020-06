Asegura SS que sí hay pruebas para detectar COVID-19

Continúan las quejas de la ciudadanía que aseguran que a pesar de tener la sintomatología de la enfermedad no les aplican la prueba

Ana Liz Leyte / Aquínoticias

En redes sociales han surgido denuncias sobre la falta de aplicación de pruebas por parte de la Secretaría de Salud en Chiapas para detectar casos de COVID-19, ante esto, el secretario de salud, José Manuel Cruz Castellanos, dijo que sí hay pruebas y que se están realizando.

Quienes denuncian, aseguran que después de esperar por horas para ser atendidos por un médico, explican sus síntomas y al solicitar les realicen la prueba para descartar o confirmar el virus, los médicos se limitan a decir que ya no hay.

“Me atendió el doctor Martín Ovalle Natarén del consultorio 2 y luego de darle mis generales y explicarle mis síntomas, le pedí de favor que me hiciera una prueba de COVID para descartarlo. -No tenemos pruebas-, respondió”.

“¿Y cómo saben quién sí es y quién no portador del virus? Usamos algoritmos, si ya traen todos los síntomas, aplicamos una prueba en cada diez pacientes, si ya no pueden respirar, les aplicamos la prueba. Usted tiene 98 de oxigenación en la sangre, está bien… si llega a tener problemas para respirar, regresa”, explicó el comunicador Sergio Melgar, a través de sus redes sociales.

Al ser cuestionado sobre este hecho, el secretario de salud aseveró que no tienen escases de pruebas y que éstas sólo se realizan al paciente que presenta mayores síntomas y se da por hecho que sus contactos directos son portadores del virus.

Explicó que con base en la normatividad establecida por la federación en esta materia, por cada caso positivo hay 10 contactos sospechosos a quienes se les da seguimiento, pero ya no se les hace la prueba.

“Si de algo nos armamos aquí son con las pruebas necesarias para transcurrir toda la pandemia, ahora bien, si con la prueba yo te garantizo que tú te vas a curar, por supuesto que le hago prueba a todos, no compro 10 mil, 50 mil, porque eso es lo que me garantiza que el paciente se cura, por lo tanto, prueba y enfermedad no es sinónimo de curación, lo que sí te cura es el tratamiento a tiempo”, enfatizó.

Cabe mencionar que las autoridades de salud, tanto a nivel nacional como estatal informaron que no se realizarían pruebas masivas, únicamente sería una muestra del total de casos sospechosos, por ello la reducción de casos durante los últimos días, sin embargo, esto no se debe a que los casos hayan disminuido, sino a las pruebas que se han dejado de realizar.

Este miércoles 17 de junio, la dependencia estatal dio a conocer un acumulado de tres mil 397 casos positivos de COVID-19, mientras que por casos sospechosos hay un acumulado de ocho mil 960, haciendo una suma total de 12 mil 357 casos (entre sospechosos y confirmados).