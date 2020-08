Asegurados, los recursos para AVG y Centros de Justicia, afirma Conavim

De acuerdo con la Conavim, se han transferido ya 112 millones 223 mil pesos para la atención de algunas acciones orientadas a apoyar el mecanismo de Alerta de Género en los estados de Colima, Chiapas, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí, Veracruz y Zacatecas

Angélica Joselyn Soto Espinosa / Cimac Noticias

Ciudad de México. La nueva titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), la doctora Fabiola Alanís Sámano, se comprometió a investigar los documentos y pruebas que demuestran que sí hubo una intención por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de recortar los recursos a las Alertas de Violencia de Género (AVG).

Durante una conferencia de prensa con la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el pasado 25 de agosto, Fabiola Alanís afirmó que “ el 100 por ciento de los recursos destinados a las Alertas de Violencia de Género y a los Centros de Justicia para las Mujeres están a salvo y nunca nadie propuso que hubiera un recorte o una disminución”.

Ese mismo día, Cimacnoticias dio a conocer una serie de documentos y entrevistas que demostraban lo contrario: sí hubo una orden de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para recortar el capítulo 4000 del presupuesto, correspondiente a las transferencias de recursos para la AVG, aunque después se restituyeron los recursos.

Entrevistada al respecto al día siguiente, Alanís aseguró en entrevista con Cimacnoticias desconocer esos documentos y dijo no saber por qué se habrían emitido. “Lo que yo puedo hablar de lo que yo me encontré cuando llegué”, dijo.

Luego de revisar la información con detalle, la Comisionada aseguró que aún no ha concluído el acta recepción tras su llegada el pasado 5 de agosto a la Conavim, y puntualizó, “lo que le prometo es investigar qué fue lo que sucedió con esto, lo que sí le puedo asegurar es que ya se había iniciado la distribución de los recursos. Sinceramente lo más importante es que todos los recursos están ahí y se están distribuyendo en cosas fundamentales (…) Para mí eso es lo importante. Ya, un punto y aparte. Pero si usted quiere yo con mucho gusto voy a investigar qué fue lo que sucedió con eso, no sé si me faltó algo en la entrega recepción”.

Fabiola Alanís aseguró que los recursos para la AVG ya están garantizados y en distribución. De acuerdo con la Conavim, se han transferido ya 112 millones 223 mil pesos para la atención de algunas acciones orientadas a apoyar el mecanismo de Alerta de Género en los estados de Colima, Chiapas, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí, Veracruz y Zacatecas. Además, se han transferido 122 millones 191 pesos destinados a los Centros de Justicia para las Mujeres.

Se abre ruta de trabajo para dialogar sobre AVG

En semanas pasadas, organizaciones feministas criticaron el trabajo de la Conavim por limitar la participación de la sociedad civil y no coordinar ni evaluar los procesos de las Alertas de Violencia de Género en las entidades.

En estos dos temas, la nueva Comisionada afirmó que ya inició un proceso de diálogo con quienes intervienen en el mecanismo de las Alertas, es decir, las solicitantes, gobiernos locales, académicas y especialistas y el gobierno federal.

“Tenemos una ruta programada de reuniones y encuentro con organizaciones y gobiernos para analizar caso por caso. Cada entidad tiene su propia particularidad y su propia fortaleza y debilidades culturales. Con una perspectiva científica, hay que analizar lo que sucede entidad por entidad”, expresó.

La funcionaria también aseguró que a fin de mejorar el funcionamiento de las AVG, se mantendrá en comunicación directa con los gobiernos locales para ver si van bien y evaluar el impacto de sus acciones.

“Históricamente ha faltado una retroalimentación a las entidades sobre lo que están haciendo. Hay que diseñar indicadores de medición, estar muy cerca de los grupos intermultidisciplinarios, hay que abrir espacios de diálogo con las organizaciones solicitantes”, señaló.