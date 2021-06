Asesoría Legal / Julio César Zamudio                              

Medio ambiente

Debemos ser responsables de nuestros actos, de lo que tiramos a la calle, de lo que contaminamos con nuestros vehículos, camionetas, camiones, etcétera, debemos pedir permiso oficial y legal para poder cortar árboles, cortar un árbol es dejar 10 sembrados de donde se tiró un árbol, no podemos eliminar los pulmones del planeta, cortar un árbol es darle una cuchillada al planeta y lo debilitamos, el planeta es como nuestro cuerpo humano, debemos cuidarnos y cuidar nuestro planeta, mucha gente se cuida tomando suficiente agua, comiendo lo mejor, sin grasas, sin colesterol, es lo mismo que podemos hacer por el planeta, alimentarlo, darle agua a las plantas aunque no sean nuestras, hay que respetar a la madre tierra, ella es muy noble con nosotros porque es fértil y nos da de comer y en pago la contaminamos, no somos nada agradecidos, nos da igual usar gasolina en nuestro vehículos, y es que, los motores de combustión interna de los autos emiten varios tipo de gases y partículas que contaminan el medio ambiente, los productos que se emiten en mayor cantidad son óxidos Nitrosos, Monóxido de Carbono, Dióxido de Carbono, compuestos orgánicos volátiles y también macropartículas, la gasolina genera 2 contaminantes, los vapores y sus productos gaseosos derivados de su combustión, tener un vehículo nuevo no quiere decir que no va a contaminar, también contaminan y el 90 % de la contaminación vienen de los escapes y la formación de hidrocarburos, en diversas conferencias que Mercadotecnia de México ha realizado se ha pedido que cambien de gasolina y diésel a gas natural para de esa forma evitar seguir contaminando el medio ambiente, cuando un vehículo realiza dicho cambio la contaminación al medio ambiente se reduce hasta un 95 %, sin embargo, a la gente le duele más su vehículo que la madre tierra, somos egoístas porque solo pensamos en nosotros mismos, se debe legislar inmediatamente la forma de como eliminar la contaminación, la Ciudad de México encabeza la contaminación en todo el país, debemos ser conscientes y responsabilizarnos por nuestros actos, Mercadotecnia de México propondrá al Congreso de la Unión y el Senado el cambio de combustible de gas y diésel a gas natural para todo transporte público, dentro del Proyecto de Decreto la finalidad es convertir en requisito para todo transporte público que quiera prestar el servicio que use gas natural y no el combustible tradicional, hay que analizar cuánto daño le hemos hecho a la tierra, muchas casas cuentan con muebles finos, todas las casas de nuestro país, hablando solo México tenemos artículos de madera, el tener artículos de madera equivale a que alguien derrumbó un árbol para poder llevar esos productos ante nosotros, por lo tanto también somos culpables, no es necesario que no tiremos un árbol, debemos cerciorarnos que los fabricantes de muebles cuando tiran un árbol dejan a cambio 10 pequeños arbolitos sembrados, no podemos matar a nuestro planeta en el que vivimos, las nuevas generaciones deben saber que cuando derribamos un árbol a cambio dejamos 10, inculcar en los niños, niñas y adolescentes el amor al medio ambiente, hay que darle gracias a la naturaleza por el aire que respiramos, tener aire es tener vida, no podemos contaminar lo que entra a nuestro cuerpo, respirar el humo de los vehículos es estar propenso a desarrollar cáncer en ojos, corazón, pulmones, incluso hasta en la piel, más aun si se está inmerso en ciudades donde predominan ambientes con altos índices de contaminación por automóviles, de igual manera, quienes más contaminan el medio ambiente y se dicen ser empresas socialmente responsables son aquellas de consumo masivo, no voy a mencionar marcas, pero hablo de refrescos gaseosos en general, y todos aquellos que fabrican los productos de aseo personal, la industria en general ha contaminado el medio ambiente, ríos, tierra y lagunas, es debido a la quema a gran escala de combustibles fósiles como el petróleo, carbón, gas, etcétera, se supone que las industrias deben tirar al aire un cierto determinado porcentaje, pero, la realidad es que es incontrolable la contaminación porque quienes se dedican a regular a las empresas se venden y permiten la contaminación, la corrupción total, de hecho, no se ha sabido que sancionen a empresas por sus altos índices contaminantes, otro culpable de contaminación al medio ambiente es Petróleos Mexicanos (PEMEX), no solo ha contaminado el aire, sino también playas, mares, ríos, lagunas, plantas, es un auténtico depredador que no es sancionado y que todo se le perdona por el simple hecho de ser una paraestatal del Gobierno Federal, aparte de esta paraestatal también hay empresas privadas similares a las de Pemex y contaminan exactamente igual o peor, de igual manera, nosotros como personas no debemos tirar basura en las calles, ya que la acumulación de la misma aumenta en gran medida el riesgo de inundaciones, el agua arrastra la basura que está en el suelo cuando llueve y acaba obstruyendo los drenajes, esas son las terribles consecuencias de nuestros actos irresponsables, la SEMARNAT de igual manera debe ser responsable, ya que es la dependencia que tiene como propósito fundamental, constituir una política de Estado de protección ambiental, que revierta las tendencias del deterioro ecológico y siente las bases para un desarrollo sustentable en el país, sin embargo, no se sabe nada de sus funciones, se sabe que existe un partido político que usa como bandera el medio ambiente pero no se legisla nada a favor del medio ambiente, porque de ser así, ya se hubiera legislado el cambio de combustible tradicional al gas natural, ya hubieran endurecido las acciones para erradicar la contaminación en contra de las industrias y la paraestatal, se deben crear metas y acciones claras para el aprovechamiento integral y eficiente del capital natural y una nueva forma de gobernanza ambiental, son muy contados los Estados que tienen recursos naturales suficientes, cada Congreso Local de Diputados de cada Estado deben llevar a cabo acciones para erradicar la contaminación de su Estado, es por ello que debemos cuidar y amar nuestro planeta, es nuestro mundo, nuestro hogar, nuestra cuna, el hábitat de miles y miles de formas de vidas y maravillas únicas en el universo y todos debemos aprender a cuidarlo y amarlo, todo lo que tenemos la naturaleza nos lo ha brindado, a cambio debemos brindarle cuidado y enriquecerla sin dañarla, con la ambición por vivir exageradamente cómodos aun sabiendo el daño que le hacemos a nuestro planeta con nuestros malos hábitos, aprendamos a respetar y amar profundamente nuestro planeta porque es nuestra casa.