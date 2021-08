Asesoría Legal / Julio César Zamudio

Mentes brillantes

En medio de esta pandemia aun lo que sigo haciendo es escribir columnas, hoy tengo Covid y no dejo de hacer lo que más amo, escribir.

En la actualidad ya casi nadie lee libros porque esa cultura la tenemos muy baja, no inculcamos a nuestros hijos que lean y eso es terrible y fatal, hay que recordar algo, leer libros favorece la concentración y la empatía, se alimenta la imaginación y se modifica para bien el cerebro, esto nos hace progresar y nos prepara para el éxito, pero, lo más importante de esto, es enriquecer el vocabulario, en entrevista al Lic. Edi Solórzano, Asesor del Congreso de la Unión y escritor de una novela que se llama: “Dios perdona el pecado, pero no el escándalo”, basado en el gran amor a su familia, un hombre con un carácter fuerte y un corazón muy noble, originario de Ocosingo, Chiapas, a quien se le pidió su opinión acerca del tema de los indígenas, ya que su libro más o menos toca el mismo tema, de cómo era la vida en Chiapas en el año 1900, escribir un libro no es cosa fácil, se necesita tener una mente muy brillante y admiración por la persona que lo escribe.

En la actualidad, se sigue explotando y esclavizando, muchas personas indígenas que apenas si hablan la lengua materna y no el castellano son explotadas en diversas ciudades de todo el país, no precisamente los indígenas son del Estado de Chiapas, sino del país entero, sus derechos de los indígenas han sido varias veces pisoteados, el Lic. Edi Solórzano indica que no se debe discriminar a los indígenas y que se deben respetar los derechos humanos de este sector de la población, en diversas visitas que se le hicieron al Lic. Edi Solórzano al Congreso de la Unión notamos que es un hombre muy servicial, un ser muy humano con un corazón muy noble, el cual, prefiere y se apasiona por su familia que por un puesto de elección popular o un cargo como funcionario público, dejando en claro que la familia está primero, esto, es un buen ejemplo a seguir, un excelente esposo, un gran padre y un buen ser humano, siempre dispuesto ayudar a los demás, y eso, ya nos los dejó muy claro en una prueba que le hicimos, un hombre con una mente brillante el cual tiene pensado lanzar un segundo libro, al menos, ya dejó huella.

Lo cierto es que al leer libros se aporta muchísimo al ser humano, uno de los beneficios es que se previenen enfermedades como el Alzheimer o la demencia, de hecho, se fortalece el corazón, la lectura fortalece el cerebro, al estar leyendo un libro nos concentramos tanto que se reduce el estrés en la persona y eso se consigue desde los primeros minutos de estar leyendo, hay quienes no tan fácil se duermen porque son hiperactivos, y leer un libro nos ayuda a calmar nuestras mentes, las personas que leen libros les ayuda a fijarse metas y objetivos, son personas más centradas y su coeficiente mental más alto por supuesto, convirtiéndose en cultos e inteligentes, algo muy valorado por la sociedad, las personas que leen tienen una memoria superior a los demás, los libros educan, dan tema de conversación, antes de que existiera el celular las bibliotecas estaban llenas y las investigaciones escolares se hacían precisamente en las bibliotecas, actualmente ya no es así.

Actualmente hay diversos libros, incluso, de superación personal, aunque también en la actualidad hay quienes dicen que ellos no necesitan de libros de superación personal o cualquier otro libro, ganándoles obviamente la ignorancia, pero, leer libros más que una cuestión de cultura y entretenimiento, leer libros puede ser una actividad que se traduzca en múltiples beneficios para tu salud y alimentándote tu creatividad, solo hay que recordar una cosa, un libro es una prueba de que los seres humanos somos capaces de hacer magia.

Mis más altos respetos a todos aquellos que se dedican a formar libros y a la vez a formar vida culta en los demás, a los cuales los catalogo como, mentes brillantes.