Asesoría Legal / Julio César Zamudio

Opinión Internacional

Afganistán se encuentra actualmente en total abandono, sin embargo, el Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, insta a todas las partes, especialmente a los talibanes, a actuar con la máxima moderación, como si los talibanes entendieran de palabras y de diplomacia, ellos no entienden, los Talibanes son unos asesinos y violadores, y es que el miedo ya se apoderó de Kabul y de todas las personas que se desplazaron, sin embargo, hay quienes se quedaron y regresaron a sus trabajos desafiando a los Talibanes como si nada pasara, de hecho, la ONU debe defender los derechos humanos de Afganistán, simplemente porque este país se unió oficialmente a las Naciones Unidas el 19 de noviembre de 1946 como Reino de Afganistán, de hecho, fue uno de los primeros miembros de la ONU, y en el cual, Afganistán ha contribuido al trabajo del organismo mundial, por lo tanto no se le puede dejar solo, sus gentes huyen hacia otros lugares, quienes se queden en Kabul no les va a ir nada bien con los asesinos de los Talibanes.

¿De qué sirve decir que la comunidad internacional está siguiendo los acontecimientos de Afganistán?, presiento que se le avecina algo muy feo a la gente que quedó totalmente desprotegida, e incluso, los mismos militares de Afganistán no hacen absolutamente nada por su gente, los Talibanes, al tomar el control de las zonas de Afganistán someten a las personas a su voluntad, los Talibanes son los peores depredadores del mundo entero, pues matan solo por placer y ambición, ambición de tener más terrenos, explotar a la gente y quitarles su dinero, es por ello que los afganos acudieron masivamente al aeropuerto para abandonar su nación, es muy triste abandonar un lugar que te vió nacer, crecer, pues la ocupación estadounidense ya tenía 20 años en el lugar, eran como una especie de protección para los afganos, duele mucho ver a la pobre gente que corre de un lado a otro, muchos con sus pequeños hijos y esposas, duele mucho ver esos cuadros dramáticos.

Las palabras diplomáticas del Secretario General de la ONU creo no son suficientes, ¿Cómo se atreve a pedir el titular de la ONU a los Talibanes que respeten la vida de los afganos? Si están viendo que son unos asesinos y quienes actualmente reinan ya en ese lugar es precisamente los talibanes, son unos seres despiadados y asesinos, se deben unir todas las naciones que se encuentren asociadas a la ONU y ayudar humanitariamente a Afganistán, elementos policiacos de otros países de la ONU deben retomar el control de la seguridad y la estabilidad de Afganistán, y, lo que más convendría en estos momentos es unir fuerzas entre todos los países y destinar elementos militares para retomar la seguridad de todo el país afgano, las mujeres de Afganistán como del mundo entero merecen respeto y la forma de pensar de los hombres, de hecho, las niñas y las adolescentes son arrebatadas por los asesinos talibanes para entregarlas a hombres y casarlas a la fuerza, las escuelas de Afganistán tienen que cerrar gracias a estos malditos, desgraciados asesinos y violadores, los talibanes tienen sus propias leyes fuera de todo marco legal, las mujeres en adulterio son azotadas hasta la muerte, de hecho, por eso las mujeres afganas tienen problemas psicológicos, por lo mismo, porque las mujeres en Afganistán están totalmente solas y hacen con ellas lo que los talibanes quieren, de que sirve también escuchar al Secretario General de la ONU que es desgarrador ver cómo les arrebatan a las mamás a sus hijas niñas y adolescentes para entregarlas a los asesinos y casarlas con ellos, a mi criterio, las naciones asociadas a la ONU deben hacer un solo frente o un solo equipo y darle batalla a los talibanes hasta exterminar a estos asesinos y violadores, detenerlos y darles pena de muerte a todos sus integrantes, desaparecerlos totalmente, porque las palabras diplomáticas de la ONU nomás no surten efecto, o de plano no tiene liderazgo el Titular de la ONU y nadie le hace caso, porque esa es la verdad.

Yo estoy en contra del cese al fuego en Afganistán contra los Talibanes, al contrario, estoy totalmente a favor de que los ejecuten públicamente y los decapiten por todo lo que le han hecho a las mujeres, adolescentes y niñas de Afganistán, yo no estoy de acuerdo con el Papa Francisco de cese al fuego, al contrario, hay que darles batalla a estos asesinos desgraciados, no deben vivir, porque si los detienen y se los llevan a una cárcel los van a sacar mediante estallidos y entonces si sería una guerra interminable, a los talibanes hay que exterminarlos, el Papa Francisco habla porque tiene boca y lengua, ¿Por qué no va a Kabul físicamente y les dice eso a los talibanes? No es lo mismo decir unas palabras cualquiera que como cabeza de la iglesia católica es mejor intervenir ante la ONU y pedir que se unan para que rescaten a todo el pueblo de Afganistán que se encuentran ya sufriendo las consecuencias del avance de los asesinos talibanes, sus palabras del Papa están fuera de toda realidad, como se atreve a decir que cese al fuego y que mejor se haga una mesa de dialogo, los talibanes no entienden el dialogo, ellos entienden solo a balazos y nadamas, y si eso quieren, eso hay que darles, porque los talibanes son unos seres despiadados, asesinos y violadores, los derechos de las mujeres en Afganistán no existen, los talibanes ejecutan su poder según lo que diga el libro sagrado del islam el cual es el Corán ya que erróneamente los musulmanes creen que fue dictado por Alá (su Dios de ellos), sin embargo, las naciones deben unirse y ayudar a Afganistán quien en estos momentos están sufriendo graves consecuencias, lamentablemente cada nación está viviendo su propio calvario con la pandemia que China desató para el mundo entero, pero, eso no quiere decir que los países socios de la ONU dejen solo a Afganistán, lamentablemente, no todos los líderes mundiales tienen iniciativa.