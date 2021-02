Asesoría Legal / Julio César Zamudio

Cobros abusivos de luz CFE

Es un robo lo que la Comisión Federal de Electricidad hace, el gobierno que encabeza el Señor López Obrador no es para ayudar a nadie, es para que por medio de las dependencias como es la CFE les roben a los mexicanos en general, llegan los recibos muy alterados, hay apagones y curiosamente nadie se hace responsable.

Las personas que acuden a las oficinas de la CFE para hacer aclaraciones se topan con las cajeras las cuales actúan de una forma prepotente y soberbia, ellas saben de ante mano que esas no son sus funciones de tratar mal a los usuarios, les da igual, ellas no son más que unas simples empleadas mal pagadas.

No puede ser que el Congreso de la Unión esté compuesta en su mayoría por Diputados y Diputadas que solo quieren quedar bien con el Presidente actual, son una bola de barberos y barberas que crean leyes al azar solo para perjudicar al pueblo en general.

Al parecer, los apagones han alterado los medidores, porque realmente eso fue lo que pasó, el encargado de la Comisión Federal de Electricidad que es el Señor Manuel Bartlett es un irresponsable con un cuerpo administrativo irresponsable igual que él, es importante demandar a la CFE ante la PROFECO, hay que buscar en Google el número de teléfono de las oficinas de la PROFECO para llamar y ver la forma de como demandar porque en sí, la mayoría de los municipios en el país no tienen oficinas locales para poner demandas, la gente está totalmente desprotegida gracias a que López Obrador no quiere pagar empleados que atiendan las demandas ciudadanas de los actos abusivos de servicios y productos en precios alterados, uno de ellos es la luz, ¿de qué sirve que la PROFECO saque su revista del consumidor? Si realmente no apoyan las quejas ni demandas de los consumidores,

Los consumidores en general tienen derechos y hay que hacerlos valer mediante la PROFECO, si no podemos demandar contra actos abusivos de la CFE seguirán llegando cada vez más altos los recibos, al grado que se volverán impagables, hay personas que lo que ganaron en una semana de trabajo lo tendrán que pagar el recibo de la luz o se la cortan, y es ahí donde o pagan la luz y dejan de comer una semana o comen pero se quedan sin luz, no hay más opción, estos son los actos de robo que hacen en contra de la sociedad mexicana mediante las dependencias de gobierno que encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador, una falla total, hay apagones, la gente se ha quedado sin luz y nadie les hace caso a sus quejas ni demandas, no hay donde poner demandas en contra de actos abusivos de servicios y productos, oficinas ni stand de PROFECO hay, no existen, porque el gobierno actual así le conviene, que nadie se queje.

Dentro de los derechos que maneja la PROFECO se encuentra la seguridad y la calidad, se establece que se deben cumplir en los bienes y servicios con las normas y disposiciones en materia de seguridad y calidad, cosa que la CFE no tiene ni presta el servicio correcto, son unos verdaderos abusivos y rateros, eso es lo que son, nadie los denuncia porque la mayoría de la gente es ignorante a sus derechos, los usuarios de dicho servicio piensa que no les van hacer caso a sus quejas o denuncias, únicamente se presentan con su recibo para ver con las cajeras por qué están alterados los recibos, ellas como buenas personas prepotentes y soberbias que son, eso les caracteriza, dicen siempre que los recibos están bien, ni revisan absolutamente nada, son mujeres que no deberían estar prestando servicio en la CFE, es más, si a esa vamos de que no debe haber dinero para pagar nada, entonces que corran a todas las cajeras de la CFE del país si en verdad quiere el gobierno ahorrar dinero, porque las cajeras de la Comisión de Luz de todo el país no sirven para nada, solo reciben el recibo y cobran, es todo lo que saben hacer, para eso, que instalen practicajas para que se pague el recibo mediante las cajas de cobro electrónicas, ¿para qué quieren cajeras? Para nada, no sirven para nada, no tiene mayor relevancia ni funciones importantes, es más, si no van a atender a los usuarios correctamente entonces que cierren las oficinas en todo el país y que todo se maneje electrónicamente, total, para poder adquirir un servicio, únicamente basta meterse a internet y contratar un servicio de luz, solo las cuadrillas de trabajadores de campo son los únicos que deben trabajar para instalar medidores, que les dejen las tarjetas a las personas para que las pasen por el medidor cada mes y que vayan a pagar a las practicajas y ya, las empleadas no tienen función alguna.

Se debe legislar que no se debe dar más dinero a presidencia de la república, ¿para qué quiere más dinero el señor presidente? Entonces que no se le autorice ningún paquete económico, el pueblo de México está pagando cantidades alteradas en los recibos de luz, yo les pido a todos los usuarios y usuarios que se comunique a los teléfonos de la PROFECO el cual es: 800 468 87 22, y el 55 56 25 67 00, y pongan sus demandas, no pongan quejas porque si no éstas no serán resueltas, tienen que poner demanda a la CFE porque son unos abusivos, pidan que al menos en lo que se tramita la demanda la cual puede durar días o meses que no paguen luz en lo que se aclara y se hacen las correcciones a los recibos de su luz, se tiene que legislar para que los usuarios conozcan las funciones correctas de su medidor, que cuando haya apagones se revisen los medidores para que no se hayan alterado y esto provoque fugas, ya que los medidores también pueden ser objeto de fugas, las personas en ocasiones no tienen tiempo de revisar su medidor por la única razón que no saben su funcionamiento, es por ello, que los trabajadores a la hora de tomar la lectura podrían alterar también la suma a pagar o el consumo de lo que hay, lo pasan al sistema de la CFE y es por ello que las cajeras solo se concretan a decir que el medidor está bien, las cajeras se sienten dueñas de las oficinas de luz, son unas soberbias y unas prepotentes que no saben absolutamente nada, no saben más que cobrar, es lo único que saben hacer, el gobierno federal no está contribuyendo en nada para la sociedad mexicana.

Lo único que está haciendo por medio de la CFE es exprimir a los y las mexicanas mediante sus recibos alterados, es hora de poner un hasta aquí, es hora de poner demandas y solicitar que se pare el medidor mientras dure la demanda con goce de luz sin pagarla, es mucho lo que el gobierno le debe a la sociedad mexicana, hay que promover una iniciativa para que las cajeras de las oficinas de la CFE sean despedidas y que solo se trabaje con cajeros, tarjeta electrónica de CFE y una cuadrilla de trabajadores compuesta por 3 personas y que anden en campo por cada municipio, y en ciudades más grandes que sean 2 cuadrillas, si el gobierno quiere ahorrar, es el momento de despedir a las personas que están en Comisión de la Luz que no sirven para nada, pero, los usuarios también deben demandar a la CFE para que sus recibos no lleguen alterados al siguiente cobro.