Asesoría Legal / Julio César Zamudio

Servicio de movilidad regulado

Son varios servicios los que se deberían cambiar en el transporte público para beneficio del usuario, quienes presten servicio de urbano y suburbano, taxis, pasaje federal y transporte de turismo, se deben implementar varias cosas, en primer lugar los autobuses de turismo son elegantes por fuera y pésimos por dentro, el transporte de pasaje en turismo pone en su publicidad que al interior de la unidad cuenta con dos baños, uno para hombres y otro para mujeres, servicio de café, Wifi, conector para celulares y laptop, asientos reclinables, unidad y cortinas limpias, bien, para empezar, las unidades de transporte de turismo son ya un poco antiguas, solo les dan su pintada a la unidad para que parezca semi nueva, los choferes ni uniformados están, tienen un lenguaje vulgar y manejan a velocidades excesivas, es por ello la cantidad de accidentes carreteros por culpa de choferes no capacitados e irresponsables, los baños que hay al interior no son 2, es solo uno y eso es una falta de higiene porque la mayoría de los hombres no son educados ni higiénicos en relación a la ocupación del sanitario, no piensan que las mujeres lo usan también, aparte que el baño despide malos olores, es una falta de higiene total de quienes usan el baño, e incluso, ni agua tienen los baños de este tipo de transporte turístico, el servicio de café no existe más que en la publicidad engañosa que dan, el Wifi que anuncian tampoco lo tienen, ya que al preguntarle a los choferes del Wifi estos con malas palabras dicen que les apagaron el Wifi, lo mismo pasa con los conectores para celulares y laptop, no sirve ni uno, si uno le pregunta a los choferes, estos siempre contestan groseramente que no hay como si le hicieran el favor a los usuarios, los asientos reclinables ahí si no discutimos ese tema, lamentablemente cuando la persona reclina el asiento siempre molesta al que va atrás, y esto no solo pasa en los transportes turísticos, sino también en las unidades de pasajeros normales, la unidad y sus cortinas están bien sucias por falta de aseo, a los choferes poco les importa el aseo en las unidades, de por si ellos ni siquiera se bañan tampoco, no existe el servicio higiénico en las unidades, lo importante no es criticar negativamente, sino mejorar lo que se está exponiendo, es criticar positivamente pues no se va a mencionar nombres de líneas ni nada de eso, bien, ¿Qué se puede hacer al respecto?, en primer lugar, revisión por parte de la autoridad correspondiente de revisar minuciosamente las unidades que cubran los requisitos de años para poder prestar un buen servicio a los usuarios, de la misma manera, que se haga creación de un departamento de revisión de unidades para que los conectores de celulares funcione correctamente pues la comunicación es indispensable para que los usuarios se comuniquen con sus familiares por cualquier accidente o tan solo mencionar el tiempo que restan en llegar a su destino, ¿Por qué es importante el Wifi en las unidades? Porque en la mayoría de las carreteras de todo el país no hay señal y es muy indispensable la comunicación porque al no haber señal, las llamadas de WhatsApp si entran aun no habiendo señal, los choferes deben andar siempre con sus zapatos bien lustrados, uniformados, corte de cabello corto y un lenguaje moderado, de hecho, las empresas del transporte público pueden enviar un escrito a la Secretaría de Educación para que los choferes en general terminen sus estudios y tomen clases los fines de semana, esto sería genial, contar con un padrón de choferes por parte de Gobierno de cada Estado para tener un mejor control de quienes manejan las unidades y por seguridad propia de las mujeres que abordan las unidades, que todas las unidades de transporte público mencionadas cuenten con un chip localizador por seguridad de los choferes y los usuarios, mejorar el transporte público es tener movilidad de primera, no se puede presumir ni decir que hay buena movilidad si no se pone empeño para mejorar el sistema de transporte público, debe ser algo totalmente eficiente que conlleva el esfuerzo del gobierno y de los mismos empresarios del transporte público, hay que decirle adiós al efectivo y que todo sea manejado mediante tarjetas electrónicas como las usadas en el metro de la Ciudad de México, lo anterior, es por seguridad de los usuarios y los choferes, no habría movimiento de dinero y por lo tanto disminuirían considerablemente los asaltos al transporte público, es importante pintar en todas las unidades del transporte público pintar un logo para discapacitados dando a entender que la unidad cuenta con sillas y espacio para discapacitados, es importante que surjan varias opciones de movilidad, el transporte público es el eje vertebral sobre el que se estructura la movilidad en las ciudades frente a la ineficiencia y poca conveniencia del vehículo privado, es importante mejorar el transporte público para que los que tienen vehículo particular lo dejen en casa y evitemos la contaminación en las ciudades grandes, medianas y pequeñas, entre menos contaminemos el medio ambiente es mucho mejor, siempre lo he dicho y lo repetiré una vez más, estaría súper bien crear un diseño de unidad de transporte público local donde en la parte de arriba no tenga techo, que sea similar a las unidades de transporte turístico que hacen recorridos en los centros de las grandes ciudades, entonces, viajar en transporte público dejaría de ser estresante sino interesante y desestresante, todos los usuarios disfrutarían de una movilidad de primera y a los que todos quisiera subirse, es así como evitaríamos contaminar el medio ambiente, Mercadotecnia de México que encabeza el Lic. Julio Cesar Zamudio puede presentar las mejores estrategias en materia del transporte público, las mujeres se sentirían más seguras aun viajando de madrugada por las que salen a trabajar muy temprano, que las unidades de igual manera tengan cámaras de circuito cerrado para seguridad de los usuarios, del lado izquierdo o derecho de cada asiento que haya un botón para anticipar la parada al chofer ya que suben mujeres embarazadas y de la tercera edad y por ellos hay que eficientar el servicio, falta muchísimo para eficientar el transporte y eso solo lo puede llevar a cabo Mercadotecnia de México para todas las empresas del transporte del país.