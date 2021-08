Asesoría Legal / Julio César Zamudio

Someter a los gaseros abusivos

Los gaseros han realizado paros en varios Estados del país ocasionando desabasto y afectando a miles de personas, comercios y empresas, no se quieren solidarizar con el pueblo mexicano reduciendo los costos, ellos cuando se sienten afectados realizan paros, presentan peticiones sin sustento para incrementar el costo del gas, para que esto suceda, una autoridad es quien debe autorizarlo, y los gaseros suben el costo cuando quieren, sin previo aviso ni nada, violando toda ley del consumidor, no es un secreto que los gasolineros y gaseros podrían ser la misma persona, se dedican a monopolizar el servicio de gas, no permiten la entrada de nuevas empresas que muy probablemente tienen un costo bajo, acusándolos de competencia desleal y dar un servicio irregular, basándose en la nada, actualmente existe la Ley de Hidrocarburos, sin embargo, no sirve para nada porque no regula a los gaseros, la PROFECO es la dependencia encargada para sancionar a los gaseros y someterlos, no puede ser posible que los gaseros se sientan dueños del pueblo mexicano abusando en los precios y sometiendo a las autoridades con sus paros.

Legalmente, cuando a una empresa gasera se le otorga una concesión por lo regular debe cumplir con los requisitos establecidos, y, una empresa gasera que se dedique a realizar paros para someter al gobierno y no alinearse se le debe retirar la concesión inmediatamente, pues afecta no solo la economía de los usuarios sino que, rompe toda regla y normas establecidas por el gobierno, para empezar, nadie está por encima de la Ley, y los gaseros no solo han roto las normas y requisitos del gobierno, sino que por décadas han robado al pueblo mexicano alterando la máquina que indica cuantos litros va a despachar, las maquinas en los camiones que distribuyen gas a los tanques estacionarios roban y nadie se queja porque las empleadas administrativas de las empresas gaseras aparte de ser prepotentes no dan respuesta correcta a los usuarios, las personas quieren saber cómo se mide el gas en su tanque estacionario y las chicas de oficinas no les despejan sus dudas porque les conviene, las empleadas administrativas, los llenadores que están en planta y los repartidores de gas son unos RATEROS, no tengo otra palabra más correcta para estos malos empleados, porque trabajan en complicidad para robar a la gente mediante el llenado del cilindro de gas o el tanque estacionario, la confianza que la gente les brinda al comprar es defraudada por los repartidores de gas y los empleados y empleadas administrativas de oficinas de las empresas gaseras, Mercadotecnia de México propone que PROFECO revise cada 3 días a las empresas gaseras y que se imponga el sello diario que diga PROFECO SUPERVISION a los cilindros de gas, porque los cilindros no son llenados correctamente por los repartidores, de igual manera sería bueno que la PROFECO informe mediante una campaña en los medios de comunicación a la gente de como checar el llenado del tanque estacionario, porque mucha gente lo desconoce, más bien, el 98 % de la gente desconoce el llenado de los tanques, medir correctamente el llenado de los tanques, sancionar severamente a las empresas gaseras que roben en el llenado de los tanques retirándoles las concesiones otorgadas para poder operar y que nunca más les vuelvan a extender una concesión, los gaseros dan informes falsos al decir que en el tubo se quedan como 200 pesos de gas, mejor que digan que ellos se roban esa cantidad de dinero y que solo le ponen aire al tanque estacionario, la autoridad no debe dejarse someter por estos malos empresarios del gas y es por ello que MERCADOTECNIA DE MEXICO también propone una nueva Ley del GAS denominada LEY DEL GAS DE MEXICO, en la cual, el Lic. Julio Cesar Zamudio está ya trabajando en ello para presentar los puntos de un nuevo Proyecto de Decreto, esperando con esta Nueva Ley beneficiar a los millones de habitantes y que se reduzca el costo a 8.50 pesos por litro de gas y quien no respete esta Ley se le retire la concesión pues afectaría la economía familiar, coincido con las autoridades para someter a los empresarios gaseros en general creando esta Nueva Ley del Gas, porque no existe, no basta con que la PROFECO supervise de vez en cuando porque la mencionada respetable dependencia no tiene al personal suficiente operativo de campo, tal vez el personal que trabaja en PROFECO no es suficiente, es importante invertir en la contratación de personal operativo con estudios truncos de universidad para poder supervisar y sancionar a las gaseras en caso que se encuentre irregularidades en el llenado y despacho del gas, Mercadotecnia de México apostaba porque los vehículos migraran de gasolina a gas natural, pero, hasta no ver la honestidad en las empresas gaseras es mejor crear vehículos eléctricos y no de combustible alguno, los gaseros creen someter al gobierno con sus paros, pero realmente a quienes afectan es a los millones de mexicanos que dependen del gas mediante sus comercios o empresas, de hecho, en las estaciones deben ser y permanecer inmovilizadas las maquinas despachadoras en caso de encontrar irregularidades, a partir de ahora debe haber una rigurosa supervisión en contra de las empresas gaseras, y en donde se decrete que el costo del gas sea el más bajo reduciéndose a 8.50 pesos, por años, los tanques no han sido llenados correctamente, las maquinas que portan en los camiones que distribuyen gas a los tanques estacionarios son manipulables, las empresas gaseras manipulan el servicio del gas, se le debe dar entrada a las empresas gaseras que presten un servicio de calidad con un llenado de tanques correctos, con personal honesto y supervisión por ellos mismos para satisfacción de los clientes, pero lo más importante, que el costo del litro de gas LP y NATURAL sea de 8.50 pesos, y que gobierno destine subsidio para las empresas gaseras que cumplas todas las normas y requisitos, contar con una báscula de pesaje de tanques a bordo de la unidad no basta, de igual manera son manipulables las basculas, lo más correcto es la presencia de personal operativo de supervisión en las gaseras diariamente para verificar el llenado correcto de los tanques y llevar a cabo un sondeo mediante encuestas a los consumidores para verificar el tiempo de uso del gas, hay que convocar a nuevas empresas gaseras que quieran prestar un servicio de calidad y respetando las reglas del gobierno para no afectar la economía de la población consumidora.