Asesoría Legal / Julio César Zamudio

Marihuana

Cientos de miles de personas han sido detenidas por la portación ilegal de esta hierba curativa, los narcos han sido criminalizados, incluso, uno de los países que más combate las drogas es Estados Unidos, un país totalmente hipócrita que usa la biblia para hacer jurar a los detenidos y detenidas, e incluso, usan la biblia para asesinar, ya que antes de un juicio, los hacen jurar y después de un largo proceso les dan sentencia de muerte, sin embargo, la tan codiciada hierba no solo sirve para fumarla, sino también para curar, México es un país con una cultura súper atrasada en materia judicial ya que en lugar de legislar correctamente esta codiciada hierba, se debería abrir los mercados como la mismísima cerveza, la marihuana ha sido usada para combatir los severos dolores de artritis en personas adultas, lamentablemente, nadie en nuestro país puede andar ni un solo gramo de marihuana para combatir dolores porque las que se dicen llamar autoridades de inmediato amedrentan, amenazan, intimidan, coaccionan, acosan, golpean, torturan y hasta matan a quienes traigan esto, en sí, hay gente que lucha con el trastorno de estrés postraumático, de hecho, muchos no se sienten bien con los medicamentos que toman para controlar la ansiedad, el insomnio, la depresión, son contados los medicamentos que funcionan correctamente, hay personas que en el anonimato usan la mariguana para empezar a restablecerse, en realidad se requiere urgentemente hacer ensayos clínicos con personas que tienen enfermedades degenerativas, tiene que ser grandes poblaciones de pacientes que probaran la marihuana, obviamente en un enfoque correcto y con médicos especialistas en la materia, podría ser ensayada oficialmente como ya lo dije, el trastorno de estrés postraumático, y en otra variedad de problemas como esclerosis múltiple, artritis, epilepsia, glaucoma, VIH, dolor crónico, Alzheimer, cáncer, entre otras más enfermedades que se necesita de mucha investigación, en materia de salud México está muy atrasado, los medicamentos utilizados en los hospitales no hacen ningún efecto ante graves enfermedades, ya que los médicos, investigadores, etcétera, no se dedican de lleno a combatir las enfermedades más graves, no les conviene al menos en hospitales públicos porque si no, no tendrían clientes en sus hospitales o consultorios particulares, la marihuana tiene un gran impacto positivo en los pacientes, los medicamentos de hospitales públicos no tienen reacción en ellos porque son medicamentos baratos y elaborados con una baja dosis, y es que, el gobierno mexicano no invierte dinero en la salud porque sus prioridades son otras como los proyectos (aeropuerto con material de sobre precio, tren maya, quitándole sus tierras a los pobladores con precios bajos, refinería 2 bocas) y entre muchos otros proyectos, se invierte de todo en nuestro país, menos en la salud, para las corporaciones policiacas de Estados Unidos e incluso en México no tiene valor medicinal, pero no se puede decir esto si no se han investigado a fondo los beneficios que esto podría traer a los pacientes, considero que se deben realizar estudio a fondo sobre 100 personas de cada enfermedad para ver cuál es el resultado, tan solo en las personas que tienen cáncer no son curadas correctamente y fallecen por falta de medicamento y por el alto costo de las quimios, e incluso, en los hospitales públicos casi no se realizan estas actividades por el deprimente servicio a la salud por parte del Estado mexicano, muchas personas tiene que buscar solución a sus problemas de enfermedades porque el gobierno realmente los deja morir, esa es una verdad que todos sabemos, se deben elaborar medicamentos basados en cannabis, otras personas que tienen dolores por la artritis, o el mismo dolor que ocasiona el cáncer no saben qué hacer, hay personas que están casi solas con sus dolores y no hay quien los ayude, se auto recetan medicamentos para el dolor, o bien, en los hospitales públicos solo les dan algunos analgésicos, pero en sí, el sistema de salud no combate las enfermedades de las personas, la gente con dolores crónicos se ven imposibilitados a realizar varias actividades y sus reacciones se convierten en lentas, realizar estudios pilotos y observar los resultados a lo largo de 3 meses sería excelente para tener un panorama más amplio, sin embargo, a esto, el Senado aprobó un proyecto de Ley que legaliza la marihuana con fines recreativos, es legal la marihuana en México pero únicamente en muy pequeñas proporciones, realmente se deben hacer investigaciones médicas, lamentablemente la mayoría de los directores de los centros médicos y hospitales públicos se dedican a hacer política y poco a trabajar en la materia de la salud, en realidad se ha expedido el nuevo marco legislativo que regulará el cultivo, producción, distribución, venta y consumo, pero más que nada, se debe realizar una investigación de fondo con personas enfermas para ver y estudiar sus reacciones después de su uso en ellos, a la marihuana no hay que criminalizarla, hay que usarla para actos medicinales, mucha gente en nuestro país sufre, lamentablemente no se recuperan porque la calidad de los medicamentos en los hospitales públicos es bajo, no se puede confiar en los medicamentos que incluso, como Veracruz, fueron comprados totalmente alterados, la autoridad corrupta veracruzana lo único que ocasionó es alteración en la salud de los veracruzanos, y así como Veracruz, muchos Estados están igual, únicamente que nadie denuncia, se debe estudiar mucho más a fondo y dejar de criminalizar la marihuana.