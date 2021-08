Asesoría Legal / Julio César Zamudio

Desestabilizacion emocional de los padres

Los menores tienen derechos y los encargados de impartir justicia deben asegurarse que los menores no se encuentren en riesgo, si el padre o la madre desestabiliza emocionalmente a un menor entonces el otro cónyuge tiene que solicitar al juez que se aleje del padre violentador del menor, ya sea madre o padre, se debe solicitar una restricción, pero antes, una evaluación mental y física del menor así como una evaluación mental del padre o la madre que han violentado a los menores para tener el sustento de no acercarse a sus hijos y desestabilizarlos, el padre que se quede bajo la custodia del o los menores debe exigir pensión alimenticia para sus hijos, el juzgador debe cerciorarse de que pague pensión alimenticia ya sea papá o mamá, ambos tienen los mismos derechos sobre los menores, pero solo uno de los dos tendrá la custodia de los menores, el hecho que la mamá sea mujer no quiere decir que forzosamente o solo por ese simple hecho se va a quedar con el menor, hay mujeres que desestabilizan a sus hijos al grado que prefieren más a sus parejas que a sus propios hijos, incluso, el dinero que el padre otorga no es administrado a favor del menor, sino lo ocupan en artículos y bisuterías personales, o bien para mantener a sus parejas que tenían cuando le ponían los cuernos a sus esposos, cuando un padre o una madre resulta desestabilizada emocionalmente o tiene cambios de actitud como por ejemplo, trastornos bipolares, ese tipo de personas no puede por ningún motivo ni razón convivir con sus hijos, como resultado, no debe tener la custodia de sus menores hijos porque podría desestabilizarlos emocionalmente y afectarlos físicamente por sus cambios de conducta, cuando un juzgador autoriza o decreta la custodia para el padre o la madre con trastornos bipolares u otras conductas que podrían afectar al menor se tendría que poner o levantar una queja ante el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado al que corresponda para abrir una investigación en contra del juez que haya decretado custodia dolosamente o sabiendo que el padre o la madre podría afectar a los menores, a pesar de que los jueces tienen autonomía no se puede quedar la situación de esa manera, hay otras formas de reclamar ese derecho e incluso, de solicitar la destitución e inhabilitación del juzgador que dolosamente haya otorgado al padre o la madre que padezca trastornos o males emocionales la custodia de los menores, ya que simplemente pudo haber decretado por simple analogía.

La intervención del departamento de psicología del DIF de cada municipio en este tipo de situaciones es importante, porque el resultado que el personal del DIF entregue al juzgador va a depender de la decisión de quien se va a quedar con la Custodia de los menores, es así como correctamente se debe hacer, en primer lugar, se debe apercibir al padre o la madre que tenga a los menores de no ponerlos en un lugar donde pongan en riesgo su físico y emociones, de igual manera, el trato del padre o madre custodio a los menores debe ser respetuoso, los menores tienen derechos y se debe respetar, pero, quienes están más vulnerables son los bebés porque ha habido madres desconsideradas e irresponsables que han tirado a los bebés a los botes de basura con tal de lavar su “imagen y honestidad” ante sus padres y la sociedad, lamentablemente pasan las cosas por falta de valores, hay madres solteras que se dedican a tomar bebidas embriagantes, prefieren una vida fácil y de soltería a tener responsabilidades, creen que desechar bebés es como desechar basura, todo recién nacido tiene derechos, casi siempre son los policías quienes se dan cuenta o les reportan que un bebé es encontrado en la basura y son llevados a un hospital para su revisión física de los bebés quienes después son puestos en albergues para darlos en adopción, siendo que deben revisar que empleados municipales no pudieron tener hijos para que les sea otorgado ese derecho, son dos factores, el primero, la familia debe tener una economía solvente, por ejemplo, tener un ingreso de dinero por trabajar en el gobierno, segunda, hacerles una evaluación mental para ver si son aptos de poder adoptar, se debe tomar también en cuenta una edad media, por ejemplo, de los 25 a los 35 años de edad, ya que es esa edad donde también de alguna manera se ha adquirido cierta sensibilidad hacia los menores, y, que el DIF les ofrezca un curso de taller para padres, lo anterior, para asegurarse que el bebé lleve una vida llena de salud física y emocional, es importante que no solo es ser padre natural, sino alimentarse de información mediante el internet, hay tanta información de cómo llevar una vida saludable con los hijos, incluso, pueden llevar a cabo terapias por internet mediante tutoriales, o bien, acudir directamente al DIF a solicitar ayuda psicológica para llevar una buena relación con los hijos, la comunicación y la confianza entre ambos es una buena barrera que nadie va a traspasar, ya que los hijos sentirán esa confianza en los padres y se sentirán protegidos, mas no es bueno acosar a los hijos haciéndoles preguntas de con quien anda su padre, que hace y que no hace, eso, es desestabilizarlos emocionalmente y hacerlo de su conocimiento de inmediato al juez para que tome cartas en el asunto.

Un padre o una madre que padece de trastornos bipolares o se demuestra mediante una evaluación de psicología que tiene otros males emocionales, lo correcto es mantener alejado al menor del padre o la madre que le hayan detectado esos males, por el bien físico y emocional del menor, es importante también que el juzgador escuche al menor en compañía del personal del DIF con quien se siente mejor, quien lo ha agredido y todo el protocolo que debe llevarse a cabo para poner a salva guarda la estabilidad del menor o los menores, si el padre o la madre son personas con reacciones violentas o padecen trastornos bipolares u otros síntomas emocionales negativos se les tiene que apercibir con una restricción para que no se acerquen a los menores y afectarlos, así como el pago de pensión alimenticia y consignarlos para que lleve terapias psicológicas para que a futuro se dé la convivencia con el menor por si desea ver a su papá o mamá, ese derecho al menor no se le puede negar, no se trata de meter a prisión a nadie por ciertas prácticas de violencia familiar, sino simplemente imponer una restricción para no acercarse a los menores hijos, pareja y domicilio, e imponerle ayuda psicológica, es lo mejor, de igual manera el padre o la madre que reciba pensión alimenticia de parte de quien deba darlos debe presentar comprobantes que realmente ha gastado ese dinero en los menores, ambos deben trabajar, quien tiene la custodia y quien no la tiene para poder alimentar correctamente a sus hijos, porque lamentablemente muchas madres se gastan en cosas vanidosas la pensión de sus hijos y a los menores los tienen comiendo incluso sopas sintéticas aprovechándose que los menores consumen todo lo que les dan llevando así una mala nutrición y alimentación.