Asesoría Legal / Julio César Zamudio

Bomberos

No es el salario por el que tal vez un bombero esté en esa dependencia, apagar fuegos no es cualquier cosa, ellos arriesgan su vida constantemente en casas, locales, mercados, fábricas, edificios, etcétera, son los héroes en el infierno, muchos de ellos han perdido la vida por salvar la de otras personas que ni siquiera las gracias les dan, la mayoría de la gente no ve a los bomberos como héroes, sino como cualquier persona que hace su trabajo y no debe ser así, de hecho, el 90 % de la población mexicana ni siquiera sabe cuándo es el día del bombero, en realidad es el 22 de agosto, ya que en esa fecha pero en el año de 1873 se fundó el primer cuerpo de bomberos en el puerto de Veracruz, el gobierno federal debe destinar recursos económicos para festejar a los bomberos en todo el país, es una labor muy noble, y recibieron la palabra heroico en el año de 1951 decretado por el entonces respetable presidente Miguel Alemán Valdez, los bomberos no solo se dedican a apagar incendios, tienen otras funciones, por ejemplo, atención de incidentes con materiales peligrosos, manejo y control de derrames y desastres químicos, rescates en montañas, rescate en accidente de tráfico, de igual manera trabajos de altura o cuando alguna persona se quiere suicidar tirándose de lo alto, en los bomberos no solo hay hombres, también hay mujeres valientes que de igual manera dan su vida por los demás, los bomberos hombres y mujeres están siempre alerta, listos para cuando se les necesite, ellos no piden nada a cambio, sin embargo, muchos que han atravesado problemas de incendio ni las gracias les dan, a los bomberos hombres y mujeres hay que celebrarlos bien en su día, ya que el resto del año nadie se acuerda de ellos, los bomberos hombres y mujeres también tienen familia, y hay que ponernos a pensar que sus hijos de ellos se llegan a quedar huérfanos porque cuando salen de casa no se sabe si van a regresar, los bomberos no deben ser personas invisibles, también tienen familias, hijos que le esperan en casa, no actuemos de forma egoísta con ellos, los legisladores deben presentar iniciativas para que estas personas tengan acceso a una casa donada por el gobierno para que vivan tranquilamente con su familia y no anden pagando renta, porque cuando un elemento muere lo único que se hace es despedirlo con honores de trompeta y tambores, y eso si es que tienen esos instrumentos, si no, nadamas el pésame a la familia dejándola enlutada para siempre sin ningún apoyo económico, los bomberos hombres y mujeres aman su trabajo, no cualquiera desempeña esta hermosa y respetable función, cuando escuchemos una sirena de ellos en las calles hay que echarles porras y mucho ánimo, la gente es muy apagada, solo dicen: ¿Qué habrá pasado?, estos héroes han salvado infinidad de vidas, mi pregunta es, ¿quién salvará la de ellos?, estos héroes protegen a los ciudadanos, los salvan, ayudan, sin embargo, cuando terminan su jornada tienen que enfrentarse a sí mismo a sus problemas cotidianos y a ellos nadie los ayuda, es más, cuando los ven en las calles ni los reconocen.

Es importante que los bomberos sean invitados las diversas escuelas del país para capacitar a los escolares de que no se debe dejar encendida ninguna perilla del gas, tampoco del boiler, entre otras actividades y dinámicas que los alumnos y alumnas pueden hacer con los bomberos, entre más conocimientos tengan los alumnos acerca de cómo evitar incendios es mejor, incluso, se podría invitar a los alumnos a las instalaciones de los bomberos y tengan una idea más clara del trabajo heroico de estos personajes, los héroes nos inspiran, nos motivan y nos ayudan a creer que cualquier cosa es posible, los bomberos a los niños podrían inculcarle valores y virtudes importantes como la fortaleza, amistad y la perseverancia, es importante el invitar a los bomberos a las escuelas, porque los niños necesitan héroes, es importante recordar a cada instante a los bomberos, a esos héroes que dan todo a cambio de nada, es importante organizar y crear patronatos a favor de los bomberos, independientemente de ello, los bomberos deben tener asegurada a su familia, en caso que fallezcan salvando vidas, el gobierno federal debe absorber el compromiso con la familia del bombero fallecido.

¿Cómo es posible que la gran mayoría de los Cuerpos de Bomberos que existen en el país, no cuenten con una Ley a nivel estatal que pueda regular su organización, funcionamiento, derechos, obligaciones y que cuente con presupuesto público y no dependa de donativos, se debe presentar un proyecto para crear una Ley de Bomberos a nivel nacional, no existe una ley como tal, sin embargo, solo en algunos Estados son mencionados en la Ley de Protección Civil, Prevención y Atención de Desastres del Estado, crear una Ley para los bomberos es establecer a la corporación legalmente y reconocer sus derechos laborales, garantizarles salarios justos, estímulos, capacitación, certificación y profesionalización, hay Estados en donde ante sus Congresos Locales se han presentado iniciativas en la materia, sin embargo, están paralizadas o no le dan importancia, crear academias de bomberos es lo mejor, los Cuerpos de Bomberos deben tener personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía operativa, financiera y de gestión, y es que, varios Estados en lugar de lograr la autonomía de los Bomberos, prefieren adicionarlos a Protección Civil o Seguridad Pública, entre tanto, otros Estados tienen catalogados a los Bomberos como Cuerpos Voluntarios de Emergencias, se puede generar un referente a nivel nacional para darle prioridad a una agenda legislativa que dignifique la noble labor de los cuerpos de bomberos, otros Estados del país como Tamaulipas por ejemplo las Comisiones de Asuntos Legislativos y de Asuntos Municipales del Congreso Local del mencionado Estado determinaron rechazar la propuesta por considerar que los municipios tienen la obligación de incorporar a sus trabajadores a un régimen de seguridad y previsión social, tal como lo marcan otras leyes, por lo que aseguraron que no era necesario generar una nueva ley, lo importante es proteger los derechos de los bomberos, no desprotegerlos.