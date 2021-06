Asesoría Legal / Julio César Zamudio                                

Negocios del transporte público

Llamarse empresario transportista conlleva muchas obligaciones, con las personas, con las carreteras, con las calles, con el gobierno hacendario, con sus unidades, con los choferes y su personal administrativo, ser empresario transportista se lleva en la sangre, los empresarios transportistas no se hacen, nacen casi sabiendo cuales son las necesidades de los usuarios y mejorar diariamente la materia de movilidad, trabajar coordinadamente con Gobierno de los tres órdenes, no solo es decir “soy empresario transportista”, y son dueños de chatarras que peligran la vida de los usuarios, una unidad del transporte se cuida para brindar un buen servicio, no circular a exceso de velocidad debe ser la regla número uno, pues ha habido una serie de accidentes provocados por los mismos choferes del transporte público, incluso, han atropellado a ciclistas y peatones, no se paran en las esquinas para ceder el paso a los peatones donde no hay semáforos, las unidades no las llevan con frecuencia a que se les haga una revisión mecánica, las unidades también necesitan con frecuencia alineación y balanceo, por ahorrarse un dinero en su mantenimiento y no invertir en ello es exponer la vida de las personas y dejar en manos irresponsables las unidades sabiendo que los choferes no tienen capacitación cuando se les da la confianza de manejar una unidad, ya no son los tiempos de antes, muchos empresarios se casaron para siempre con la idea de que ellos les permiten todo a sus choferes, tratar bien a los choferes no es permitirles que hagan lo que quieran con la unidad, tratar bien a los choferes es capacitarlos, enviarlos a las oficinas de la SCT o de Movilidad para que tomen cursos de mecánica, atención a los usuarios, capacitación de como conocer a la perfección la unidad, llevar un control antidoping en los choferes y saber que no consumieron bebidas alcohólicas y asegurarse que no usen drogas de cualquier tipo, la culpa no es de los choferes, la culpa es de los empresarios que permiten que un chofer suba a la unidad para manejarla sin tener la capacitación adecuada, no basta decir que una persona trabajó para cierta empresa y con ello pasa el filtro de confianza para no hacerle ningún examen o evaluación, el negocio del transporte público es muy riesgoso y las empresas en manos irresponsables tiene consecuencias severas a futuro, lo cierto es que, la mayoría de los empresarios del transporte público no tienen estudios académicos porque la mayoría de ellos eran choferes y en su momento tuvieron la iniciativa de comprar una unidad usada o casi chatarra y así fue como empezaron a formar su empresa con otros socios que se formaron de la misma manera, los empresarios del transporte público no conocen las leyes de Movilidad, prefieren contratar a un abogado que los defienda, pero, el abogado tampoco tiene conocimientos en materia de siniestros, lo único que saben hacer es corromper a las autoridades para ganar un caso legal de siniestro, ya que la mayoría de las aseguradoras saben que muchos empresarios del transporte no tienen conocimientos académicos y eso les acarrea un serio problema en su empresa, las aseguradoras por lo regular no se hacen responsables en la mayoría de los accidentes cuando saben que de desembolsar dinero se trata, saben muy bien el arte de cobrar y están molestando cuando a alguien se le pasa la fecha de su pago del seguro, pero se hacen ojo de hormiga o llegan muy tarde a los siniestros, Mercadotecnia de México está diseñando un proyecto para todo el país en materia de movilidad y transporte público para presentarlo a la Cámara de Diputados, enlazar a los fabricantes automotrices internacionales para que inviertan en nuestro país innovando las unidades y crear un modelo futurista para prestar un servicio de excelencia en materia del transporte público foráneo y local, los empresarios del transporte público no quieren invertir, se gastan el dinero que su unidad les deja diariamente para después inventar excusas y pretextos de que la pandemia los dejó sin dinero, que no hay pasaje para tal ruta y abandonan esas rutas que supuestamente a ellos no les conviene, y se la pasan pidiendo al Gobierno subsidios para poder avanzar, pero, los requisitos impuestos por Movilidad o Autotransporte Federal no los cubren, entonces, los llamados “empresarios del transporte público” deben ceder y no monopolizar el transporte porque sale perjudicada las personas que necesitan un servicio más eficaz, hay quienes quieren prestar un buen servicio y por estar monopolizado el servicio entonces Autotransporte Federal, o Movilidad o las Direcciones de Transporte Público y Vialidad niegan las concesiones como lo hizo el Estado de Veracruz Mercadotecnia de México porque Veracruz lo que tiene es que está muy monopolizado el servicio gracias a sus actos de corrupción que practican no de ahorita, sino desde hace mucho tiempo, es por ello, que Mercadotecnia de México pedirá ya oficialmente en la nueva Legislatura la desaparición de las oficinas de Transporte Público por dar respuesta negativa a las peticiones si estar sustentadas en ningún estudio de factibilidad en materia del transporte, de igual manera, que el Ciudadano Gobernador del Estado de Veracruz comparezca ante el pleno del Congreso de la Unión del porque permite el monopolio transportista en el Estado de Veracruz y una investigación a las dependencias de Transporte Público del mencionado Estado, millones de personas en país se verán beneficiadas con la entrada de nuevas unidades de transporte público, incluso, crear el modelo más reciente, eficaz y hacer que México sea la cuna en materia de movilidad, Mercadotecnia de México está ya trabajando en ello, y pronto se pedirá a las diversas instituciones del transporte público, Movilidad y Autotransporte Federal de la SCT a nivel nacional se erradique, combata y retiren de circulación toda unidad pirata que preste un servicio sin estar concesionado correctamente, que paren totalmente y manden a los diversos corralones a las unidades chatarras que ya no llenen el requisito de modelo para prestar un servicio de calidad, sea quien sea, directamente al corralón porque no se va a permitir que los usuarios paguen las consecuencias de empresarios transportistas y choferes irresponsables, de la misma manera, Mercadotecnia de México presenta una tercera opción de movilidad en todo el país, presentar de manera oficial un Proyecto de Decreto el cual LAS MOTOTAXIS sean concesionadas oficialmente y que ninguna autoridad las moleste para poder circular y prestar un buen servicio, todos tienen derecho de mantener a sus familias, a tener un trabajo digno y lícito, dicho Proyecto de Decreto será presentado ya de forma oficial también a la nueva Legislatura y Senado de la Republica, los mototaxistas en varios Estados han sido objeto de acoso, amenazas y persecuciones de la misma autoridad de Movilidad y otras autoridades, violando con ello la Constitución Política y toda Ley en materia de Movilidad, Mercadotecnia de México ha solicitado un crédito de más de 2 mil unidades para prestar el servicio de transporte público local y foráneo con los diversos fabricantes automotrices, no con los concesionarios porque ellos son revendedores, pero si con los fabricantes directamente, esperemos mejorar poco a poco la movilidad en el país y convertirlo en la cuna de la Movilidad.