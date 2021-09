Asesoría Legal / Julio César Zamudio

México Productivo

¿Qué pasó? ¿Dónde quedó ese México productivo?, hace aun unas décadas había una economía muy próspera en todo el país, había inseguridad pero no tanta como para ya ni siquiera salir a las calles, los trabajadores petroleros gozaban de economía, incluyendo sus familias, en Monterrey los negocios florecían y de hecho, los mejores empresarios se encuentran en Nuevo León, Chiapas, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y lugares donde habían complejos petroquímicos había mucho trabajo para todos, las empresa camioneras eran los reyes de las carreteras, antes, los socios y verdaderos transportistas eran aquellos que mantenían buenas relaciones con los diferentes gobiernos, trabajan coordinadamente y el resultado era fabuloso, había mucha gente que ocupaba el servicio de transporte público porque la economía era floreciente, los socios transportistas era personajes diplomáticos, los de ahora no saben ni vestirse, incluso, otros empresarios de varios giros también gozaban de las mieles del poder económico en México, nadie les envidiaba sus actividades y todo era trabajo, trabajo y más trabajo, dando como resultado buena economía, cuando los empresarios de todos los giros trabajan coordinadamente con gobierno el resultado es muy bueno para ambos, incluso, las empresas constructoras tenían muchísimo trabajo, hoy en día les cuesta mucho trabajo conseguir proyectos para construir porque no hay economía en el país, no hay trabajo y las empresas extranjeras han salido huyendo de México, sin embargo, todavía hasta hace 20 años hubo un rápido crecimiento industrial, había estabilidad financiera en el país, incluso, los negocios de pequeños giros también les iba muy bien, todo negocio abarrotero vendía mucho, incluso, no se necesitaba de la herramienta de la mercadotecnia hace décadas porque todo negocio que se ponía resultaba positivo, eran auténticos líderes empresariales los que tenían el control del país y por ello le iba muy bien a México, incluso, quienes tenían sus propias carreras profesionales nunca ejercieron por dedicarse de lleno a sus empresas y comercios, pero, algo si es totalmente visible, el año pasado Nuevo León le dio al país más de seiscientos cuarenta millones de pesos, hay que reconocer que es el Estado que más pone, pero, lo más sugerible es que el Estado se quede con lo que produce, sin embargo, muy probablemente el Estado de Nuevo León actualmente esté en quiebra y hasta endeudado, es por ello que es muy importante que el Estado se quede con todo lo que produce, se puede legislar localmente y tomar esa iniciativa, por el bien del Estado de Nuevo León.

El resto del país se ha visto afectado por 2 situaciones importantes, la primera, el Covid, hizo quebrar empresas y comercios que hasta la fecha no se han recuperado, otro factor fue tal vez el apoyo del gobierno federal hacia las empresas extranjeras establecidas en nuestro territorio y la serie de trabas que las diferentes dependencias les ponen a los empresarios, tenemos que ser más accesibles si queremos que la economía florezca nuevamente, por otro lado, el Estado de Colima tuvo un repunte económico el año pasado, las ventas internacionales del 2020 crecieron en 1.19 %, las ventas internacionales fueron melones, sandias y papayas, limones, de igual manera punteó el pescado, y, en este año, al menos en el primer trimestre la población económicamente activa de Colima fue de 365 k personas, la fuerza laboral se incrementó, en los últimos 5 años Colima ha superado algunos obstáculos y su economía se ha incrementado considerablemente, incluso, hay empresarios extranjeros que sus ojos se encuentran hacia el Estado de Colima, ya que otorga seguridad y confianza a los inversionistas y es por ello que, se necesita la colaboración de todos los empresarios y comerciantes para que Colima puntee económicamente nuevamente.

Otro lugar importante de México es Chiapas, es un destino de importantes inversiones, de hecho, la cercanía con la frontera sur ha hecho que los empresarios locales realicen negocios internacionales, sin embargo, a algunos empresarios ya no se les permite realizar negocios internacionales solo por el hecho de no estar certificados, y estar certificado conlleva que cumplan ciertos requisitos que con facilidad se llenan en CONAGUA para obtener concesiones de agua, lamentablemente CONAGUA no es solidario con ningún empresario y eso, atrasa toda economía de la región, se debe retirar a toda persona de dependencias como la mencionada por atrasar trámites a empresarios, aun así, Chiapas es uno de los estados más importantes del país, el Estado busca mejorar las prácticas del desarrollo industrial, económico, de infraestructura, social, rural y urbano, Chiapas es catalogado internacionalmente como un paraíso para invertir y creer en el desarrollo económico, al menos México y Guatemala han hecho vínculos económicos gracias a las actividades desarrolladas entre Chiapas y países de Centroamérica y América del Sur, Chiapas tiene todo para realizar negocios, cuenta con vías de comunicación aérea, terrestres, ferroviaria y marítima, un plus que Chiapas tiene es que tiene riqueza de los recursos naturales y de servicios que se ofrecen en el Estado de Chiapas, actualmente Chiapas goza de un buen desarrollo económico a nivel nacional, hay seguridad para invertir, lo garantiza el Estado.

Sería muy bueno que todos los mexicanos contribuyéramos en la economía de todo México, viendo siempre hacia adelante y regresar los tiempos de bonanza, México es una economía con especial fortaleza en el sector de servicios, pero, lo más importante es que, México busque fortalecer su economía a través de políticas económicas, hacendarias, financieras y comerciales responsables, la juventud de ahora debe poner todo su esfuerzo para sacar adelante al país, todos debemos contribuir y poner fuerza para sacar a México, nuestro querido país del estancamiento económico en el que se encuentra, no hay culpables, todos somos responsables de aportar y apoyar para hacer crecer a nuestro país nuevamente, ver de nuevo la economía desbordante en México es hacer que los empresarios internacionales nos volteen a ver nuevamente, necesitamos impulsarnos todos juntos a la vez y salir adelante, hagamos brillar a nuestro país entero, lo lograremos, ninguna pandemia nos va a frenar ni tampoco ningún gobierno, los empresarios somos más, y somos los que ponemos a los negocios de México en movimiento.