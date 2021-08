Asesoría Legal / Julio César Zamudio

Estados Unidos roba a México

No fue un Tratado, fue un robo lo que Estados Unidos le hizo a México quedándose con más de la mitad de su territorio, los cuales comprende California, Utah, Nevada, Nuevo México, Texas, Colorado, Arizona, Kansas, una parte de Wyoming y Oklahoma, vergüenza les debería dar a los gringos vivir en un lugar que no es suyo y de paso ser racistas no solo con los mexicanos, sino con el mundo entero, por eso tienen muchos enemigos, actualmente Estados no debería ser una primera gran nación, sino México, en 1845 Estados Unidos le declaró la guerra a México porque Estados Unidos tenía hambre de expandirse y acaparar más territorio, lo logró, usando como instrumento al traidor vende patrias veracruzano usando un traje militar vergonzoso y su nombre era Antonio López de Santa Anna Pérez de Lebrón hijo de indios veracruzanos, el cual, todavía tuvo la vergüenza de auto llamarse su Alteza Serenísima, nacido en Jalapa, Veracruz en el año de 1794, muriendo en la Ciudad de México en junio de 1876, este sujeto era una vergüenza de militar y político, pues usó el poder para vender más de la mitad del territorio mexicano, muy probablemente armando circo maroma y teatro y fingiendo una verdadera guerra, que en realidad no era más que un teatro armado para poder elaborar un Tratado llamado, “Tratado de Guadalupe Hidalgo”, y el cual quería decir: “Tratado de Paz, Amistad, Límites de Arreglo Definitivo entre los Estados Unidos de América y los Estados Unidos Mexicanos, fue firmado al final de la supuesta intervención de Estados Unidos a México, de hecho, los Estadounidenses siempre han sido unos criminales, racistas, pandilleros, drogadictos y asesinos, ya que, cuando los estadounidenses mata a un migrante no se hace nunca justicia, pero, cuando los migrantes entran a Estados Unidos sus hijos o bebés les son despojados, nacionalizados y entregados a familias que supuestamente practican la palabra de Dios los cuales no son más que unos hipócritas que usan la Biblia para su provecho personal, e incluso, usan la Biblia para hacer jurar a los sentenciados y decretarles pena de muerte actuando como si fueran dueños de la vida de los demás.

La independencia de Texas se realizó mediante el llamado Tratado de Velasco en 1836, los cuales fueron negociados entre los funcionarios del gobierno interino de la Republica de Texas y Santa Anna, sin embargo, el dictador mexicano cayó preso y a cambio de su libertad firmó, sin embargo, legalmente, cuando alguien se encuentra preso la firma no tiene validez alguna, por lo tanto, los Estados que le fueron arrebatados a México fueron robados, no tratados, pero, también, Santa Anna recibió dinero a cambio, entonces, los actos de Santa Anna en cautiverio son nulos, el “Tratado” todo fue benéfico para los gringos, no para las entonces “autoridades” mexicanas, sometieron a México bien feo los entonces rateros estadounidenses, no encuentro otro apelativo para nuestros vecinos del norte, porque eso es lo que son, el Tratado de Velasco se llamó así porque se firmó en el Puerto de Velasco, contando también la firma del Tratado Secreto entre Santa Anna y el asesino estadounidense militar, abogado y político David G. Burnet.

Hay que recordar que los estadounidenses cuando invadieron a México rompieron esa relación de amistad y la buena vecindad que había, entonces, tenemos que tener dignidad, y con toda claridad y con toda contundencia, decir, que tenemos que poner a revisión todos y cada uno de esos Tratados y esos Acuerdos, porque esa definición implicaría cambiar la visión de respeto y de construcción compartida, pero tambien, se debe hacer lo siguiente, que aquel país que busque atentar contra los intereses de nuestros nacionales en el extranjero, que tenga de parte del Estado mexicano una profunda revisión de todos y cada uno de los Instrumentos de Política Pública para actuar en reciprocidad frente a los connacionales de cualquier país.

No es demasiado tarde para impulsar una demanda para declarar nulos los Tratados Guadalupe Hidalgo de 1848 y demás Tratados, con esto, es no buscar beneficios de otra índole, sino restituir el territorio que una vez fue robado a México, hay quienes tal vez piensen que, si el Penacho de Moctezuma no se lo quisieron prestar a México, imagínense la restitución del territorio, todo se puede en esta vida, que no quieran hacerlo ni pelearlo, es otra cosa, porque los Tribunales Internaciones pueden recibir la demanda, sin embargo, hay actos consentidos, México actual ha consentido y admitido que aquel territorio ya no es mexicano, sino parte de Estados Unidos, sin embargo, hay abogados que podrán decir que no se podrá hacer nada porque hay un Tratado que en términos jurídicos y de Derecho es una especie de compra venta, el cual dice que, México cede territorio a cambio de 2 cosas que supuestamente Estados Unidos dio a México, una indemnización de posibles 10 millones de dólares, y la segunda es la liquidación de las supuestas deudas pendientes por reclamaciones en contra de México de súbditos norteamericanos, es por ello que para muchos abogados y autoridades podrían suponer que nos pagaron por eso, pero, con la detención de Santa Anna su firma no tiene validez por estar privado de sus derechos políticos, por lo tanto, los Tratados no tienen validez alguna, aunque, está en duda su supuesta detención, sin embargo, se debe canalizar a los Tribunales Internacionales la demanda para llevar a cabo una acción, y es la de recuperar el territorio del que México fue despojado por estadounidenses, de la misma manera, se debe crear una Comisión en el Congreso de la Unión y el Senado de la Republica para recuperar dicho territorio, así como crearon la Comisión de la COCOPA, entonces, se debe evaluar, analizar y estudiar si es viable crear la Comisión que he comentado, pero, es más importante escuchar la opinión del presidente de la república, de ambos presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, escuchar la opinión del Titular del máximo Tribunal Constitucional del país y cabeza del Poder Judicial de la Federación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de igual manera, escuchar la opinión de la Titular de la Secretaría de Gobernación, entre otras opiniones de importantes personajes incluyendo la de los presidentes de los partidos políticos vigentes, unificar criterios y poner en marcha si es viable o no, porque para esto, se necesita unidad y recuperar lo que perdimos hace exactamente 173 años, Mercadotecnia de México que dirige el Lic. Julio Cesar Zamudio iniciará a levantar las opiniones de los personajes principales del país, y en base a ello, crear un Proyecto.