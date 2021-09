Asesoría Legal / Julio César Zamudio

Cobros abusivos y excesivos

Quiero dejar en claro que yo no tengo nada en contra del Gobierno Federal, sin embargo, la Comisión Federal de Electricidad ha realizado cobros abusivos y excesivos en los recibos de luz, hay locales comerciales que no gastan mucha luz y sus recibos les ha llegado hasta 4 veces más de lo que pagaban, en otros de plano se disparó hasta en un 400 %, al llegar a reclamar a la ventanilla de la CFE se encuentran con empleadas que no despejan las dudas ni les ayudan a orientarlas para verificar que su recibo de luz sea inspeccionado posteriormente con una visita física, al parecer, Manuel Bartlett el cual era un político del PRI ahora es un político de MORENA, es parte de lo que MORENA recicló en campaña y es la misma chatarra que están al frente de las dependencias, las chicas de ventanilla de la CFE solo dicen “su recibo está bien, quien sabe porque consume mucha luz”, esta y otras respuestas sin sentido son las que las empleadas mal pagadas de ventanillas de la CFE indican a los usuarios, de hecho, ya no deberían estar trabajando personal administrativo en la CFE, ya que cuando alguien quiere pagar su recibo alterado lo mandan directamente al cajero de CFE y ellas no hacen absolutamente nada, yo no sé porque a López Obrador se le ha olvidado que los empleados y empleadas administrativas de la CFE ya no deberían estar trabajando, se está mal gastando un presupuesto en esta gente que no hace absolutamente nada y que son una bola de holgazanes, esa es la palabra correcta para todo el personal administrativo de la CFE y de sus titulares que de nada sirven y solo han recibido instrucciones del Director General de la CFE de que alteren los recibos, y para quienes quieren poner sus quejas o demandas en PROFECO simplemente no proceden nunca porque los mismos funcionarios y empleados de PROFECO son los mismos empleados de gobierno y entre ellos se tapan sus robaderas que le están haciendo al pueblo bien descaradamente, se me hace que internamente la CFE maquilla sus finanzas y estafan a los inversionistas, si estafan al pueblo, que no lo hagan con los inversionistas, de hecho, la CFE ha fracasado en la detención de robo de electricidad y ese robo se lo cargan a los recibos de los millones de usuarios, ¿o porque no quiere la CFE investigar qué pasa con los recibos alterados?, el pueblo está siendo saqueado vilmente de tres años a la fecha mediante la dependencia llamada COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE), o bien, otra cuestión podría ser que el Director General de la CFE Manuel Bartlett quiere empañar la imagen del presidente y de sus actividades, deberían poner a Diputados Federales al frente de la dependencia porque ellos saben bien que pueden ser mandados a llamar a declarar al Congreso de la Unión, por ejemplo, un trabajo intachable que ha venido haciendo es el ex diputado Federal Zoe Robledo que atinadamente quedó al frente del IMSS, muy bien, y así es como deberían hacerle al frente de todas las dependencias, no poner políticos chatarra como el que está al frente de la CFE, lo que se debe hacer es atender correctamente por el personal administrativo de la CFE a los millones de usuarios a lo largo del país porque todos han salido afectados en los recibos alterados y mandar a llamar al Congreso de la Unión para que responda Manuel Bartlett por todos los recibos alterados de los millones de habitantes, y los directivos de la CFE deberían desaparecer los bonos por lograr metas falsas, es por ello que yo propongo que sean los Diputados Federales los que queden al frente de las dependencias o sus suplentes, como pasó con Zoe Robledo y el que era su suplente que es Bonifaz Moedano quedó como Titular de la Diputación, de este último personaje cuando fue evaluado indirectamente por medio de una de sus asistentes y no recuerdo bien si es Alejandra Farías y otra chica de la cual no recuerdo su nombre pues ya no trabaja para Bonifaz Moedano su calificación indirecta por Mercadotecnia de México fue de 8, ya que no atendió una problemática expuesta que agrede los intereses del sur del país, entre ellos más agredido salieron los productores del Estado de Chiapas, sin embargo, Bonifaz Moedano fue un buen Diputado y cumplió con sus funciones, los personajes políticos con trayectoria legislativa son los que deben asumir las titularidades en las diversas dependencias del país, yo podría opinar mediante un oficio al Ciudadano Presidente de la Republica sellado, membretado y firmado que el Diputado Federal Alfredo Vázquez Vázquez pueda ocupar la titularidad de la CFE a nivel nacional, en su momento oportuno se le hará dichas preguntas para exponerlas en los medios de comunicación, ya que como Diputado Federal representando a Chiapas ha desarrollado un excelente papel y fue bien calificado por Mercadotecnia de México.

Otros abusivos que han venido robando a los millones de trabajadores de todo el país es el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), antes que nada, las oficinas de esta dependencia a lo largo del país se encuentra toda empañada por malos empleados y empleadas administrativas, tratan con la punta del pie a los usuarios y les niegan a veces acceso a información de sus trámites, condenan a los millones de trabajadores a pagar sus casas de intereses social a 20 y 30 años, por ende, dicha casita es pagada hasta 4 veces más del valor que firmaron en el contrato, los contratos de INFONAVIT son confusos, ya que el artículo 3 fracción II de la Ley del INFONAVIT indica que, el Instituto tiene por objeto Establecer y operar un sistema de financiamiento que permita a los trabajadores obtener crédito barato para la adquisición de una vivienda, sin embargo, esa ley es letra muerta, ya que los millones de trabajadores que se atrasan en algunas mensualidades son acosados por “despachos jurídicos” contratados supuestamente por el INFONAVIT para faltarle el respeto a la gente, amenazarla, intimidarla, chantajearla e incluso, agredirla, y para ello, los despachos jurídicos que agredan de esta manera a los trabajadores de INFONAVIT o FOVISSSTE pueden ser denunciados ante REDECO (Registro de Despachos de Cobranza) mediante la CONDUSEF, lo anterior, parar las anomalías por parte de los llamados “abogados de despachos de cobranza”, la mayoría no lo son y simplemente son cobradores que le trabajan a ciertos despachos y son los que se pasan intimidando a la gente con documentos falsos diciendo que les van a embargar, ningún embargo procede si no hay demanda legal en algún juzgado y solo el juzgado es quien debe emplazar legalmente al demandado para que conteste la instaurada en su contra y pueda defenderse y poder llegar a un arreglo, pero nadie, absolutamente ninguna institución financiera, bancaria o dependencia privada o de gobierno y de ningún despacho jurídico se pueden recibir amenazas ni intimidaciones como lo vienen practicando desde hace décadas y nadie ha sabido donde poner su denuncia, INFONAVIT es quien somete a los millones de trabajadores para que le paguen unas casas mal hechas con el material más corriente a precio residencial están violando la Ley de INFONAVIT y el titular de esta dependencia debe ser también llamado a comparecer ante el pleno del Congreso de la Unión y que rinda informe de todos y cada uno de los contratos y cobros a los millones de trabajadores mediante sus oficinas regionales asentadas en todo el país, tan solo estos dos son los que más cobran a los usuarios, de igual manera, hay ciudades y poblaciones que no tienen agua y se las cobran como si gozaran del vital líquido las 24 horas los 365 días del año, esto también debe supervisarse.