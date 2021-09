Asesoría Legal / Julio César Zamudio

Responsabilidad Social

Las personas en general, las empresas y comercios de todos los giros deben tener responsabilidad social, tal vez hay marcas que apoyan a ciertas fundaciones y de esa forma indirecta se apoya a más personas con discapacidades o personas de escasos recursos o colonias populares que viven en pobreza casi extrema y extrema, primeramente lo que debemos hacer como personas es tener responsabilidad social y no contaminar el medio ambiente, la persona egoísta es aquella que prefiere dañar el medio ambiente y su vehículo no, ya que cuando se les ha propuesto migrar de combustible gasolina y diésel a gas natural para no contaminar el medio ambiente lo primero que responden es una negativa, ya que dicen que su vehículo podría dañarse del motor, y eso, lo dicen con palabras no sustentadas, no saben de mecánica y opinan como si fueran expertos, sin saber que el vehículo no se daña, lo que mejor puede pasar aquí es, legislar para que las marcas de los autos y camiones que se vendan en México ya vengan convertidos a gas natural y se deje de usar definitivamente la gasolina, los políticos y empresarios pueden incluso invertir en gas natural y es muchísimo mejor que estar consumiendo gasolina y diésel, los fabricantes automotrices pueden realizar dicho cambio desde la fábrica, no podemos decir que amamos nuestro planeta y no hacemos nada por él, somos egoístas y envidiosos, pensamos en nosotros y luego en nosotros, las organizaciones sociales que defienden al planeta han sido agredidos o silenciados con la muerte al menos sus líderes o los que tienen iniciativa por que tengamos un mejor planeta, no puede ser que no hagamos conciencia de que lo menos que podemos hacer por el planeta es migrar de combustible a uno que no dañaría el medio ambiente, la madre tierra nos regala lo mejor de sí y nosotros no somos más que unos auténticos depredadores y envidiosos, ¿con que moral les van a enseñar a sus hijos respetar el planeta? El ejemplo se debe dar, no se habla, se hace con acciones admirables de que en verdad debemos salvar a nuestro planeta, ya era demasiado la asfixia del planeta hasta que por fin llegó la pandemia del coronavirus para que el mundo respirara y todos tuvieron que guardarse para que el planeta respirara, cambiemos nuestra forma de pensar, a sus hijos e hijas y descendencia demás les están dejando un mal futuro en materia del medio ambiente, las personas apenas y llegan a los 80 y se mueren debido a que la contaminación los consumen, es como un karma, si desean estar entre su familia más tiempo es hora de salvar al planeta, salvar al planeta es salvarse uno mismo, ya que al no haber contaminación no hay enfermedades respiratorias que podrían afectar al corazón, de igual manera, miles de personas se quejan que sus gobiernos no hacen nada por las inundaciones que se hacen en las calles y grandes avenidas, siendo que los únicos responsables somos nosotros, no debemos tirar basura a la calle, eso es tener responsabilidad social, el tirar una basura a la calle por muy pequeña que sea basta y sobra para que se vaya a cumulando y se tapen las salidas del agua cuando llueve, nosotros somos los responsables de las inundaciones, no el gobierno, afrontemos y reconozcamos nuestra responsabilidad, la Ciudad de México es la más contaminada porque en si todo está fuera de control, entre ello, corrupción, ya que también hay quienes fabrican productos y tiran su contaminación más de lo permitido al aire, las aves se mueren por lo mismo, la contaminación, no podemos ser un país que todo nos vale, las calles de las ciudades de nuestro país están sucias, la gente habla porque tiene boca o se dejan llevar por comentarios de los demás al decir que los recolectores de basura son los encargados de tener limpias las calles, pero nosotros como ciudadanos debemos tener un alto grado de responsabilidad social, todo se lo dejamos a los demás, así estamos acostumbrados, esa es la cultura que hay en México, y es una cultura muy baja, no podemos decir que nos preocupa nuestro planeta o que no estamos de acuerdo con la contaminación si en verdad no hacemos nada por salvar nuestro planeta, dejemos de ser egoístas un solo día y nuestro planeta nos lo va agradecer, la falta de lluvias, las inundaciones y demás desgracias de la naturaleza es por culpa nuestra, simplemente que no lo reconocemos, las marcas quieren solo acumular millones y millones de pesos y se dicen ser socialmente responsables y es falso, tampoco hacen nada por salvar al planeta, por ejemplo, las marcas de consumo masivo el gran ejemplo que podrían dar es en cambiar sus unidades a gas natural para evitar contaminar el medio ambiente hasta en un 95 %, de hecho, si las unidades fueran eléctricas sería mejor aún la situación, tener las marcas iniciativas y convocar a las familias de sus empleados y empleadas para convivir y llevar a cabo campañas ecológicas y siembra de arbolitos, no pueden decir en su publicidad ”somos una gran familia” cuando es totalmente falso, tener responsabilidad social es ayudar a nuestro planeta y a la gente en general, el gobierno no va a hacer nuestro trabajo, todos en general debemos contribuir, apagar las luces de la casa, negocios y empresas que realmente no se usen, con ello seguimos contaminando, decir que una empresa es ecológica no es pintarla de verde, es llevar a cabo acciones que en verdad se ganen a pulso el nombre o la promoción ecológica, es hora de hacer algo por los demás, empecemos por nuestros hijos, hay que ponerles películas infantiles culturales en forma de comics donde se hable con acciones de cómo debemos tener responsabilidad social, los niños y niñas todo aprenden, hay grandes campañas donde los diversos gobiernos dicen: deja de usar el auto y usa la bicicleta para no contaminar, ¿Por qué no mejor legislar y dejar de usar combustible que contamina?, no hay que prestarse a los intereses de los empresarios corruptos que dan dinero a cambio de seguir operando y contaminando, sino, defender los intereses del planeta, hay que defender a nuestra madre tierra, la contaminación a mares, playas y ríos sí que afecta y hay una alta mortandad en peces y otras especies marinas, la flora y la fauna se han visto severamente dañadas, de igual manera estoy a favor de que se cancelen en todo el mundo programas de tv entretenimiento como por ejemplo “supervivencia al desnudo” donde un par de personas tienen que sobrevivir totalmente desnudos como Adán y Eva en ciertos lugares donde hay animales pacíficos y de igual manera ponzoñosos, las personas han agredido al reino animal, ya que llegan a agredir su espacio y matan a los animales para ellos sobrevivir, han cazado iguanas y de forma cruel decapitan a las serpientes, venados, iguanas, y todo tipo de animales, esos programas deben ser totalmente censurados y amonestados por agredir y no dar un buen ejemplo del cuidado del medio ambiente, ya que cortan árboles, matan animales y agreden severamente de paso su salud de ellos mismos, los productores del programa mencionado y otros similares parecen ser unos idiotas e inconscientes faltos de valor y patéticos, estúpidos que no tienen más imaginación y que solo agreden con las imágenes mostrando sin pudor a dos personas desnudas que originalmente más bien parece que tienen encuentros sexuales por lo visto en sus contenidos casi pornográficos y que no es apto para horarios matutinos, vespertinos y por la forma del giro que tiene, mucho menos nocturno, dos personas desnudas mostrando sus miserias aceptando matar animales y acabar con la flora que ven a su alrededor, esto se debe cancelar inmediatamente, seamos responsables socialmente y ayudemos a nuestro planeta y todo lo que contiene, incluyendo a nosotros mismos.