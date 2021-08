Asesoría Legal / Julio César Zamudio

No a las clases presenciales

No existen las condiciones para que los estudiantes de todo el país regresen a clases presenciales, hay rebrote y cada vez son más los infectados, no se pueden arriesgar a los jóvenes, hay que recordar que mucha gente son asintomáticos, tienen Covid y no saben que lo tienen precisamente porque eso son, asintomáticos y pueden contagiar a los demás que si pueden manifestar el virus, a mucha gente se les ha dicho que se hagan la prueba, sin embargo, solo responden que como ellos no sienten nada de síntomas quiere decir que están bien, según ellos, la gente es muy irresponsable, andan como si nada sin cubrebocas solo contaminando a los demás, son gente que no piensa, otro tanto de la población andan ahogándose en alcohol pensando que están bien y de paso diciendo que la cerveza los mantiene bien y que por eso el Covid no les hace nada.

Millones de personas contagiadas, hospitales colapsados por gente enferma que no se cuidó, otro tanto de millones de personas aisladas en sus casas por el Covid, ¿existen las condiciones después de todo esto?, no lo creo, respeto al presidente de la republica pues tiene buenas cualidades y una de ellas y como resultado es que no ha endeudado al país, y eso es bueno, sin embargo, sería viable que se revisara bien las condiciones, lo importante es no afectar a los jóvenes ni a ninguna persona más, regresar a clases presenciales podría tener consecuencias muy graves, originalmente no se puede dar paso a la normalidad educativa, el hecho que los maestros y maestras estén vacunadas no quiere decir que los jóvenes estén seguros en sus aulas, aun y con vacunas ha habido rebrotes pues la vacuna no garantiza que la persona que la recibió goce de inmunidad, niños, niñas, adolescentes y jóvenes en general lo más seguro es que se van a enfermar al regresar a clases presenciales, los padres deberían primeramente evaluar si sus hijos pueden o no estar en clases presenciales, lo aconsejable es un NO, pero, estaría bien evaluar primero la situación, los hijos merecen todo el respeto del mundo y precisamente por ellos es que no hay que arriesgarlos, es cierto que no a todos los padres les importan sus hijos, porque incluso, hay padres que dicen que si quieren regreso presencial a las aulas y lo dicen sin pensarlo dos veces, se va a poner en riesgo verdadero a los niños y niñas, lo que se debe hacer es avanzar en la modernización de las clases a distancia, rehabilitar escuelas, sanitizarlas y ampliar la vacunación antiCovid para no exponer a los niños a un contagio, la cuestión aquí es que las variantes Delta y Gama son factores a considerar debido a que ya hay víctimas entre la niñez y la juventud.

Es por ello que el regreso a clases presenciales el 30 de agosto no es una alternativa factible, hay que recordar también que las aulas de los niños no se encuentran en condiciones físicas para iniciar el ciclo escolar de forma presencial, dado el estado de deterioro y que muchas están vandalizadas por la delincuencia y sin instalaciones eléctricas, hay que revisar la infraestructura educativa, la mayor cantidad de alumnos se concentra en el nivel básico quienes aún no cuentan con la vacuna, convirtiéndose así en un sector vulnerable.

Hay que tomar en cuenta que las instituciones educativas no cuentan con zonas al aire libre, y el espacio es insuficiente para tener a los jóvenes separados y con sana distancia, 4 de cada 10 escuelas no cuenta con agua potable, y 3 de cada 10 instituciones educativas no tienen drenaje, con esas condiciones, la higiene en las escuelas no sería la adecuada y propagaría el Virus SARS-Cov-2, para que existan las condiciones y regresar, se necesita lo siguiente, se debe vacunar a toda la población infantil y educativa, el Estado debe estar en semáforo verde, sanitizar diariamente las aulas, debe haber agua potable en todas las instituciones educativas, se debe asignar personal médico a las instituciones educativas, construir más baños y amplios en cada escuela, no llenar las aulas de alumnos para respetar la sana distancia, se debe tomar en cuenta a los maestros en la elaboración de los planes y las estrategias para el regreso a clases, no se puede regresar en las formas en que las autoridades están planteando, no existen las condiciones para regresar a clases presenciales.