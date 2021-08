Asesoría Legal / Julio César Zamudio

Digitalizar el transporte público

Hay que estar a la vanguardia, siempre hay que mejorar lo que existe y lo que hay para prestar un servicio, evitar asaltos en el transporte público es no pagar con dinero, sino con tarjetas y pasarlas de forma electrónica, desde que se sube al transporte público el usuario debe sentirse tranquilo, ya que la evolución al transporte es cambiar la antigua forma de operar, los choferes deben estar bien presentables, tener un buen vocabulario, respetar a las damas y no acosarlas, ayudar a las personas de la tercera edad y discapacitados, estar al servicio del usuario en toda la extensión de la palabra, sin embargo, es importante que gobierno también afronte responsabilidades, como por ejemplo, otorgar subsidios a las empresas del transporte que realmente se comprometen a prestar un servicio de calidad, es importante la profesionalización de los conductores, que se encuentren mas capacitados en el área mecánica y primeros auxilios, no solo es molestar a los pasajeros pasándolos a otra unidad cuando falla mecánicamente, la unidad debe estar enlazada con la policía mediante un botón de auxilio, hay que legislar que todas las empresas del transporte público bajen una aplicación para los usuarios, hay que calificar el servicio de la unidad y del chofer, esas calificaciones que vayan directamente a una unidad de control de transporte público, es importante también las cámaras de circuito cerrado interior y exterior, en el transporte foráneo se debe evitar que los elementos de la Guardia Nacional acosen a los pasajeros, hacen revisiones a las unidades y pertenencias particulares de las personas buscando según ellos droga y armas, acosan a las personas con sus preguntas, originalmente no se les debería dar tanto poder, porque incluso, las funciones de la Guardia Nacional las personas en general no la saben, han llegado a bajar personas de las unidades, siendo que los choferes o la empresa de transporte es responsable de los usuarios que traslada de un lugar a otro, en caso que un usuario sea bajado en contra de su propia voluntad de una unidad de transporte foráneo la empresa de transporte puede y debe ser sancionada y retirarles las concesiones completas, y los elementos que hayan bajado a una persona de la unidad de transporte público sean puestos a disposición de la autoridad correspondiente por Privación Ilegal de la Libertad, puesto que esas no son sus funciones, abusan criminalmente de sus funciones porque Gobierno Federal les consiente muchas actividades que no deberían ejercer, de hecho, es un delito bajar a una persona de la unidad de transporte público, los elementos de la Guardia Nacional y cualquier corporación policiaca no pueden ni deben meterse con los usuarios del transporte público que hasta ese momento se convierta en peligroso, afectan los intereses de las líneas camioneras en general, lamentablemente los usuarios en carreteras se encuentran en peligro a manos de la Guardia Nacional, y si se pone una queja al respecto nadie hace nada a favor de los usuarios, sin embargo, cabe mencionar, que varios elementos de la Guardia Nacional son buenos elementos, es por ello que no generalizo, pero muchos si abusan en el ejercicio de sus funciones, para que los elementos no acosen a los usuarios subiéndose a las unidades es mejor instalar cámaras de circuito en las unidades, solo faltaría que los empresarios del transporte digan que las cámaras estaban apagadas cuando se comete un ilícito a bordo de las unidades que circulan de un pueblo a otro, hay que revolucionar el transporte público, hay que mejorar lo que hay, hay que meter más empresas que mejoren sus servicios, hay que tener varias opciones de movilidad, autobuses, camiones, camionetas Van, combis, taxis y mototaxis correctamente reguladas, ya que en muchas ocasiones es precisamente en las unidades de transporte público donde se han cometido violaciones a las mujeres y asaltos a los pasajeros por precisamente no mejorar la calidad del servicio tal y como lo acabo de mencionar, las mujeres deben sentirse seguras en el transporte público, mas no es así, diariamente mujeres han sido violadas en el transporte público desde taxis, camionetas Van, microbuses, camiones, autobuses, incluso, se ha dado en los mototaxis, pero más, en las primeras unidades mencionadas, y quien encabeza estos delitos en transporte público es el Estado de México, y todo porque no hay una regulación correcta, tan solo en el Estado de Veracruz pasa exactamente lo mismo que el Estado de México.

Ahora bien, muchos choferes del transporte público son sometidos por policías de vialidad, policías de la Guardia Nacional ya que les piden sus documentos y exigen casi casi una declaración del chofer de la unidad de transporte público cayendo en el abusivismo y abusando del trabajo de los choferes que honestamente se ganan su vida trasladando personas de un lugar a otro, hay empresarios del transporte público que son muy honestos y gente de trabajo las 24 horas, pero lamentablemente son unos ignorantes porque no conocen ni siquiera la Ley de Movilidad de su Estado, se basan en resolver sus problemas de siniestros mediante algún abogado o las aseguradoras que no sirven para nada, porque no resuelven casi nada, si los taxis tuvieran cámaras en el interior y exterior estoy muy seguro que ningún elemento de vialidad ni policía se les iba a acercar porque saben que serían grabados, lo mejor es evolucionar rápidamente el transporte público para que las mujeres, niños, niñas, bebés y personas en general estén seguros, que los choferes sean capacitados al menos una vez al mes y evitar accidentes, es importante conocer las carreteras por si alguna unidad se queda sin frenos y sepa donde podría desviarse para evitar desgracias, o bien, poner el celular y bajar la mejor aplicación que indica donde hay lugares para vehículos que se hayan quedado sin frenos, hay que usar la tecnología no solo para hacer memes y ridiculizar a la gente, sino para mejorar la calidad de su trabajo en materia del transporte público.