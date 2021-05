Asesoría Legal / Julio César Zamudio

Los Negocios de México en Movimiento

Es importante darle las facilidades necesarias para que tengan un buen desempeño los negocios y empresas en general, no parar la economía de México, seguir adelante, otorgando permisos a negocios, que gobierno de los tres niveles visiten los negocios y empresas para trabajar de forma coordinada, no permitir el cierre de negocios y empresas, los jóvenes en la actualidad siguen confiando en México, deciden realizar inversiones en cualquier giro, de hecho, una visita realizada de Mercadotecnia de México a Xalapa nos encontramos que Edgar y su esposa Adriana han decidido abrir sus puertas con una cafetería y apostar por la inversión en Xalapa, tienen grandes ideales en materia de los negocios, la marca de ellos ya se encuentra registrada, solo falta entonces, crear la franquicia que tienen como meta, muy bien, en nuestro país hay infinidad de cafeterías, pero el sabor que ellos le dan es especial, el negocio de Edgar y Adriana denominado The Coffe Shop, está destinado a ser una gran cadena de cafeterías, pensamiento de jóvenes mexicanos con demasiada iniciativa, tienen todo lo que un negocio necesita: buen servicio por parte de los empleados, asistencia personalizada de los dueños (Edgar y Adriana), el menú es variado, el local muy limpio y cada vez que se retira un cliente de inmediato se sanitiza la silla y mesa para volver a brindar un servicio de primera, hoy la columna está dedicada a este par de jóvenes entusiastas que aparte de tener mucha solvencia moral, de igual manera mucha iniciativa, demasiada, se les puso indirectamente a prueba de que el café servido era frío y se disculparon ofreciendo otro caliente sin costo alguno, esto, esto es lo que México necesita, gente con mucha iniciativa en materia de los negocios, abrir negocios en todo México sería fabuloso pues tan solo cada cafetería ofrece trabajo directo a 5 personas, cada persona representa una familia, y si los jóvenes desean aperturar una gran cadena de cafeterías con su propia marca sería excelente, ya que es importante aperturar fuentes de empleo, no solo permitir la estancia de grandes cadenas estadounidenses, sino, que los mexicanos hagan lo propio, Adriana no solo es empresaria, sino también cantante y entrevistada por diversos medios de comunicación, casada con un regiomontano (Edgar), jóvenes que apuestan a lo grande, que siguen confiando en México para aperturar sus negocios, rodeados de hermosas chicas que tienen diversas actividades, y que incluso, la chica encargada del café o barista, te explica profundamente el proceso del café, entre ellas, hay profesionistas y profesionales en lo que hacen dentro de la cafetería, en realidad, son un ejemplo a seguir, felicidades y en hora buena porque el día martes 18 de mayo de este año apenas aperturaron su cafetería, les deseo todo el éxito del mundo y sigan adelante con la súper meta de poner una gran cadena de cafeterías de su propia marca, FELICIDADES, lo cierto es que debe haber empleo formal en nuestro país, se debe erradicar la pobreza laboral, todos debemos contribuir para que México avance, que no se quede estancado, los y las mexicanas tienen derecho a un trabajo serio y formal, por ende, no se deben poner trabajas a ninguna persona o empresa que tenga como objetivo aperturar grandes fuentes de empleo, se necesita que la economía avance a pasos agigantados, se necesita que México se levante, en muchas ocasiones, diversas dependencias obstruyen los trámites de las personas que acuden para solicitar permisos y poder operar con su negocio o empresa, lo mismo pasa con las empresas productoras, hay personas que de ellos solos depende toda una familia, y lo menos que puede hacer el gobierno de los 3 niveles es ofrecer las facilidades para los trámites a realizar, los jóvenes en la actualidad son la fuerza y el poder, darles a ellos también la capacitación física en primeros auxilios, ya que en un restaurante por ejemplo se puede suscitar un accidente, tener a la mano un extinguidor, contar con un botiquín médico completo sería excelente, ya que los y las empleadas podrían sentirse mal y de inmediato acceden al botiquín médico, lo mismo puede pasar con los clientes que acuden a los negocios y empresas, lamentablemente, el más del 90 % de los negocios no cuenta con extinguidor ni botiquín médico, la capacitación continua asegura el éxito en cualquier empresa o negocio, aplicar la mercadotecnia a todo lo que da, y, si suman la mercadotecnia con su iniciativa el resultado es mucho más que excelente, para todos los restaurantes de México es importante que cuando se entregue la nota de cobro se agregue una breve encuesta de 3 preguntas cerradas donde el resultado solo es si, no, y por supuesto, la medición del servicio usando una escala del 1 al 10, lo anterior, para ir mejorando y no bajar el nivel de servicio que se presta, si así como se prestara el servicio en los restaurantes se hiciera en todos los giros, México sería potencia mundial, lamentablemente ni siquiera los negocios más finos de México usan la mercadotecnia, por falta de experiencia y aplicación de la mercadotecnia, cualquier empresario exitoso nacional e internacional antes de dar un paso ocupa la herramienta más poderosa, la mercadotecnia, para poder avanzar y tomar las decisiones más correctas y congruentes que no solo le va a dar estabilidad a su negocio o empresa, sino a sus empleados y empleadas, no esperemos a que venga el gobierno y apoye la apertura de los negocios, sino que, con la iniciativa de cada quien se realice y vuelen muy alto, obviamente con el apoyo del gobierno que en este caso serían los permisos o autorizaciones, ya que en ocasiones se ponen muchas trabas en los requisitos, hagamos que México camine y regrese a los tiempos de bonanza y abundancia, ya que México en general fue golpeado duramente tras la pandemia, sin embargo, gentes con demasiada iniciativa son los que mueven a México, los negocios.