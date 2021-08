Asesoría Legal / Julio César Zamudio

Revisar expedientes

Es importante que en nuestro país se practique lo que es realmente la democracia, nuestro querido país no puede seguir sufriendo situaciones difíciles por malas imparticiones de justicia, en prisiones de todo el país se encuentran personas pagando delitos falsos fincados por los mismos agentes aprehensores e impartidores de justicia, el Estado de México encabeza la mala impartición de justicia a nivel nacional colocándolo en el número 1, los titulares del Poder Judicial y del Consejo de la Judicatura se supone que deben realizar actividades en favor de la buena impartición de justicia, y es que, la planeación administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de cada Estado está a cargo del Consejo de la Judicatura, incluso, se puede ver en las páginas de los diversos Poderes de cada Estado que tienen un portal anti corrupción, por ejemplo, el del Estado de mexica, uno de los más evaluados indirectamente por Mercadotecnia de México ha encontrado que la impartición de justicia en dicho Estado no es buena, mediante el decreto noventa y cinco, publicado en el tomo CLX, número 49, sección cuarta, de la Gaceta del Gobierno de 8 de septiembre de 1995, se expidió la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México vigente, en la que se otorgaron facultades al Consejo de la Judicatura para imponer a los servidores públicos judiciales, previa garantía de audiencia y defensa, las sanciones procedentes conforme a la ley, que no estén encomendadas expresamente a otras autoridades, entre otras, suspender y destituir en el ejercicio de sus encargos a los jueces, secretarios, ejecutores y demás servidores judiciales, cuando a su juicio y previa comprobación de los hechos, hayan realizado actos de indisciplina o faltas graves, sin embargo, este decreto ha sido violado un sinfín de veces y casi diariamente incluso, por el mismo personal de Contraloría del Poder Judicial del Estado de México ya que se les ha girado oficios para su intervención en malas imparticiones de justicia y su respuesta es totalmente negativa indicando que los jueces gozan de autonomía, por no decir de impunidad.

Otro Poder es el del Estado de Nuevo León que ocupa una sección en su portal que dice Denuncia De Responsabilidad Administrativa, en el cual se puede denunciar a cualquier servidor judicial ya sea por escrito o de manera presencial, incluso, se puede enviar también por correo electrónico, de hecho, cada Poder Judicial tiene un departamento distinto pero en realidad está enfocado en lo mismo, sin embargo, en algunos solo está de membrete porque en realidad casi no se sanciona a los jueces ni son monitoreados porque supuestamente se respeta su autonomía de la que gozan, es por ello que hay personas privadas de la libertad pagando delitos que no hicieron, y otras personas tienen las sentencias más altas, hay personas al interior de prisión que son personas de la tercera edad y que no pudieron defenderse y que tampoco se les asistió correctamente por parte de algún defensor de oficio ya que los defensores de oficio están a lo que les ordene el Poder Judicial por lo tanto no defienden a nadie, solo están como testigos y no como defensores, hay mujeres que tienen a sus bebés en prisión y no se les asiste por respeto al bebé el cual no debe vivir en una prisión, a esas personas se les debe dar prisión domiciliaria por respeto a los bebés y tener un mejor ambiente de vida, todos tienen errores en esta vida, no

Hay quien no lo tenga, porque inclusive, si comparamos la impartición de justicia con los errores de la gente es casi similar, se abusa del ejercicio de poder, es por ello que los integrantes y dependientes del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de cada Estado deben ponerse a revisar todos y cada uno de los expedientes que se ventilan en todos los juzgados y hacer revisión al personal administrativo de cómo le están dando secuencia a cada expediente, obviamente se respeta la autonomía de cada juez, pero eso no quiere decir que van a practicar la impunidad fincando delitos falsos a las personas y que incluso, se les ha dado sentencias desproporcionadas, el Consejo de la Judicatura de cada Estado es un órgano con independencia técnica, encargado de la vigilancia, disciplina, administración y carrera judicial de los órganos del Poder Judicial de cada Estado, el departamento de Contraloría y otros que se dedican a levantar quejas contra funcionarios judiciales no hacen bien su trabajo o simplemente expiden notificaciones indicando que no es viable proceder contra cierto juez porque hay que respetar su autonomía, esos son los pretextos que se exponen en una notificación como respuesta al peticionario.

Tocante al tema del Estado de Chiapas, las personas indígenas se convierten en vulnerables por no hablar muy bien el castellano, algunos entienden pero pausadamente, otros de plano no, y cuando hay una detención de una persona indígena casi siempre se violan sus derechos por no poder hablar bien el castellano, los juzgados no están preparados y ni siquiera tienen traductores, el Poder Judicial de cada Estado no tiene una buena estructura, por lo tanto, ha quedado demostrado el abuso de poder en el que actúan ciertos jueces, solo es revisar expediente por expediente y verificar que efectivamente actuaron dentro del marco legal, por lo tanto, Mercadotecnia de México propondrá que los expedientes sean revisados por personal externo y que nada tengan que ver con el Poder Judicial de cada Estado, proponer que una Comisión de Diputados locales sean los encargados de llevar a cabo revisión de los expedientes con ayuda de personal externo expertos en diversas materias legales, es llegar directamente a los juzgados y hacer una revisión general de todos los expedientes, tomar juzgados al azar y auditar los expedientes en general, de igual forma, hay que legislar quitar la autonomía de los jueces para que queden a disposición de los Congresos Locales para su revisión, el Estado de Chiapas es uno de los Estados más vulnerables debido a que hay personas de este hermoso Estado privada de la libertad en otras entidades y se han violado sus derechos humanos en donde los jueces como el del Juzgado de Control de Cuautitlán Estado de México que han procesado y sentenciado a una persona por un delito totalmente falso, es por ello, que Mercadotecnia de México lanzó la advertencia internacional de que no se invierta en el Estado de México ni mucho menos se viva en dicho Estado, es por ello, que se debe revisar expediente por expediente de forma exprés y liberar a quienes se encuentren privados de la libertad por delitos falsos y pagarle la reparación de daños moral, física y emocional, que los jueces no dependan los criterios de los agentes del ministerio público y que hagan sus propias investigaciones por separado, más del 30 % de las personas en prisiones son inocentes.