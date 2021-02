Asesoría Legal / Julio César Zamudio

Ley con proyecto de decreto para mototaxistas

Son tiempos de pandemia, son tiempos de desempleo masivo, son tiempos de cierre masivo de grandes cadenas de negocios, empresas productoras han cerrado y siguen haciéndolo, mucha gente tiene que luchar diariamente porque su familia tiene que comer, eso es un hecho, no puede ser que los moto taxistas sean objeto de acoso por parte de las autoridades, se sabe que el servicio de mototaxis no se encuentran en la Ley de Movilidad y por ese hecho han sido acosados en todo momento, de hecho, recientemente subieron a la grúa a dos mujeres moto taxistas, antes que nada quiero comentar lo siguiente, una cosa es que se aplique la ley y otra muy distinta privar de la libertad a dos personas, no sé si lo sepa la autoridad de Movilidad, pero eso se llama Privación Ilegal de la Libertad, llevarse a personas en el interior de un vehículo o moto mediante una grúa se llama Privación Ilegal de la Libertad, en pocas palabras, la mayoría de los elementos de Movilidad del país no saben absolutamente nada de leyes porque son contratados al azar y desean quedar bien con sus jefes, pueden reaccionar con demandas legales en contra de la empresa de grúas y del elemento que haya dado la orden de traslado, bien, para poder presentar una iniciativa primeramente se debe realizar un estudio por parte de la empresa moto taxista del Estado o bien por cada municipio, es importante tomar en cuenta a los pasajeros y personas en general para realizar una evaluación correcta, de hecho, nosotros como MERCADOTECNIA DE MEXICO lo hemos realizado en varios Estados del país, es importante hacerlo municipio por municipio, después, los resultados canalizarlos al Congreso Local del Estado para que se discuta, reforme y apruebe la Ley que va a beneficiar a todos los mototaxis en general del Estado, canalizarlo a las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y a la Comisión de Comunicaciones, Transportes y Movilidad, la gente lucha por salir adelante y mucho más aun con esta pandemia, efectivamente tiene razón legal el Titular de Movilidad al detener las unidades moto taxis, pero, creo, antes que nada, que hay que tener sensibilidad política, estar totalmente abierto a todo diálogo, muy probablemente el Transporte Urbano y Suburbano estén en desacuerdo en que MERCADOTECNIA DE MEXICO lleve a cabo la presentación de Iniciativa de Reformas a la Ley De Movilidad para incursionar en la mencionada Ley a los mototaxis, de igual manera, hacerle de su conocimiento a la Comisión de Movilidad del Congreso de la Unión y del Senado de la Republica, ninguna empresa del transporte público puede monopolizar los servicios, es no beneficiar a los usuarios, por un lado, está bien el servicio de mototaxis porque es una opción más de movilidad para los usuarios que quieran usarlo, quiero comentarles que la Ley Federal de la Competencia Económica tiene por objeto promover, proteger y garantizar la libre concurrencia y la competencia económica, así como prevenir, investigar, combatir, perseguir con eficacia, castigar severamente y eliminar los monopolios, dentro de los estudios que los moto taxistas pueden mandar a hacer es importante incluir el preguntarle a los usuarios de que si están de acuerdo en establecer tarifas a bajo costo para el beneficio de la economía familiar y más con estos tiempos de pandemia que bien falta hace, gana el usuario y de igual manera los mototaxis, actualmente MERCADOTECNIA DE MEXICO que dirige el Lic. Julio Cesar Zamudio está trabajando una iniciativa que va a presentar al Congreso de la Unión y el Senado de la Republica para su estudio, discusión y aprobación y es la llamada Ley de Subsidios al Transporte Público, es importante que todo transporte público del país tenga acceso a los subsidios, es un gran apoyo y un alivio porque casi no hay pasaje y se gasta demasiado en gasolina, en caso que sea aprobada la Reforma de Ley que MERCADOTECNIA DE MEXICO va a presentar para incluir a los moto taxis, ellos tendrían entonces que portar un uniforme, en la camisola deben portar su nombre completo y nombre de la Cooperativa que representan, visiblemente en la unidad deben portar el número económico, usar un solo color para todas las mototaxis, tomar capacitación al menos una vez cada 3 meses en materia de mecánica de motos y primeros auxilios, portar un gafete con foto y datos del chofer y empresa, es importante siempre ser ordenados, corte de cabello siempre corto, sin tatuajes visibles por respeto a la gente que los aborde, que su vocabulario sea correcto para no agredir al público usuario, de hecho, si los mototaxis cumplirían todos los requisitos, entonces, la Secretaría de Movilidad no tendría ningún motivo para no entregarles concesiones y prestar el servicio a los usuarios, siempre a una velocidad moderada y permitida para no arriesgar a los usuarios y usuarias, quienes están en desacuerdo con el servicio de moto taxis los tachan de inseguros, sin embargo, es por ello se enlistaran en el proyecto de Ley los requisitos, es importante y siempre lo he dicho, revolucionar el transporte público y la movilidad, en caso que se reforme la Ley de Movilidad, al parecer serían los primeros choferes en circular de manera ordenada, ya que muchos urbaneros circulan a exceso de velocidad ocasionando siniestros, matando gente y huyendo sin enfrentar la responsabilidad, las unidades que son enviadas al corralón salen con mucha facilidad por la práctica de tráfico de influencias, cosa que no se debe permitir, hay choferes del transporte urbano y taxis que acosan a las damas, usan un lenguaje vulgar y hay choferes que jamás han respetado la velocidad permitida, no es la primera vez que como Director General de MERCADOTECNIA DE MEXICO realizo estudios para el transporte público en general, es de toda la vida, los choferes de los moto taxis tienen buena opción al manejar una unidad y tener un trabajo digno para alimentar a su familia, no es correcto acosarlos, es mejor incluirlos en la Ley de Movilidad y respetar la Ley Federal de la Competencia Económica, crear fuentes de empleo es sin duda una estrategia mercadológica para avanzar económicamente en estos tiempos de crisis, varios Estados han modificado ya la Ley de Movilidad y han incluido a los moto taxis como una buena opción, nunca hay que pensar negativo, siempre positivo, el transporte de moto taxi que se convierte inseguro es aquel que es golpeado por los mismos urbaneros que monopolizan el servicio de transporte público ocasionando severas lesiones en los pasajeros o mujeres que los abordan, no es peligroso, es simplemente una opción más de movilidad que debe ser contemplada ya en la Ley de Movilidad y que MERCADOTECNIA DE MEXICO va a presentar en los Estados que lo requieran, porque incluso, cuando hay cuarentena, los moto taxis pueden fungir para ir por el mandado y solo cobran lo que hayan gastado más el pasaje , es una muy buena opción, encuesta realizada por MERCADOTECNIA DE MEXICO en 2020 y es por ello que a varios Estados le modificaron la mencionada Ley, todos en general tienen derecho a un trabajo digno para sustentar a sus familias.