Asesoría Legal / Julio César Zamudio

Petróleos Mexicanos

Pemex es supuestamente controlada por el Estado Mexicano que se dedica a la exploración, producción, transporte, refinación, almacenamiento y comercialización de hidrocarburos y sus derivados, de los productos, se incluyen gas natural, petroquímicos, gas licuado, gasolina, azufre, diésel, parafina, etcétera, en sí, Pemex tiene como cerca de 500 campos de producción, miles de pozos de explotación, cientos de plataformas marinas, varias refinerías, complejos petroquímicos, varias terminales de distribución de gas licuado (L. P.), uno de las preguntas que la gente se hace es porque si en México contamos con todo con relación al petróleo, ¿Por qué la gasolina es cara?, bien, en el caso específico de nuestro país es porque existe un gravamen más, y se trata del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), y no solo abarca la producción, importación o venta de gasolina, sino que también las bebidas gaseosas, alcohólicas, cervezas y cigarros, pero no todos los contribuyentes lo pagan, sino que lo trasladan o lo cobran a sus clientes, los llamados gasolinazos se refieren a los aumentos excesivos en el precio de la gasolina, de hecho, muchas gasolineras operan de forma irregular en el despacho del combustible, las maquinas en varias ocasiones se encuentran “arregladas” para dar menos combustible, este problema se puede derivar de los empleados no de los dueños, porque al parecer los dueños no tendrían ninguna necesidad de alterar alguna maquina si se supone que venden muy bien su producto, relacionado a la gasolina que se fabrica en nuestro país al igual que en el extranjero, estas generan emisiones que contaminan al planeta, en sí, una cosa lleva con otra, por ejemplo, en la Ciudad de México y la zona metropolitana se ha implementado desde hace décadas un programa que genera corrupción, llamado, “El hoy no circula”, los elementos de vialidad o las patrullas arbitrariamente paran unidades para pedirles dinero porque su vehículo hoy no circula, es lo que los elementos indican cada vez que paran a aun particular, y todo, porque las gasolinas de los vehículos generan emisiones y se contamina considerablemente las ciudades más pobladas, acabar con “el hoy no circula” es acabar con la corrupción, ¿y cómo se haría esto?, cambiando el combustible de gasolina a gas natural, cambiando el combustible se evitaría hasta un 95 % de contaminación al medio ambiente, todo mundo dice que ama la naturaleza y que respeta el medio ambiente, respetar el medio no se dice solo de palabras, sino con hechos, cambiar de combustible el auto es ayudar al medio ambiente, incluso, se ahorraría hasta un 50 % en la compra del combustible para su auto, camioneta o cualquier medio de transporte que tenga para trasladarse, hay algunas gasolineras que venden más caro el combustible que otras, y es porque por ejemplo, en el sur, una marca gasolinera carece de Terminal de Abastecimiento y Distribución, por lo que las pipas recorren más de 800 kilómetros para llevar combustible a diversas zonas del sur, por lo tanto, se pagan elevados costos de peaje, y es que, los auto tanques no pueden circular por carreteras libres de cuota por la falta de infraestructura, en partes, esto hace un poco más caro el combustible, Petróleos Mexicanos (PEMEX) durante décadas ha amasado cientos de miles de millones de dólares, sin embargo, de un tiempo a la fecha, PEMEX va en picada, de hecho, empresas petroleras privadas invertirán un poco más de 13 mil millones de dólares, al menos eso dijo Héctor Moreira Rodríguez, integrante de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, lo anterior, al participar en el segundo y último día de trabajos de la Convención Nacional Petrolera 2021, la cual fue organizada por la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos, se supone que el sector espera 49 mil millones de dólares de inversión total para los próximos 14 años, ahora bien, lo que podría incrementar la extracción del petróleo y de gas en nuestro país para satisfacer y superar la demanda nacional podría ser la reparación de más de 2,200 pozos cerrados con posibilidades de explotación, de igual manera, la aplicación de espumas en pozos con bombeo neumático, proponer una propuesta para elevar la producción de aceite y gas de Cantarell, de hecho, investigaciones de Mercadotecnia de México dan como resultado que se puede aprovechar el agua de las inundaciones en Chiapas y Tabasco provenientes de las presas del sureste, esto, para generar energía eléctrica y la recuperación adicional de hidrocarburos de los yacimientos, es por ello que siempre a las inundaciones no hay que verlo mal sino bien, siempre y cuando nuestros actos sean positivos y encausar todo esto positivamente, de igual manera, se pueden utilizar las emulsiones de residuo vacío y aceite extrapesado como opción energética aquí en nuestro país para transitar a la independencia energética nacional, ¿no estaría mucho mejor de esta manera?, Mercadotecnia de México siempre ha sido acertado en todo, de hecho, acertamos que más del 40 % de los curules en el Congreso de la Unión lo perdería MORENA y así fue, quedaron los mejores, varios funcionarios han saqueado a PEMEX como han querido, sin embargo, el pueblo paga las consecuencias con un alto costo a los combustibles, lo mejor sería proponer a los grandes empresarios para que se promueva el cambio de combustible de gasolina y diésel a gas natural, se atacan dos puntos importantes, se combate de esa manera la contaminación al medio ambiente, y, no se afecta el bolsillo de las personas, ya que el gas natural es 50 % más barato que la gasolina y el diésel, de hecho, Mercadotecnia de México buscará la forma de instalar y promover el uso del gas natural, crear conciencia y cuidar más el medio ambiente, a PEMEX poco le importa el medio ambiente, de hecho, PEMEX a lo largo de su historia ha acumulado cientos de miles de millones de dólares, y de alguna manera también podría esta paraestatal solidarizarse con quienes menos tienen obsequiándoles un tambo de 200 litros a los hogares donde escasea el agua, es un pago significativo para quienes les han contaminado ríos, playas, mares, medio ambiente en general que ha sido dañado no solo por la paraestatal PEMEX, sino también por las petroleras privadas, incluso, PEMEX cuenta con muchísima pintura almacenada en sus tambos de sus almacenes, bien podrían también solidarizarse con la pintura hacia los planteles educativos de gobierno, PEMEX y otras petroleras privadas podrían realizar ciertas donaciones a quienes han sido afectados por la contaminación que ellos mismos ocasionan al medio ambiente, sin embargo, esto no le importa a PEMEX, pero, de algo estoy muy seguro, Mercadotecnia de México podría llevar a cabo un plan de campaña para combatir la contaminación al medio ambiente dejando de usar gasolina y cambiando de combustible, al gas natural, los mexicanos y mexicanas debemos crear y hacer conciencia para ya no contaminar más nuestro planeta, cedamos un poco.