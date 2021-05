Asesoría Legal / Julio César Zamudio

Veterinarias y estéticas caninas

Los animales en los zoológicos de todo México sufren las consecuencias de la estúpida Ley de Austeridad, las personas que trabajan en los zoológicos y estéticas caninas no están capacitados para atender correctamente a los animales en general, así como en los zoológicos, lo mismo pasa en las estéticas caninas y en las veterinarias, Puebla encabeza el maltrato animal en las estéticas caninas y en las veterinarias, hablo en general, todo el país mexicano no tiene personas capaces de poder ayudar a los animales, hay asociaciones civiles que protegen a los animales, gobiernos anteriores han ayudado esas labores, y desde la entrada de la nueva administración federal no se apoya ya las labores sociales, los animales se han muerto de hambre porque la Austeridad también los ha alcanzado a ellos, relacionado al tema de las veterinarias está compuesta por jóvenes inexpertos recién salidos de universidades públicas, sabemos de antemano que la educación pública aparte de ser pobre es deficiente, poner un animal en manos de estos jóvenes inexpertos es entregarlos a la muerte porque ellos no saben qué hacer en un caso grave, las veterinarias no son reguladas por nadie, en las veterinarias han llegado a matar a los animales, dejarlos hospitalizados en una veterinaria es encontrarlos muertos al día siguiente, el Estado de México practica lo mismo, veterinarios inconscientes que les dicen a los dueños de los animales que su animalito ya murió durante la madrugada y que ellos se encargaron de tirarlo al día siguiente, siendo esto falso, ya que estos sujetos y personas sin escrúpulos dueños y dueñas de las veterinarias han llegado a vender a los animales, o bien, se les mueren por no saber sus actividades reales ante la situación grave de un animal, de igual manera en las estéticas caninas, a los animales se les maltrata a veces por no dejarse hacer el aseo, incluso, en la mayoría de las ocasiones, los animales no son aseados, solo les echan perfume y no cumplen con el aseo en general de los animales, el maltrato va más allá de la violencia física ejercida a través de golpes o castigos, en algunas clínicas también ha sugerido el maltrato a los animales para que entiendan, las estéticas caninas y las veterinarias contratan personas que no son nada agradables para los animales, los maltratan, y como los animalitos no hablan, entonces no se quejan, las veterinarias y las estéticas caninas cobran muy caro por maltratar a los animales que es lo que realmente hacen, las estéticas caninas contratan a jóvenes que solo hacen sufrir a los animales, en sí, hay malas prácticas y maltratos en las veterinarias y las estéticas caninas, de igual manera, maltrato a los animales se entiende también a cualquier forma de humillación, explotación o desentendimiento de las necesidades de un animal, en muchas ocasiones los mismos dueños han maltratado a sus animales dañándolos con cinturones, látigos o les han llegado a prender fuego como si sintieran satisfacción por el dolor animal, otras personas los usan para peleas de perros como la estúpida película que solo da ejemplos de peleas de perros llamada “amores perros”, para muchos es una simple película, sin embargo, si un menor ve una película como la mencionada lo que aprende el menor es lo que ve, en sí, en México de por si la cultura es muy baja, en las clínicas veterinarias se ofrecen servicios clínicos y quirúrgicos sin estar debidamente capacitados, las personas creen en ellos y empeoran la salud de su animal o bien terminan muriéndose, las clínicas no realizan los exámenes médicos necesarios y se atreven a operar como si lo supieran todo, de hecho, desde el principio, los veterinarios ni siquiera revisan a veces la salud del animal y llevan a cabo inmediatamente prácticas médicas innecesarias ocasionando el deterioro físico de los animalitos, la mayoría de los veterinarios no proporcionan información sobre el estado de salud de las mascotas ni el pronóstico de la enfermedad diagnosticada o sobre los tratamientos administrados, nadie denuncia el maltrato animal de las veterinarias y las estéticas caninas, sin embargo, el maltrato animal se puede denunciar como cualquier persona.

Se impondrá pena de seis meses a cinco años de prisión y el equivalente de doscientos a dos mil días multa a quien críe o entrene a un perro con el propósito de hacerlo participar en cualquier exhibición, espectáculo o actividad que involucre una pelea entre dos o más perros para fines recreativos, de entretenimiento o de cualquier otra índole, de igual manera para quien posea, transporte, compre o venda perros con el fin de involucrarlos en cualquier exhibición, espectáculo o actividad que implique una pelea entre dos perros, de hecho, se debe proteger a todos y cada uno de los animales, no se debe permitir el maltrato animal en las veterinarias o estéticas caninas, éstas deben ser reguladas por la PROFECO diariamente, los animales son parte de la familia, siempre lo he dicho y siempre lo voy a manifestar, los veterinarios deben permitir a los dueños y dueñas de las mascotas estar presentes en cada uno de los procedimiento clínicos, lo mismo deben hacer las estéticas caninas, poner vidrios transparentes para que la gente en general y los dueños vean de como asean a sus perritos, no hay que permitir el maltrato animal, de hecho, yo fui uno de los principales personajes que a nivel nacional propuse que a los circos se les retirara los animales de los circos, y que, gracias también a los medios de comunicación que permitieron incluir las columnas de maltrato animal de Mercadotecnia de México, el cual defiende también los derechos de los animales.